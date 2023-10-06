Rewrite this title: 7 مهام تحسين محركات البحث التي تضيع وقتك

ستساعدك المقالة التالية: 7 مهام تحسين محركات البحث التي تضيع وقتك

باعتبارك مالك موقع ويب أو مُحسّنات محرّكات بحث (SEO)، فإن وقتك محدود. فلماذا تضيعون على الأساليب التي عفا عليها الزمن والتي هي غير ضرورية على الإطلاق في بيئة التسويق الرقمي اليوم؟

إذا كنت لا تزال تنفذ أيًا من مهام تحسين محركات البحث التالية، فتوقف. هناك العديد من المجالات المهمة الأخرى التي يجب أن تركز اهتمامك عليها بدلاً من إضاعة الوقت في استخدام هذه التقنيات!

المهمة رقم 1: التحقق من حركة المرور الخاصة بك كل يوم

في حين أن عدد الزوار الذين يصلون إلى صفحاتك يعد مقياسًا مفيدًا للقياس، فمن السهل أن تجد نفسك عالقًا في حفرة الأرانب المتمثلة في مراقبة دخول وخروج كل زائر يقوم بزيارة موقعك.

لا يؤدي هذا فقط إلى الحد من مقدار الوقت الذي يمكنك إنفاقه على مهام التسويق عبر الويب التي لديها بالفعل القدرة على تحسين حركة المرور إلى موقعك، بل إن التحقق من أعداد الزائرين بشكل لا نهاية له لا يوفر حقًا أي معلومات مفيدة لحملاتك الترويجية.

بعد كل شيء، يمكنك استقبال الآلاف والآلاف من الزوار لموقعك، ولكن إذا لم تقم بإشراك هؤلاء الزوار بشكل نشط، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى مبيعات أو عملاء محتملين.

بدلا من ذلك، انظر إلى حركة المرور من وجهة نظر الاتجاه. إذا كنت تفعل الأمور بشكل صحيح، فسوف ترتفع أعداد زوار موقعك؛ إذا كنت تفعل أشياء خاطئة، فسوف ينخفض ​​عدد الزوار. استخدم هذه الاتجاهات العامة كمقياس يتيح لك معرفة ما إذا كنت تسير في المسار الصحيح أم لا، وليس أكثر من ذلك.

المهمة رقم 2: شراء حزم الروابط الخلفية

لا. توقف.

على الرغم من أن تحديثات خوارزمية Google الأخيرة أوضحت تمامًا أن عملاق البحث ينوي القضاء على مخططات الروابط الخلفية التي لا قيمة لها وتخفيض قيمتها والتي ساعدت الكثير من المواقع غير الجديرة بالاهتمام في الحصول على مراكز عليا في SERPs، إلا أنه لا تزال هناك شركات تبيع “10000” روابط خلفية لحزم بقيمة 10 دولارات.

قد يكون من المغري اتخاذ هذا الطريق السهل، بدلاً من قضاء ساعات وساعات في مطاردة الفرص المشروعة القليلة لبناء الروابط المتوفرة لأي موقع معين. لكن لا تدع نفسك تتأثر! إن وضع كل بيض بناء الروابط الخاص بك في هذه السلة غير المستقرة لن يؤدي إلا إلى خيبة الأمل عندما يتم تخفيض قيمة الروابط الخلفية الخاصة بك ومعاقبة موقعك في نتائج البحث.

المهمة رقم 3: مراقبة كثافة الكلمات الرئيسية

في الماضي، كان الكثير من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) يعلنون عن كثافة مثالية للكلمات الرئيسية على الصفحة تتراوح من 1 إلى 20 بالمائة. ونتيجة لذلك، قضى مُحسنو محركات البحث الساذجون ساعات في استخدام أدوات آلية لقياس الكثافات الحالية وإعادة كتابة المحتوى وفقًا لنوع من المعايير التعسفية، كل ذلك في محاولة مشؤومة لتأمين أعلى مراكز تصنيف البحث.

من الواضح أن كثافة الكلمات الرئيسية كإشارة تصنيف ليس لها أي ميزة في عالم تحسين محركات البحث (SEO) اليوم. هل من الجيد تضمين الكلمات الرئيسية المستهدفة في الأماكن الرئيسية، مثل علامة العنوان وعلامات العناوين؟ بالتأكيد! ولكن بخلاف ذلك، من الأفضل بكثير أن تركز اهتمامك على إنشاء محتوى يبدو طبيعيًا بدلاً من القلق بشأن عدد المرات التي قمت فيها بتضمين كلماتك الرئيسية المستهدفة في النص الأساسي لموقعك.

المهمة رقم 4: إرسال المقالات إلى الدلائل

يجب أن يكون مُحسنو محركات البحث في المدرسة القديمة على دراية جيدة بالتكتيك الترويجي المتمثل في إرسال المقالات إلى الدلائل لأغراض بناء حركة المرور والروابط الخلفية.

ومع مرور الوقت، اجتمع عدد من العوامل المختلفة معًا لإبطال هذه الاستراتيجية تمامًا. أولاً، تحولت الكثير من أدلة المقالات – إدراكًا منها للطريقة التي يسيئ بها مشرفو المواقع خدماتهم لتحقيق مكاسب شخصية – إلى روابط “nofollow”، مما يلغي فائدة بناء الروابط في عمليات تقديم دليل المقالات.

