Rewrite this title: 7 نصائح رائعة لتصميم الصفحة المقصودة لزيادة نسبة التحويل لديك

ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح رائعة لتصميم الصفحة المقصودة لزيادة نسبة التحويل لديك

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إحدى أسرع الطرق لزيادة الأرباح هي تحويل انتباهك بعيدًا عن حركة المرور لفترة من الوقت والبدء في التفكير في معدل التحويل الخاص بك. إذا كنت مثل معظم المواقع على الويب، فإنك تهدر الكثير من المبيعات من خلال ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة أو إغفال بعض المؤشرات الأساسية. دعونا نتحدث عن المكان الذي يجب أن نضع فيه تركيزنا من أجل تحقيق أقصى قدر من التحويلات.

نصيحة رقم 1. ملاحة

ليس هناك ما هو أكثر أهمية من تسهيل الأمر على المستخدم للعثور على ما يبحث عنه. يبدأ التنقل باختيارك للصفحة المقصودة في المقام الأول. يرسل معظم المعلنين النقرات مباشرة إلى الصفحة الرئيسية. لا تفعل ذلك. استخدم الإعلانات المستهدفة وأرسل المستخدمين مباشرة إلى الصفحة الأكثر صلة. تريد منهم أن يروا بالضبط ما يتوقعون العثور عليه بناءً على نص الإعلان. إذا شعروا بالتضليل ولو قليلاً فسوف يصرخون من أجل زر الرجوع.

لكن التنقل لا ينتهي عند هذا الحد أيضًا.

تحقق من عمليات البحث الداخلية لديك لمعرفة أكثر ما يريد زوار موقعك العثور عليه، وتأكد من وضعه في مكان بارز وواضح. لا ترتكب خطأ محاولة إجبار الزائر على إجراء تحويل على الفور عن طريق جعل التنقلات الشائعة الأخرى صعبة.

هذا التكتيك يأتي بنتائج عكسية.

يريد الزوار أن يتم إقناعهم قبل إجراء عملية الشراء. إذا لم يشعروا بالقدر الكافي من المعرفة والأمان الكافي، وإذا لم يثقوا بك بما فيه الكفاية، فلن يقوموا بالشراء. اسمح لهم بالتنقل عبر موقعهم بالطريقة التي تخبرك بها أفعالهم أنهم يريدون ذلك. من الأرجح أن يشتري الناس إذا شعروا أنهم توصلوا إلى النتيجة بمفردهم.

نصيحة رقم 2. الصور

يمكن القول إن الصور هي الجانب الأكثر أهمية في تصميم الصفحة المقصودة. البشر مخلوقات بصرية، وعادة ما تتشكل انطباعاتنا الأولى عند النظر فقط. إذا كانت الصفحة المقصودة تبدو عشوائية، أو قديمة، أو لا تتم صيانتها، أو خرقاء، أو مزدحمة، فسوف تفقد الكثير من الأرض في الثانية الأولى من الزيارة.

يتوقع المستخدمون الحصول على نظافة واحترافية منذ اللحظة التي يهبطون فيها. ضع هذه المبادئ الأربعة في الاعتبار.

1. ذو معنى – الصور لها آثار، حتى مع أبسط الأشكال. على سبيل المثال، بالنسبة للمستخدمين، عادةً ما يعني الخط الأفقي “التوقف عن القراءة”. الصور تحكي قصة. بغض النظر عن مدى بساطة الصورة، فكر دائمًا في ما تعنيه لجمهورك.

2. مخصص – صورة مخزنة هنا أو هناك مناسبة للتدوين، ولكن عندما يتعلق الأمر بتصميم الموقع، والصفحات المقصودة على وجه التحديد، يجب أن تكون صورك مخصصة. إذا لم تكن صورك فريدة من نوعها، فمن الصعب تقديم صورة علامة تجارية متسقة ويكاد يكون من المستحيل تصوير عرض بيع فريد.

3. منطقي – في كثير من الأحيان أرى صفحات مقصودة تحتوي على صور جميلة لا معنى لها بالنسبة للموقع. تعامل مع الصور بشكل منطقي باستخدامها بطريقة منطقية للمستخدم. وفي الوقت نفسه، فكر بشكل منطقي في صورك وقم باختبارها لتحقيق أقصى فائدة.

