Rewrite this title: 7 نصائح لجعل مجموعة كتاباتك قابلة للاكتشاف في بحث Google

ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح لجعل مجموعة كتاباتك قابلة للاكتشاف في بحث Google

لقد كنت دائما كاتبا.

منذ أن تعلمت الكتابة بقلم الرصاص على الورق، بدأت أكتب القصص والقصائد والمسرحيات وأي شيء آخر يترجم مخيلتي إلى كلمات.

عندما اكتشفت التدوين، أدركت بسرعة أن تحسين محركات البحث والكتابة يمثلان تطابقًا ذكيًا. أصبح من الواضح أنني سأحتاج إلى تحسين البحث العضوي إذا أردت أن يعثر القراء على المحتوى الخاص بي.

مع مرور الوقت، حولت الكتابة إلى عمل مربح، وبعد ذلك، إلى مهنة كاملة في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

على طول الطريق، تعلمت بعض الحيل للحصول على محفظة كتابية يجدها العملاء المحتملون.

إذا كنت كاتب محتوى أو مؤلف إعلانات، فاستخدم نصائح تحسين محركات البحث هذه لجعل مجموعة كتاباتك أكثر قابلية للاكتشاف عبر الإنترنت.

أولاً، كيف يمكنك إنشاء محفظة الكتابة؟

هناك العديد من الأنواع المختلفة لمحافظ المحتوى.

في الواقع، لا تحتاج حتى إلى موقع ويب لعرض أعمالك.

يمكنك استخدام شيء بسيط مثل مجلد في جوجل درايف لإيواء أمثلة المحتوى الخاص بك ومشاركتها مع العملاء.

يمكنك النشر مقالات على ينكدين.

يمكنك حتى احفظ عملك كملفات PDF وإرسالها إلى العملاء المحتملين.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تصنيف محفظتك في البحث العضوي، فمن المحتمل أن يكون امتلاك موقع ويب هو أفضل طريقة لذلك.

يمنحك ذلك أكبر قدر من المرونة عند تحسين المحتوى الخاص بك، وكسب زيارات الإحالة، والربط بالأمثلة الحية، وغير ذلك الكثير.

لذا، في هذه المقالة، سأتناول كيفية استخدام موقع الويب الخاص بك لإيواء والربط بأمثلة محددة لأعمالك المنشورة.

1. اشترك في أداة البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

أدوات تحسين محركات البحث مثل سمروش, أهريفس، و SpyFu تسمح لك بتحديد المصطلحات الأساسية التي يستخدمها الأشخاص للعثور على خدمات مثل خدماتك.

يمكنهم تحديد عدد الأشخاص (أي “المستخدمين”) الذين يبحثون عن مصطلح ما، ومدى تنافسية هذا المصطلح، وما إذا كانت مواقع الويب الأخرى تستهدفه.

يعد الاشتراك في أداة تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا ضروريًا لأنه سيكون لديك إمكانية الوصول إلى البيانات الحقيقية لإرشاد استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

ستتمكن من البحث عن الكلمات الرئيسية التي تريد استهدافها في محتوى صفحة الويب الخاصة بك والموضوعات التي تريد الكتابة عنها في مدونتك.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) للكشف عن الكلمات الرئيسية التي يستهدفها منافسوك.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال مجال أحد المنافسين في أداة تحسين محركات البحث (SEO)، والاطلاع على كلماته الرئيسية، وتطبيقها على إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

تعتمد العديد من هذه الأدوات نموذج “freemium” حيث تحصل على ميزات معينة مجانًا.

والبعض الآخر لديه رسوم اشتراك شهرية.

إن الوصول إلى أداة تحسين محركات البحث الموثوقة سيحدث فرقًا كبيرًا!

2. قم بتخطيط وإطلاق موقع الويب الخاص بمحفظتك

إذا كان لديك موقع ويب بالفعل، فيمكنك استخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لتحديد الكلمات الرئيسية التي يجب أن تستهدفها على صفحات الويب الموجودة لديك.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك صفحة حول خدمات كتابة محتوى تحسين محركات البحث (SEO)، فقد ترغب في استخدام المصطلح “خدمات كتابة محتوى تحسين محركات البحث” (حجم البحث: 720) في محتوى صفحتك وعنوانها ووصفها.