بعد ذلك، جاءت Google وأزالت العديد من مقالات هذه الدلائل من SERPs كجزء من تحديث Panda، مما قلل من مقدار حركة المرور التي تمكن مشرفو المواقع الذين يستخدمون هذه التقنية من تلقيها. النتائج؟ استراتيجية ترويجية لم تعد تقدم فائدة حقيقية لتحسين محركات البحث ويجب مسحها من قائمة مهام تحسين محركات البحث لديك بالكامل.

المهمة رقم 5: التحقق من تصنيفاتك بقلق شديد

نعم، نعلم جميعًا أن تحقيق تصنيفات عالية في نتائج البحث الطبيعية هو هدف أساسي لمسوقي تحسين محركات البحث (SEO). ومع ذلك، إذا كنت تقضي كل وقتك في مراقبة مواضع البحث الحالية، فأنت تهدر الوقت الذي كان من الأفضل إنفاقه على التقنيات التي ستحدث فرقًا فعليًا في قدرتك على الحصول على تصنيف عالٍ!

علاوة على ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن تصنيفات البحث المرتفعة ليست سوى جزء واحد من نجاح موقع الويب. الحصول على المراكز العشرة الأولى في نتائج جوجل لا يعني الكثير في حد ذاته، خاصة إذا لم تكن كذلك تحويل حركة المرور بشكل فعال الذي ينتج عن هذا التنسيب إلى عملاء محتملين أو عملاء!

لذا، نعم، تحقق من تصنيفاتك بشكل دوري، حيث أن الحركة لأعلى أو لأسفل في SERPs تعد مؤشرًا عامًا جيدًا لما إذا كانت تقنيات التسويق الخاصة بك تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على تصور Google لموقع الويب الخاص بك. بخلاف ذلك، اترك مراقبة التصنيف المهووسة للتركيز على التقنيات التي تهم حقًا نجاحك.

المهمة رقم 6: مقالات الغزل

كانت المقالات الدوارة تمثل مشكلة كبيرة للمسوقين الرقميين، حيث يستثمر أصحاب مواقع الويب الكثير من الأموال في أدوات لأتمتة العملية والكتاب الذين يمكنهم صياغة المحتوى باستخدام بناء الجملة الفريد الذي تتطلبه برامج الدوران.

ولكن إذا كنت لا تزال تخصص أموال عملك المحدودة لتدوير المقالات، فقد حان الوقت للتوقف! نادرًا ما تنتج المقالات الدوارة أي شيء آخر غير المحتوى الرقيق الذي من المحتمل أن يضع موقعك على كتلة التقطيع الخاصة بـ Google. إنها تقنية عفا عليها الزمن. بالإضافة إلى ذلك، فهو أمر غير ضروري على الإطلاق، نظرًا لأن مقالة واحدة مكتوبة جيدًا تم نشرها كمقالة ضيف حسنة السمعة ستؤدي إلى تحسين أداء موقعك أكثر من ألف مقالة منشورة في أدلة مقالات منخفضة القيمة على الإطلاق!

المهمة رقم 7: نحت نظام تصنيف الصفحات لموقعك

أخيرًا، هناك مهمة أخرى قديمة لتحسين محركات البحث والتي يجب استبعادها من قائمة “المهام” الخاصة بالتسويق عبر الويب بالكامل وهي النحت المهووس لنظام ترتيب الصفحات في الموقع.

الآن، أنا لا أقول أنه يجب عليك الانتباه إلى الطريقة التي تستخدم بها علامات “nofollow” على الروابط الصادرة أو الدعائية على موقعك (خاصة منذ الفشل في التعامل مع تدفق نظام ترتيب الصفحات إلى الإعلانات المدفوعة التي ترتبط بموقعك بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المعلنين).

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال منخرطًا في ممارسة إعادة توجيه تدفق نظام ترتيب الصفحات بدقة من صفحاتك “غير المهمة” إلى المحتوى “المهم”، فأنت تضيع وقتك!

وفي حال كنت لا تريد أن تأخذ كلامي في هذا الشأن، تحقق من ذلك معلومة تم نشرها بواسطة Matt Cutts في وقت مبكر من شهر يونيو 2009، مما يشير إلى أن هذه الإستراتيجية لم تكن مفيدة لمشرفي المواقع. خذ الوقت الذي كنت تقضيه في هذه المهمة غير الضرورية وأعد توجيهه إلى الاستراتيجيات التي ستحدث فرقًا فعليًا في أداء موقعك.

بمجرد قيامك بإزالة هذه المهام السبع من أنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بك، استخدم الوقت الذي حررته في الاستراتيجيات التي ستنتج فعليًا تحسنًا قابلاً للقياس في نتائج موقع الويب الخاص بك، بما في ذلك كل شيء بدءًا من الاختبار المقسم إلى تقنيات بناء الروابط المشروعة والمزيد.

من خلال إعادة تنظيم جهودك بهذه الطريقة وتجنب الأساليب القديمة التي يمكن أن تلحق الضرر بموقعك على الويب، ستحقق المزيد من النجاح عبر الإنترنت بمرور الوقت.

ماذا تعتقد؟ هل مازلت تشارك في أي من مهام تحسين محركات البحث التي عفا عليها الزمن؟ أم أن هناك آخرين تخليت عنهم لأنهم لا يقدمون نتائج لموقعك؟ شارك أفكارك وتجاربك في قسم التعليقات أدناه!

حقوق الصورة: شترستوك / إيفلاخوف فاليري