4. ينظف – يجب ألا تشوش الصور على صفحتك المقصودة أو تشتت انتباهك عن النص. يجب أن يعملوا دائمًا على تعزيز التجربة. إن الصورة التي تتلاءم تمامًا بين فقرتين كجزء من السرد هي دائمًا أفضل من صورة عارضة أزياء مبتسمة ترتدي سماعة رأس (وليس أن القليل من كليهما دائمًا أمر سيئ).

نصيحة رقم 3. محتوى

محتوى صفحتك المقصودة يدور حول المستخدم. لا يريد الزوار معرفة قصة حياتك أو سبب كون عملك أفضل من البقية. يريدون أن يعرفوا كيفية حل مشكلتهم. ضع في اعتبارك ما يلي:

• “فريد” لا يكفي – لا يكفي أن نقول إن المحتوى الخاص بك ليس مسروقًا أو حتى أنه مبتكر. وبدلاً من ذلك، يجب أن يخدم غرضًا فريدًا. يجب أن يخدم محتوى صفحتك المقصودة غرضًا لا تحققه أي صفحة أخرى على الويب. يجب أن يكون للمحتوى عرض بيع فريد خاص به.

• ننسى SEO، على الأقل في الوقت الراهن – إذا فكرت في الكلمات الرئيسية أثناء تصميم صفحتك المقصودة، فسوف ينتهي بها الأمر إلى أن تكون غير هامة. تحسين رضا المستخدم. حشو الكلمات الرئيسية لا يعمل مع محركات البحث على أي حال.

• كن “محايدًا” – عندما نقول محايد، فإننا نعني أنك لا تريد الذهاب إلى البيع الصعب. يتمتع معظم الزوار بالذكاء الكافي ليدركوا أنهم لا يستطيعون أخذ أي شيء تقوله كأمر مسلم به. بدلاً من الحصول على الترويج، كن محددًا. ركز على “كيفية” منتجك أو خدمتك. وكيف سيساعدهم على حل مشكلتهم؟ كيف يختلف (مختلف، وليس أفضل) عن البدائل؟ من المهم أن ندرك أنه في هذا السياق، الحياد لا يعني رسميًا أو لا رأي فيه. الشخصية مفيدة للمحتوى، وأولئك الذين يتخذون مواقف قوية دون أي اعتذار من المرجح أن يفوزوا بأولئك الذين يوافقون على ذلك.

• الأمر كله يتعلق بالمستخدم – من المؤكد أننا ذكرنا هذا من قبل، ولكن الأمر يستحق التكرار. هذه إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا التي نواجهها: المواقع التي تقضي الكثير من الوقت في التباهي.

• معالجة المخاوف قبل أن يكون لدى المستخدم – الرد الافتراضي على أي فرصة شراء هو قول “لا، شكرًا”. لدينا جميعًا خوف وتشكيك منخفض المستوى قبل إجراء أي عملية شراء أو التزام. قم بمعالجة هذه المخاوف قبل أن يمتلكها المستخدم. لقد حرصنا على القيام بذلك بالضبط من خلال الصفحة المقصودة لخدمة بناء الروابط، من خلال مناقشة ليس فقط ما نقوم به، ولكن أيضًا ما لا نفعله. وقد كان لهذا تأثير إيجابي هائل على التحويلات. تعرف على الاعتراضات الأكثر شيوعًا لدى المستخدمين لديك الآن، وقم بمعالجتها في أسرع وقت ممكن.

نصيحة رقم 4. دعوة للعمل

يعلم الجميع أنهم بحاجة إلى عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ولكن هذا أيضًا أحد أكثر الأماكن شيوعًا التي ترتكب فيها الأخطاء. يعد نوع العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أمرًا شخصيًا للغاية ويعتمد بشكل كبير على ما تبيعه وسعره.

إذا كنت تحاول بيع خدمة تكلف عشرات الآلاف من الدولارات، فسوف يرغبون في التحدث إليك. إنها بهذه السهولة. يجب أن يكون لديك رقم هاتف ومعلومات اتصال أخرى، وهذا هو المكان الذي يجب أن تبذل فيه معظم جهودك.

إذا كنت تبيع شيئًا ما على نطاق أصغر، فإن معلومات الاتصال تلعب دورًا أقل، ولكن يجب أن تكون موجودة.

