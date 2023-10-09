Rewrite this title: 7 نصائح ونصف لبناء جمهور عالمي

ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح ونصف لبناء جمهور عالمي

نحن نعيش في عالم أكثر اتصالاً من أي وقت مضى؛ كتاب فينياس فوج “حول العالم” نحن نعيش في عالم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى؛ يبدو كتاب فينياس فوغ “حول العالم في 80 يومًا” مثيرًا للضحك بالنسبة لنا، حيث أننا قادرون على الإبحار حول العالم في أجزاء من الثانية بفضل قوة الإنترنت. تفتح هذه الساحة فرصًا تمتد باستمرار إلى حدود خيالنا. أحد أعظم الاحتمالات هو تسويق شركتك بسهولة لمجموعات عبر حدود الدولة: فيما يلي سبع نصائح ونصف للقيام بذلك.

نصيحة 1: فكر في ثقافة المحتوى الخاص بك

عند إنشاء المحتوى، من المهم أن تضيف قيمة. ومع ذلك، قد تختلف “القيمة” اعتمادًا على المنطقة الزمنية التي تتواجد فيها. تأكد من أنك تضيف شيئًا ذا معنى للمجموعة السكانية المستهدفة، وأنك لا تستخدم أي مصطلحات قد تبدو غريبة جدًا أو غير مناسبة. مسيئة للسكان المحليين.

نصيحة 2: القطعة لغتك

إذا كنت تريد جذب أولئك الذين يتحدثون لغة أخرى، فسوف تحتاج إلى توفير أدوات الترجمة. يمكن لمواقع الويب إضافة رمز علم بسيط يمكن للمستخدمين النقر عليه لعرض الصفحة المترجمة. عند إنشاء محتوى مجمع، كما هو الحال مع مدونة، ربما لا ترغب في القيام بكل أعمال الترجمة. ولحسن الحظ، فإن أدوات مثل أداة الترجمة من Google ستسمح لك بإتاحة هذا المحتوى لأولئك الذين يشعرون براحة أكبر في القراءة بلغتهم الأم.

نصيحة 3: تعلم الألوان الخاصة بك

هناك العديد من ارتباطات الألوان التي يجب وضعها في الاعتبار، ولكنها ليست متسقة من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، بينما يُعتقد أن اللون الأبيض هو لون الزفاف في الولايات المتحدة، مما يدل على بداية جديدة – فهو لون الموت في الهند. لا تخلط بين الإشارات. ابحث في معاني الألوان قبل اختيار لوحة الألوان الخاصة بك، وفكر في تصميم معدل لأسواقك الخارجية.

نصيحة 4: تخفيف حدة التكنولوجيا

في حين أن الولايات المتحدة والعديد من دول العالم الأول لديها انتشار كبير لتوافر الإنترنت عالي السرعة، فإن العديد من البلدان لا تفعل ذلك. تنطبق نفس الإرشادات التي تم تطبيقها عندما كان الاتصال الهاتفي يقتلنا (كن حذرًا من رسوم الفلاش المتحركة، وتجنب الصوت، ولا تقم بتحميل مقاطع الفيديو تلقائيًا، وما إلى ذلك) نظرًا لأن الاتصال الهاتفي لا يزال واسع النطاق في بلدان أخرى.

نصيحة 5: فكر في المحتوى المتخصص

إذا كنت تحاول جذب مناطق معينة، فلا تخجل من المحتوى الذي قد يكون جذابًا أو ذا صلة بقاعدتك الثقافية الأصلية، ولكنه أكثر قيمة لمجموعتك المستهدفة الجديدة. قد يتضمن ذلك قصصًا إخبارية أو مقالات إعلامية خاصة بالمنطقة التي تروج لها.

نصيحة 6: كن حذرا من الشرعية

تختلف القوانين بشكل كبير من دولة إلى أخرى، لذلك من المهم أن تقوم بالبحث الخاص بك والعثور على المطالبات والعقود وشروط الخدمة وسياسات الخصوصية وغيرها من التفاصيل التي تعد جزءًا من الأعمال التجارية في تلك الدولة. قد تتفاجأ بكيفية تعديل موقعك؛ على سبيل المثال، هل تعلم أن ألمانيا حظرت Google Analytics؟

نصيحة 7: تواصل مع الأصوات الإقليمية المعترف بها

عندما تحاول الظهور في بلد آخر، فإن إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي التواصل مع الأشخاص أو المجموعات المعروفة بالفعل. وسيشمل ذلك المدونين البارزين وشبكات التواصل الاجتماعي، من بين المحركين والهزات الآخرين الخاصين بمجالات الأعمال المختلفة. ابحث واتصل بأولئك الذين لديهم أصوات محترمة في المنطقة أو المنطقة التي تحاول اقتحامها.

نصيحة 7.5: اجعل تلك الأصوات تروج لاسمك!

بمجرد الاتصال باللاعبين الأقوياء، تأكد من منحهم محتوى عالي الجودة للنشر وحافزًا للقيام بذلك.

لا توجد خطوة أو طريقة مثالية واحدة لنشر نفسك في بلدان أخرى، كما أن الثقافة والمتطلبات المحددة للأسواق الفردية ستغير طبيعة اللعبة بشكل كبير. ومع ذلك، باتباع هذه النصائح، يمكنك البدء في الانتشار العالمي لشركتك.

نسخة مرخصة من صورة فليكر نشر بواسطة bfick, Wonderlane, لوري جريج, كريس جي إل