قم بذلك لأكبر عدد ممكن من الصفحات على موقع الويب الخاص بك.

إذا كنت تقوم بإنشاء موقع ويب جديد، فأنت في وضع رائع لتخطيط المحتوى الخاص بك من الألف إلى الياء.

أولاً، فكر في جميع الخدمات التي تقدمها.

بعد ذلك، استخدم أداة تحسين محركات البحث (SEO) للعثور على الكلمات الرئيسية التي تطابق هذه الخدمات.

فيما يلي مثال لما قد يبدو عليه هذا بالنسبة لمحفظة مؤلفي الإعلانات للبيع:

الصفحة الرئيسية : “مؤلف إعلانات المبيعات” (حجم البحث: 170)، “مؤلف إعلانات صفحة المبيعات” (حجم البحث: 50).

: “مؤلف إعلانات المبيعات” (حجم البحث: 170)، “مؤلف إعلانات صفحة المبيعات” (حجم البحث: 50). صفحة الخدمات : “خدمات كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات” (حجم البحث: 110)، “خدمات كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات” (حجم البحث: 30).

: “خدمات كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات” (حجم البحث: 110)، “خدمات كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات” (حجم البحث: 30). الخدمة: كتابة الإعلانات للمواقع الإلكترونية : “مؤلف إعلانات موقع الويب” (حجم البحث: 390).

: “مؤلف إعلانات موقع الويب” (حجم البحث: 390). الخدمة: حملات البريد الإلكتروني: “مؤلف رسائل البريد الإلكتروني” (حجم البحث: 260).

أعلاه، يمكنك رؤية كيفية ربط كل صفحة بمصطلح بحث ذي صلة.

يضمن ذلك إنشاء محتوى للمصطلحات واستهدافها بحجم بحث شهري، ويمنحك بدوره فرصة لجذب الزيارات العضوية إلى صفحاتك.

Seocopywriting.com يعد مثالًا رائعًا لموقع ويب يحتوي على صفحات مقصودة محسنة لخدماته؛ على سبيل المثال، استشارات كتابة تحسين محركات البحث (SEO) وخدمات كتابة الإعلانات (SEO).

كما أن لديها مدونة تغطي الموضوعات المتعلقة بالمحتوى.

يولد هذا الموقع أكثر من 500 زيارة عضوية شهريًا!

3. قم بإنشاء تقويم واستراتيجية للتدوين

صناعة الكتابة يمكن أن تكون تنافسية للغاية.

مع وجود عدد كبير جدًا من الكتاب عبر الإنترنت، يستهدف العديد منهم معظم الكلمات الرئيسية نفسها في صفحات محفظتهم.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ستحتاج إلى الإبداع في محتوى مدونتك لجذب المزيد من الزيارات العضوية، ومرة ​​أخرى، حيث تكون أداة تحسين محركات البحث الخاصة بك مفيدة.

أنصحك بعدم “تجنيحها” عندما يتعلق الأمر بمدونتك.

إذا استثمرت طاقتك في كتابة المحتوى، فقد تستهدف أيضًا موضوعات من شأنها جذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

وإليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى أداة تحسين محركات البحث (SEO) التي اخترتها وابدأ في البحث عن موضوعات واسعة النطاق المتعلقة بـ “الكتابة” و”الكاتب” و”كتابة النصوص” و”المحتوى” وما شابه.

المتعلقة بـ “الكتابة” و”الكاتب” و”كتابة النصوص” و”المحتوى” وما شابه. انظر إلى قائمة الكلمات الرئيسية التي تظهر في كل فئة . أنشئ قائمة بالكلمات الرئيسية التي لها حجم بحث ولكنها تتمتع بدرجة منافسة منخفضة إلى متوسطة.

