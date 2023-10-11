Rewrite this title: 7 نصائح لنجاح SEO وPPC المحلي

ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح لنجاح SEO وPPC المحلي

أحسب نجومي المحظوظين أن ثروتي لا تعتمد على تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وحدهما. يسعدني أن أكون جزءًا من اثنتين من الوكالات التي تمتلك مجموعة كاملة من حلول التسويق التفاعلية والتقليدية. وهذا يعني للعملاء. هم ليسوا كذلك.

اعتقدت أنه قد يكون من المنعش الحديث عن الحالات التي لا يكون فيها تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) خيارًا رائعًا للشركات المحلية – ولكن ليس فقط لتثبيط عزيمتك – يمكن أن تخبرنا أسباب عدم نجاحها بشيء عن الشركات، وما يجب عليهم فعله بعد ذلك، ما الذي يجعل عملاً تجاريًا جيدًا في مجال معين، وما إلى ذلك.

أولاً، دعونا نفكر في الأسباب التي تؤدي إلى النجاح في البحث:

1. الكلمات الرئيسية ذات الصلة

2. الآفاق التي تتحول

3. ميزة تنافسية أو مكانة غير تنافسية للغاية

4. نسبة التكلفة والإيرادات التي تخلق عائد استثمار إيجابي

5. إمكانية التتبع التي يمكن أن تثبت عائد الاستثمار

سننظر إلى كل واحد منهم في الوضع المثالي، وكيف يمكن أن تؤدي المشاكل في كل منهم إلى فشل التسويق للشركات المحلية.

1. كيف يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الكلمات الرئيسية ذات الصلة إلى تدمير جهود البحث

أقوم عادةً بتقسيم الكلمات الرئيسية إلى مجموعتين:

ماركات

الكلمات الرئيسية للفئة (عامة).

تبحث العلامة التجارية هي الفاكهة المعلقة المنخفضة. إذا كانت شركة محلية تتمتع بعلامة تجارية قوية وعملاء متكررين، فسيكون هناك عائد جيد على الاستثمار هنا. ويمكنك تحسين الأمر عن طريق اختبار الإعلانات.

الكلمات الرئيسية للفئة يمكن أن تكون ذات صلة بالقطاع الرأسي، أو متعلقة بالعروض، أو مُعدِّلات جغرافية. بالنسبة لمطعم مكسيكي، يمكن أن يكون “الطعام المكسيكي” أو “مطعم ميرتل بيتش” أو “مطعم ميرتل بيتش المكسيكي”.

حيث ينهار هذا:

-> إذا كان لديك ذيل طويل؛ على سبيل المثال، لن يُظهر “مطعم ميرتل بيتش المكسيكي مع بوريتوس كاليفورنيا” دليلاً على الحجم في أداة الكلمات الرئيسية من Google.

–> إذا كان قطاعك تنافسيًا للغاية، ولم تكن بالقرب من أي معدّلات جغرافية تحصل على حجم البحث؛ على سبيل المثال، قد يواجه ملعب للجولف في منطقة بونيز على حافة فلوريدا وجورجيا مشكلة – ليس ملتزمًا بما يكفي للحصول على نتائج جيدة من أي من الولايتين، وليس بالقرب من مدينة كبيرة لسياحة الجولف، كما أن “الجولف” في حد ذاته يمثل منافسة شديدة في تحسين محركات البحث و مكلفة للغاية في قدرة شرائية. أضف إلى ذلك عدم الاعتراف بالعلامة التجارية، وستكون أمامك معركة شاقة تبدو وكأنها منحدر شديد الانحدار.

2. لماذا لا يشتري عملاؤك المحتملون منك؟

بطبيعة الحال، نحتاج من زوارنا القيام بما يلي: إذا لم يقموا بالشراء، فقم بملء نموذج العميل المحتمل أو الدخول في قائمة البريد الإلكتروني. أحد المكونات الثلاثة الرئيسية لعائد الاستثمار هو CR (معدل التحويل). نقطة الألم هذه لها علاقة كبيرة بالعناصر الأربعة الأخرى-

الكلمات الدالة : الأشخاص الذين يبحثون عن بعض الكلمات الرئيسية يقومون بالتحويل، والأشخاص الذين يبحثون عن كلمات أخرى لا يفعلون ذلك. لذا، إذا لم تقم بتصنيف الكلمات الرئيسية ذات القيمة العالية، أو لا تستطيع شراءها، فلن تحصل على العائد.

