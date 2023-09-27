Rewrite this title: 7 نصائح من Google لتحليل انخفاض حركة مرور بحث Google

ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح من Google لتحليل انخفاض حركة مرور بحث Google

تقدم Google لأصحاب المواقع سبع نصائح لتحليل الأسباب الرئيسية للانخفاض في حركة البحث المجاني.

في مقال كتبه دانييل وايزبيرج من Google، تم تحديد الأسباب الرئيسية للانخفاض في حركة البحث على النحو التالي:

مشكلة تقنية : الأخطاء التي يمكن أن تمنع Google من الزحف إلى صفحاتك أو فهرستها أو عرضها للمستخدمين.

: الأخطاء التي يمكن أن تمنع Google من الزحف إلى صفحاتك أو فهرستها أو عرضها للمستخدمين. القضايا الأمنية : قد يقوم Google بتنبيه المستخدمين قبل زيارتهم للمواقع التي تحتوي على تهديدات أمنية محتملة، مما قد يؤدي إلى تقليل حركة البحث.

: قد يقوم Google بتنبيه المستخدمين قبل زيارتهم للمواقع التي تحتوي على تهديدات أمنية محتملة، مما قد يؤدي إلى تقليل حركة البحث. الإجراءات اليدوية : إذا كان أحد المواقع لا يلتزم بإرشادات Google، فقد يتم حذف بعض صفحاته أو الموقع بأكمله من نتائج بحث Google من خلال إجراء يدوي.

: إذا كان أحد المواقع لا يلتزم بإرشادات Google، فقد يتم حذف بعض صفحاته أو الموقع بأكمله من نتائج بحث Google من خلال إجراء يدوي. التغييرات الخوارزمية : قد تؤدي التحديثات الأساسية والتحديثات الصغيرة الأخرى إلى تغيير طريقة أداء الصفحات في نتائج بحث Google.

: قد تؤدي التحديثات الأساسية والتحديثات الصغيرة الأخرى إلى تغيير طريقة أداء الصفحات في نتائج بحث Google. البحث عن اضطراب الاهتمام: في بعض الأحيان تؤدي التغييرات في سلوك المستخدم إلى تغيير الطلب على طلبات بحث معينة، إما نتيجة لاتجاه جديد، أو موسمية على مدار العام.

فيما يلي بعض الأمثلة الأولية لما قد تبدو عليه كل من هذه القطرات في Google Analytics:

تابع القراءة للحصول على رؤية Google حول تشخيص سبب انخفاض عدد الزيارات.

تشخيص الانخفاض في حركة بحث Google

تقول Google إن أفضل طريقة لفهم ما حدث لحركة مرور الموقع هي فتح تقرير أداء Search Console وإلقاء نظرة على المخطط الرئيسي.

سيعطي تحليل شكل الخط بعض المعلومات للبدء بها. تعمق في البيانات باستخدام هذه النصائح الثلاث:

قم بتغيير النطاق الزمني ليشمل 16 شهرًا : سيساعدك هذا على تحليل انخفاض عدد الزيارات في السياق والتأكد من أنه ليس انخفاضًا يحدث كل عام.

: سيساعدك هذا على تحليل انخفاض عدد الزيارات في السياق والتأكد من أنه ليس انخفاضًا يحدث كل عام. قارن فترة الهبوط بفترة مماثلة : سيساعدك هذا على مراجعة ما تغير بالضبط. اكتشف ما إذا كان التأثير يتضمن استعلامات معينة، أو عناوين URL، أو بلدان، أو أجهزة، أو ظهورات على شبكة البحث.

: سيساعدك هذا على مراجعة ما تغير بالضبط. اكتشف ما إذا كان التأثير يتضمن استعلامات معينة، أو عناوين URL، أو بلدان، أو أجهزة، أو ظهورات على شبكة البحث. تحليل أنواع البحث المختلفة بشكل منفصل: سيساعدك هذا على معرفة ما إذا كان الانخفاض الذي شاهدته قد حدث في بحث الويب أو صور Google أو علامة التبويب “الفيديو” أو “الأخبار”.

لفهم ما إذا كان الانخفاض جزءًا من اتجاه أكبر، أو شيئًا خاصًا بموقعك على الويب، يوصي Waisberg بالاطلاع على مؤشرات Google.

قد يساعد هذا في استبعاد العاملين التاليين كأسباب محتملة لانخفاض عدد الزيارات:

اضطراب الاهتمام بالبحث : قد يبدأ الأشخاص في البحث عن استعلامات مختلفة، أو استخدام أجهزتهم لأغراض مختلفة. إذا كان عدد أقل من الأشخاص يبحثون عن الاستعلامات التي ترتبها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الزيارات.

: قد يبدأ الأشخاص في البحث عن استعلامات مختلفة، أو استخدام أجهزتهم لأغراض مختلفة. إذا كان عدد أقل من الأشخاص يبحثون عن الاستعلامات التي ترتبها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الزيارات. الموسمية: على سبيل المثال، توضح مؤشرات Google أن طلبات البحث المتعلقة بالأغذية تكون موسمية للغاية: يبحث الأشخاص عن الأنظمة الغذائية في شهر يناير، والديك الرومي في شهر نوفمبر، والشمبانيا في ديسمبر. الصناعات المختلفة لها مستويات مختلفة من الموسمية.

بينما لا تزال في مؤشرات Google، إليك طريقتان أخريان للحصول على معلومات ثاقبة حول حركة البحث:

تحقق من أهم الاستعلامات في منطقتك وقارنها بالاستعلامات التي تستقبل الزيارات منها. إذا اكتشفت طلبات بحث لا تحصل على زيارات منها، على الرغم من وجود محتوى حول هذا الموضوع، فتأكد من أنه يتم الزحف إليه وفهرسته.

إذا اكتشفت طلبات بحث لا تحصل على زيارات منها، على الرغم من وجود محتوى حول هذا الموضوع، فتأكد من أنه يتم الزحف إليه وفهرسته. تحقق من الاستعلامات المتعلقة بالموضوعات المهمة. قد يؤدي هذا إلى ظهور طلبات بحث ذات صلة متزايدة، مما يسمح لك بتحسينها قبل إثارة الاهتمام بالبحث.

لمزيد من المعلومات، راجع جوجل المادة كاملة.

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