Rewrite this title: 7 ملحقات WordPress الأساسية لتسويق المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: 7 ملحقات WordPress الأساسية لتسويق المحتوى

يقضي العديد من مالكي مواقع الويب وقتًا طويلاً في التخطيط لاستراتيجية تسويق محتوى فعالة. ومع سبب جيد. في هذه المقالة، سأشارك سبعة مكونات إضافية رائعة لتسويق المحتوى في WordPress والتي ستساعد في تحسين وظائف موقعك وتحسين التحويل.

تحرير التدفق

تحرير التدفق هو أفضل مكون إضافي لـ WordPress لإدارة سير العمل التحريري. إذا كنت تخطط لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، فإن وجود تقويم تحريري منظم أمر بالغ الأهمية.

يتيح لك تدفق التحرير تعيين حالة منشور مخصصة، وترك ملاحظات تحريرية على المنشورات قيد التقدم، وإدارة التقويم التحريري الخاص بك، والمزيد.

حتى لو كنت المؤلف الوحيد على موقع WordPress الخاص بك، فلا يزال بإمكانك استخدام تدفق التحرير لتحسين سير العمل الخاص بك.

ووردبريس سيو

يعد بحث Google أكبر مصدر لحركة المرور لمعظم المدونين. ووردبريس سيو يساعدك على تحسين المحتوى الخاص بك لتقديم أداء أفضل في نتائج البحث.

بصرف النظر عن ميزات تحسين محركات البحث المعتادة، فهو يأتي مزودًا بأداة تحليل الصفحة التي تعد طريقة رائعة لتحسين المحتوى ليس فقط لمحركات البحث ولكن للمستخدمين الفعليين أيضًا.

كأداة لتحسين الموقع، فإن WordPress SEO مليء بميزات رائعة مثل خرائط مواقع XML، Twitter البطاقات، وتكامل البيانات التعريفية Open Graph، وتأليف Google، وتكامل أدوات مشرفي المواقع، وما إلى ذلك.

أوبتينمونستر

غالبًا ما يكون هدف تسويق المحتوى هو جذب العملاء المحتملين وتحسين التحويل. أوبتينمونستر هي الطريقة الأكثر فعالية لتنمية مشتركي البريد الإلكتروني الخاص بك.

يتيح لك OptinMonster إنشاء نماذج اشتراك فعالة للغاية مثل النوافذ المنبثقة المبسطة الخاصة بقصد الخروج، والأشرطة العائمة، والشرائح الإضافية، والمزيد. يتيح لك الاستهداف على مستوى الصفحة إنشاء قائمة بريد إلكتروني مجزأة للغاية للعملاء.

تستخدمه مواقع مثل Search Engine Journal وغيرها لزيادة نمو المشتركين بنسبة 200% إلى 800%.

ملحق آخر للمشاركات ذات الصلة (YARPP)

عندما ينتهي المستخدم من قراءة مقالتك، فإن عرض المقالات ذات الصلة يمكن أن يساعد في تقليل معدل الارتداد وتحسين التحويل.

يارب هي واحدة من العديد من المكونات الإضافية المجانية ذات الصلة بـ WordPress. الدماغ الخارجي يعد أيضًا مكونًا إضافيًا جيدًا آخر للمشاركات ذات الصلة والذي تستخدمه العديد من المواقع الشهيرة.

شريط اجتماعي عائم

السرعة هي مقياس مهم تستخدمه محركات البحث لتصنيف موقع الويب الخاص بك. تقوم العديد من المكونات الإضافية لوسائل التواصل الاجتماعي بتحميل عدد كبير جدًا من البرامج النصية التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء موقعك بشكل كبير. شريط اجتماعي عائم يحل هذه المشكلة عن طريق إظهار زر مزيف بعدد حقيقي حتى يأخذ المستخدم الماوس إلى الشريط الاجتماعي للمشاركة.

كما أنه يتمسك أيضًا بأعلى الشاشة عندما يقوم المستخدم بالتمرير لأسفل لزيادة مشاركاتك الاجتماعية إلى الحد الأقصى.

البدائل الأخرى لـ Floating Social Bar هي توهج و ديجديج.

لينك باترول

لينك باترول هو مكون إضافي للتوقيع من قبل الفريق في Search Engine Journal. يساعدك في العثور على الروابط الموجودة على موقعك وإصلاحها والتحكم فيها.

عند الكتابة، من المفيد الارتباط بموارد مفيدة لدعم حججك وتحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، قد لا تكون بعض هذه المواقع بنفس الجودة مع العمل الإضافي.

يسمح لك LinkPatrol بمراقبة الروابط الخاصة بك، حتى لا تدمر تحسين محركات البحث لموقعك من خلال الارتباط بمواقع غير مرغوب فيها.

W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت

كما قلت سابقًا، تعد السرعة عاملاً كبيرًا في تصنيفات البحث. باستخدام المكونات الإضافية للتخزين المؤقت، يمكنك تحسين أوقات تحميل صفحة موقعك بشكل كبير. W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت هو أفضل مكون إضافي للتخزين المؤقت لـ WordPress.

ما عليك سوى تثبيت البرنامج المساعد وتمكين ذاكرة التخزين المؤقت للصفحة.

إذا كنت ترغب في تعزيز سرعة الموقع بشكل أكبر، فيمكنك استخدام خدمة CDN مثل ماكس سي دي إن والذي يعمل بشكل جيد مع البرنامج المساعد W3 Total Cache.