إذا كنت تبيع منتجات، فمن المهم أن يكون لديك زري “اشتر الآن” و”أضف إلى سلة التسوق”. ومن خلال منحهم خيار وضع أحد العناصر في عربة التسوق الخاصة بهم، فلن يشعروا بأنهم يقطعون التزامًا كبيرًا، ويمكنهم الاستمرار في التسوق. بمجرد وصول شيء ما إلى عربة التسوق الخاصة بهم، فمن المؤكد تقريبًا أنهم سيشترونه.

تأكد من تقسيم اختبار العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. تريد تجربة صور مختلفة ونصوص مختلفة وخطوط مختلفة ومواضع مختلفة. اختبر قدر ما تستطيع، وفكر دائمًا في أشياء جديدة لاختبارها. إنه لأمر مدهش مقدار التغيير البسيط الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير.

نصيحة رقم 5. بيانات الاعتماد والشارات المميزة

يعد هذا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لبناء الثقة مع زوار موقعك. لقد شهدنا تحسينات كبيرة جدًا في معدل التحويل لدينا بعد إضافة شارة دوارة توضح أننا قد ظهرنا في مواقع مثل فوربس و سيومز.

من الطبيعي أن يتردد الزوار في العمل معك أو شراء منتجاتك. بشكل افتراضي، ليس لديهم أي سبب للثقة بك. إحدى أسهل الطرق للتغلب على ذلك هي إثبات أن المنظمات التي يعرفونها كانت سعيدة جدًا بذكرك أو تأييدك.

إذا كان بإمكانك إضافة شهادات علاوة على ذلك، فإن ذلك يساعد أيضًا بشكل كبير على مصداقيتك.

إذا لم يتم عرضك على أي مواقع بارزة أو لم تحصل على أي بيانات اعتماد، فابدأ الآن. الأمر يستحق ذلك من أجل تعزيز معدل التحويل، ناهيك عن حركة الإحالة.

نصيحة رقم 6. وقت التحميل

وقت التحميل له علاقة قوية ومباشرة جدًا بمعدل التحويل الخاص بك. يشعر المستخدمون دائمًا أنهم في عجلة من أمرهم، سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، ولن ينتظروا لمعرفة ما تقدمه عندما يعلمون أن هناك مئات من الخيارات الأخرى للاختيار من بينها، وملايين الطرق الأخرى يمكن أن يقضوا وقتهم.

استثمر في الاستضافة عالية السرعة، وأبعد الفوضى التي لا داعي لها عن موقعك. تأكد من تحميل الأجزاء الأكثر أهمية في الصفحة (للمستخدم) أولاً، وأن الصفحة لا تعيد تنظيم نفسها فجأة بمجرد انتهاء تحميل المزيد من الصور والوسائط المتعددة.

نصيحة رقم 7. الرسم المتجاوب

بقسوة 15% من حركة المرور على شبكة الإنترنت موجود على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. وهذا يمثل تقريبًا سدس عملائك المحتملين. إذا قاموا بزيارة موقعك وكان يبدو قبيحًا على أجهزتهم، فمن المرجح أن يحزموا حقائبهم ويتوجهوا إلى مكان آخر. وفي الوقت نفسه، تؤكد الدراسة تلو الأخرى أن مستخدمي الهاتف المحمول هم أكثر تفاعلاً وأكثر ثراءً وأكثر احتمالاً لإجراء عملية شراء من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

يضمن التصميم سريع الاستجابة أن تبدو صفحتك المقصودة مثالية على كل الأجهزة. وهذا يعني أن الصور والنصوص مرئية بوضوح دون التمرير الجانبي؛ وأن تكون الأزرار والروابط كبيرة بما يكفي للضغط عليها بإصبعك؛ وأن يحصل المستخدمون على التجربة التي يتوقعونها من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

بدون التصميم سريع الاستجابة، فإنك تضحي بنسبة 15 بالمائة تقريبًا من حركة المرور الخاصة بك دون التفكير فيها مرة أخرى.

خاتمة

المفتاح إلى معدل تحويل أعلى هو وضع المستخدم في المقام الأول. لقد رأوا ما يكفي من الإعلانات التجارية ومواقع الاحتيال لتدوم مدى الحياة. ركز على مشكلتهم الفريدة، وكيف يمكنك المساعدة في حلها، ومنحهم المعلومات التي يحتاجونها ليشعروا بالراحة عند الشراء. اختبر العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وتأكد من تزويدهم بمعلومات الاتصال.

التوقف عن ترك المبيعات على الطاولة.