الأشخاص الذين يبحثون عن بعض الكلمات الرئيسية يقومون بالتحويل، والأشخاص الذين يبحثون عن كلمات أخرى لا يفعلون ذلك. لذا، إذا لم تقم بتصنيف الكلمات الرئيسية ذات القيمة العالية، أو لا تستطيع شراءها، فلن تحصل على العائد. مسابقة: كلما زادت المنافسة في مجال تخصصك، زادت أسعار التسوق، وانخفض معدل التحويل وعائد الاستثمار. إذا لم تتمكن من الفوز في المنافسة على أفضل الكلمات الرئيسية، فلن تحصل على عائد إيجابي.

كلما زادت المنافسة في مجال تخصصك، زادت أسعار التسوق، وانخفض معدل التحويل وعائد الاستثمار. إذا لم تتمكن من الفوز في المنافسة على أفضل الكلمات الرئيسية، فلن تحصل على عائد إيجابي. عائد الاستثمار: يأتي بعض الباحثين من كلمات رئيسية أكثر تكلفة، وتنتج كل كلمة رئيسية سجلًا تجاريًا مختلفًا ومبلغًا من الإيرادات. إذا أدت المنافسة إلى انخفاض متوسط ​​المبيعات، فقد يكون عائد الاستثمار سلبيًا.

يأتي بعض الباحثين من كلمات رئيسية أكثر تكلفة، وتنتج كل كلمة رئيسية سجلًا تجاريًا مختلفًا ومبلغًا من الإيرادات. إذا أدت المنافسة إلى انخفاض متوسط ​​المبيعات، فقد يكون عائد الاستثمار سلبيًا. تتبع: إذا كنت تقوم بعمليات شراء، فيجب عليك تتبع الإيرادات لكل عملية بيع، وإذا كنت تقوم بعمليات شراء، فيجب عليك تتبع عمليات إرسال النماذج – مؤشر الأداء الرئيسي هو إما عائد الاستثمار (ROI) أو التكلفة لكل تحويل (Cost per Conversion). إذا كانت لديك مشكلة في تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ تتبع التحويل أو التحليلات الخاصة بك، فلن تتمكن من إثبات قيمة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC).

3. النزيف بسبب عدم وجود ميزة تنافسية

الكثير من الشركات لا تفكر في هذا الأمر أبدًا. لماذا يجب عليهم اختيارك على منافسيك؟ ما الذي لديك والذي يهم عملاءك المحتملين ولا يمكنهم الحصول عليه في مكان آخر؟

في الأسواق التنافسية حقًا، غالبًا لا تتمتع أي شركة بميزة حقيقية. ثم تبدأ حروب الأسعار، فإما أن تصبح وول مارت، أو تموت. وهذا ما يسمى بالمحيط الأحمر، لأن جميع الأسماك تأكل بعضها البعض.

المشكلة مع نقيضها، محيط أزرق، هو أنه إذا كان عرضك جديدًا جدًا بحيث تكون المنافسة منخفضة، فلن يعرف عنه سوى عدد قليل من الأشخاص – ويستفيد البحث من الطلب الحالي عبر استعلامات البحث. لذلك قد تحتاج إلى وسيلة أكثر جذبًا لسرد القصص مثل التلفزيون أو الراديو أو وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من ذلك. إذا كنت محظوظًا، فيمكنك إرفاقها بكلمة رئيسية للفئة، ولكن قد يكون معدل التحويل الخاص بك منخفضًا لأن الأشخاص ما زالوا يحاولون معرفة ما أنت عليه وما إذا كانوا يحبون ذلك. لذلك، إما أنك تحتاج إلى الكثير من المال والصبر، أو يحالفك الحظ وتندرج في فئة ليست تنافسية مثل محامي ورم الظهارة المتوسطة أو المواعدة عبر الإنترنت.

لكن إذا لم تكن لديك أي ميزة تنافسية، فأنت في خطر انخفاض متوسط ​​المبيعات بسبب حروب الأسعار، وانخفاض معدلات التحويل لأنه لا يوجد أحد ملتزم حقًا بحل مشكلته.

4. تقويض عائد الاستثمار بسبب التكلفة العالية ومعدل التحويل المنخفض



كما ناقشنا بالفعل، في PPC، يمكن لتكلفة الكلمات الرئيسية أن تقلل من عائد الاستثمار. وإذا كان سعر منتجك منخفضًا، فستكون الإيرادات منخفضة أيضًا. إذا كانت لديك مشاكل في معدل التحويل، فسيتطلب الأمر المزيد من النقرات للحصول على هذا العائد.