. أنشئ قائمة بالكلمات الرئيسية التي لها حجم بحث ولكنها تتمتع بدرجة منافسة منخفضة إلى متوسطة. قم بتصفية هذه الكلمات الرئيسية بحثًا عن تلك التي يمكن الإجابة عليها بشكل أفضل في منشور المدونة . على سبيل المثال، يعد “كيفية كتابة صفحة مبيعات” موضوع مدونة أفضل بكثير من “صفحة المبيعات” أو “المدونة”.

. على سبيل المثال، يعد “كيفية كتابة صفحة مبيعات” موضوع مدونة أفضل بكثير من “صفحة المبيعات” أو “المدونة”. اسحب هذه الكلمات الرئيسية إلى ورقة عمل مثل جداول بيانات Google أو Excel . أضف عمودًا تقوم فيه بطرح الأفكار حول عنوان مدونة ليتوافق مع الكلمة الرئيسية التي اخترتها. (بالنسبة لمثال الكلمة الرئيسية أعلاه، قد يكون العنوان الجيد هو “كيفية كتابة صفحة مبيعات في 5 خطوات.”)

. أضف عمودًا تقوم فيه بطرح الأفكار حول عنوان مدونة ليتوافق مع الكلمة الرئيسية التي اخترتها. (بالنسبة لمثال الكلمة الرئيسية أعلاه، قد يكون العنوان الجيد هو “كيفية كتابة صفحة مبيعات في 5 خطوات.”) حدد التواريخ التي تخطط فيها للكتابة والتحسين والنشر مقالات مدونتك. سيساعد ذلك في إبقائك مسؤولاً عن الجدول الزمني.

مقالات مدونتك. سيساعد ذلك في إبقائك مسؤولاً عن الجدول الزمني. بمجرد كتابة مقال، أضف رابطًا داخليًا إلى صفحة الخدمة ذات الصلة أو صفحة الاتصال على موقع الويب الخاص بك لتشجيع المستخدمين على العمل معك.

ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى إنشاء محتوى يتحدث إلى جمهورك المستهدف.

لذا، باعتبارك كاتبًا محترفًا، ربما لن ترغب في التحدث عن “نصائح السفر إلى تايلاند” أو “أفضل وصفات العطلات”.

بدلاً من ذلك، قد ترغب في الكتابة عن “كيفية اختيار مؤلف النصوص”، “أين تجد الكتّاب”، “أفضل نصائح المحتوى”، “ما هو تسويق المحتوى”، وما إلى ذلك.

4. الاستفادة من المقالات والوسائط الخاصة بـ LinkedIn

يمكن أن يستغرق تحسين محركات البحث وقتًا طويلاً، خاصة إذا كان لديك موقع ويب جديد أو صغير.

أوصي بالاستفادة من الأنظمة الأساسية التي تحصل بالفعل على قدر كبير من الزيارات لتوجيه المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بك.

واسطة هي منصة رائعة تسمح لأي شخص بنشر المحتوى مجانًا.

يمكنك كتابة مقال ثم ربطه مرة أخرى بموقعك على الويب.

لقد تلقت بعض مقالاتي المتوسطة أكثر من 10000 قراءة – أكثر بكثير مما كنت سأحصل عليه على مدونتي الخاصة.

وينطبق الشيء نفسه على ينكدين مقالات.

ستظهر مقالاتك لاتصالاتك واتصالاتك.

يمكنك بعد ذلك توجيه المستخدمين إلى الصفحات أو المنشورات ذات الصلة على موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن تساعد هذه الإستراتيجية في توجيه المزيد من المستخدمين إلى محفظتك دون انتظار مكافأة تحسين محركات البحث.

5. تواصل مع الضيوف لفرص النشر

وعلى نفس المنوال، يمكنك القيام بالنشر الضيف على مواقع الويب الأخرى لاستخدام سلطتها وحركة المرور لصالحك.

في الواقع، لقد حصلت على عملاء للكتابة مباشرة من خلال النشر على المدونات والمواقع الإلكترونية والمجلات الأخرى على الإنترنت.

تواصل مع المدونات الأخرى ذات الصلة بمكانتك واعرض الكتابة لها.

أو تقدم بطلب لتصبح مساهمًا في المزيد من المواقع والناشرين ذوي السمعة الطيبة. سيسمح لك الكثير بالرجوع إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن تساعدك هذه الإستراتيجية في كسب روابط خلفية لموقعك على الويب، مما قد يؤدي إلى تحسين SEO لموقعك.