حقا، هذه مجرد الرياضيات. والسؤال هو ما إذا كانت التكلفة منخفضة بما فيه الكفاية، ومتوسط ​​البيع مرتفع بما فيه الكفاية، ومعدل التحويل جيد بما فيه الكفاية. استخدم حاسبة PPC ROI لتنفيذ مجموعة متنوعة من السيناريوهات، وستبدأ في فهم مدى ارتباطها.

أسوأ موقف بالنسبة للشركات المحلية هو إذا لم يكن لديك اسم علامة تجارية أو مشاركة ذهنية، ويجب عليك الانتقال إلى الكلمات الرئيسية للفئة. تعد هذه الكلمات الرئيسية أكثر تكلفة بكثير، ويتجه الباحثون إلى التسوق أكثر، مما يؤدي إلى انخفاض معدل التحويل.

لقد رأينا في الوجهات السياحية التي تضم الكثير من الفنادق المستقلة أن أصحاب الفنادق الفردية يواجهون صعوبة أكبر. من الأسهل للمجموعات التي تضم فنادق متعددة تقديم موقع مدخل يرضي متسوقي النوافذ مع الاحتفاظ بالمبيعات لعضو واحد في المجموعة. تتنافس الفنادق المنفردة مع هذه المجموعات والسلاسل الوطنية والمواقع الكبرى مثل موقع TripAdvisor.

لا يحصل هؤلاء المنفردون على عائد استثمار كبير على الكلمات الرئيسية للفئة في PPC، وليس لديهم المحتوى أو السلطة للحصول على العديد من عمليات البحث عن تلك الكلمات الرئيسية للفئة عبر تحسين محركات البحث.

5. الإعلانات التي لا يمكن تتبعها تثير الشك وتعوق الجهود

إذا لم يكن لديك تتبع، فإن الشركات المحلية الأكثر تشككًا ستفترض أنها لا تحصل على شيء مقابل جهودها. أو إذا كانت جميع الأعمال سيئة، فقد يفترضون أن SEO وPPC لا يفعلان أي شيء أيضًا. في الواقع، من الممكن أن معظم أعمالهم تأتي من تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC)، ولكن إذا لم تقم بتتبعها، فلن يعرفوا ذلك. إن إيقاف هذه الجهود لن يضر بمزود البحث فحسب، بل بالعمل أيضًا.

على الجانب الآخر، وعلى عكس ما هو متوقع، ترفض بعض الشركات المحلية تصديق الأرقام. هذا يذكرني بدراسة قرأتها منذ سنوات عن أطباء يقرؤون الأبحاث. لقد كانوا يميلون إلى تصديق الأبحاث التي تؤكد تحيزاتهم، ولكن إذا وجدوا أبحاثًا تتعارض مع معتقداتهم، فإنهم يشككون في منهجية الدراسة. لقد رأيت أيضًا أشخاصًا يشككون في دوافع الباحثين. علينا أن ندرك هذا الميل الإنساني في أنفسنا عندما ننظر إلى تحليلاتنا.

يستخدم أفضل أصحاب الأعمال المحليين مزيجًا من الفطرة السليمة والحكمة التجارية والتحليلات والأبحاث، ويثقون أيضًا في مساعدة خبرائهم.



7 نصائح لنجاح SEO/PPC للشركات المحلية

ما ورد أعلاه كله سلبي إلى حد ما. سأترك لك 7 نصائح لنجاح البحث المحلي، وهي الوصفة الإيجابية لكيفية التغلب على كل هذه المشكلات والفوز في لعبة البحث المحلي:

1. لا تبدأ مشروعًا تجاريًا في مكان مجهول

2. لا تبدأ مشروعًا تجاريًا في محيط أزرق بدون حفنة من المال

3. ابحث عن الكلمات الرئيسية قبل البدء في جهود تجارية جديدة

3. قم بإنشاء ميزة تنافسية إذا لم يكن لديك واحدة

4. قم بإنشاء علامة تجارية وقائمة بريد إلكتروني

5. تجنب حروب الأسعار إذا استطعت

6. استخدم التحليلات وتتبع التحويل لتوجيه التحسين وإثبات عائد الاستثمار

7. اسمح لحكمة عملك وتحليلات الويب بالحوار