على أقل تقدير، ستساعد العديد من المواقع في تسويق المحتوى الخاص بك على منصاتها وجذب زيارات الإحالة إلى موقعك.

يجلب النشر الضيف العديد من الفوائد، خاصة إذا لم يولد موقع الويب الخاص بك الكثير من الزيارات بعد.

6. قم بتحسين صفحة ملفك التجاري على Google

الملف التجاري على جوجل هي منصة مجانية تسمح للشركات بإنشاء ملف تعريف عبر الإنترنت وتوليد حركة مرور عضوية محلية.

إذا كنت تقدم خدمات الكتابة للعملاء المحليين، فيمكنك الاستفادة من قائمة الملف التجاري على Google.

على سبيل المثال، لدي ملف تجاري على Google يعلن عن خدمات محتوى تحسين محركات البحث الخاصة بي في مدينتي الأصلية، سياتل.

اعلم فقط أن بطاقة البيانات هذه ستكون مرتبطة بعنوان فعلي ورقم هاتف (يمكنك استخدام رقم Google إذا كنت لا تريد استخدام رقمك الشخصي).

لذا، إذا كنت أكثر خصوصية، فقد لا يكون هذا هو الطريق الصحيح.

ولكن إذا كنت مرتاحًا لهذه الرؤية، فيمكن أن تكون قائمة الملف التجاري على Google طريقة رائعة لجذب العملاء المحتملين وتوجيه المستخدمين إلى محفظة الكتابة الخاصة بك.

7. انضم إلى مجالس وأدلة وظائف الكاتب

أثناء انتظارك لموقع الويب الخاص بك لتوليد حركة مرور عضوية، يمكنك جذب عملاء محتملين من خلال لوحات وظائف الكاتب الشهيرة.

المنصات الأكثر شيوعًا هي حتى العمل و فيفير.

تعمل مثل هذه المواقع كأسواق مستقلة حيث يقدم الأشخاص ملخصًا، وتقدم أنت بطلب للحصول على الموجز، ثم تحصل على أموال مقابل تقديم خدماتك.

لقد حقق العديد من الكتاب نجاحًا مع هذه المنصات – على الرغم من أنهم يميلون إلى دفع أقل مما قد تتقاضاه كمقاول مباشر.

أحد كاتبي Upwork المعروفين هو أليكس فاسولو.

وهي معروفة بأنها حققت أكثر من 300000 دولار على Upwork في عام واحد فقط.

ومع ذلك، لا تزال لديها محفظة كتابية خاصة بها لجذب العملاء وتعليم الكتاب الآخرين وتوفير فرص التحدث.

يمكن أن يكون إرسال ملف تعريف إلى مجالس وأدلة وظائف الكاتب طريقة ذكية لتنمية قاعدة عملائك ومحفظتك.

تنمية محفظتك مع SEO

يعد تحسين محركات البحث (SEO) أحد أفضل الطرق لزيادة تواجد محفظتك الكتابية عبر الإنترنت وتوليد حركة مرور عضوية.

عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى مثل النشر كضيف وإرساله إلى أدلة الكاتب، يمكنك توليد عملاء محتملين حقيقيين من خلال موقع الويب الخاص بك.

المفتاح للحصول على استراتيجية فعالة لتحسين محركات البحث هو استخدام أدوات تحسين محركات البحث لصالحك؛ هذه هي أفضل طريقة للحصول على بيانات دقيقة لإبلاغ المحتوى الذي يجب أن يكون لديك على موقع الويب الخاص بك.

يمكنك بعد ذلك استخدام هذه الأدوات للكشف عن موضوعات المدونة والبحث عن منافسيك وتحليل الروابط الخلفية الخاصة بك.

هل ترغب في الحصول على المزيد من عملاء الكتابة؟

استثمر في تحسين محركات البحث (SEO) لتوجيه حركة المرور العضوية بشكل سلبي إلى موقع الويب الخاص بك وجذب العملاء الذين يبحثون بنشاط عن خدماتك.

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