Rewrite this title: 71 إحصائيات مذهلة لتحسين محرك البحث

ستساعدك المقالة التالية: 71 إحصائيات مذهلة لتحسين محرك البحث

يمكن القول إن البحث العضوي هو القناة التسويقية الأكثر قيمة على الإطلاق.

ولهذا السبب يعد تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا ضروريًا لكل علامة تجارية أو شركة تعمل عبر الإنترنت اليوم.

شركتك تحتاج إلى تحسين محركات البحث. فترة.

صغير. واسطة. مؤسسة كبيرة.

بدء. عمل محلي. العلامة التجارية العالمية.

عندما يقوم الأشخاص بإدخال استعلام ذي صلة بموقعك على الويب في محرك البحث، فإنك تريد أن تكون النتيجة هي التي ينقرون عليها.

وهذا يعني أن موقعك يجب أن يكون قابلاً للبحث على محركات البحث.

يمكن أن يكون النقر على نتيجة البحث الخاصة بك، أو عدم وجودها، هو الفرق بين ازدهار الأعمال أو احتضارها.

إذا لم يكن موقع الويب الخاص بك مرئيًا في نتائج البحث للكلمات الرئيسية التي تريد البحث عنها، فيمكنك التأكد من أن أحد منافسيك موجود!

ومع ذلك، لسبب مثير للسخرية، لا يزال هناك صراع لتبرير قيمة تحسين محركات البحث – على الرغم من أن تحسين محركات البحث لديه سجل يزيد عن 20 عامًا في زيادة حركة المرور والتحويلات والإيرادات.

لماذا؟

جزئيًا، الدليل الذي لا يمكن إنكاره على قيمة تحسين محركات البحث منتشر عبر عدد قليل من مواقع الويب في مختلف التقارير والدراسات.

في هذا الفصل، قمنا بتجميع أحدث الإحصائيات التي تحتاج إلى معرفتها حول حركة المرور العضوية، وإنفاق الصناعة وقيمتها، وسلوك البحث، وGoogle، والمزيد.

فيما يلي أكثر من 70 إحصائيات مذهلة تحتاج إلى معرفتها حول تحسين محركات البحث.

إحصاءات المرور العضوية

53%: النسبة المئوية لجميع زيارات موقع الويب التي يمكن تتبعها والتي تأتي من البحث العضوي. (برايت إيدج)

32%: متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور العضوية (CTR) التي تحصل عليها أول نتيجة بحث لسطح المكتب من Google. (تصنيف الويب المتقدم)

26.9%: متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور العضوية، التي تحصل عليها أول نتيجة لبحث Google للجوال. (تصنيف الويب المتقدم)

91.75%: إجمالي حصة سوق محركات البحث العالمية التي تمتلكها Google حاليًا. (ستات كاونتر، 2020)

2.75%: إجمالي حصة سوق محركات البحث العالمية التي يمتلكها Microsoft Bing حاليًا. (ستات كاونتر، 2020)

90.63%: النسبة المئوية للصفحات التي لا تحصل على زيارات بحث عضوية من Google. (أشرف)

50.3%: النسبة المئوية لجميع عمليات البحث المستندة إلى المتصفح على Google.com والتي أسفرت عن نقرات صفرية. (سبارك تورو، يونيو 2019)

45.25%: النسبة المئوية لجميع عمليات البحث المستندة إلى المتصفح على Google.com والتي أدت إلى نقرات عضوية. (سبارك تورو، يونيو 2019)

8.5: متوسط ​​عدد نتائج بحث الجوال العضوية التي يعرضها Google في الصفحة 1. (SearchMetrics)

8.7: متوسط ​​عدد نتائج البحث العضوية لسطح المكتب التي يعرضها Google في الصفحة 1. (SearchMetrics)

إحصاءات الإنفاق على الصناعة/الأعمال

79.27 مليار دولار: المبلغ المقدر الذي ستنفقه العلامات التجارية والوكالات في الولايات المتحدة مقابل خدمات تحسين محركات البحث في عام 2020. (Borrell Associates)

39.58 مليار دولار: صافي إيرادات الإعلانات الرقمية الأمريكية المتوقعة من Google بحلول نهاية عام 2020 – أي ما يعادل 29.4% من حصة سوق الإعلانات الرقمية الأمريكية. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 5.3% عن إيرادات جوجل لعام 2019 البالغة 41.8 مليار دولار. (المسوق الإلكتروني)

7.2%: نسبة الانخفاض في صافي إيرادات إعلانات جوجل على شبكة البحث في الولايات المتحدة لعام 2020. (eMarketer)

> 5000 دولار: المبلغ الشهري الذي تنفقه غالبية الشركات على تحسين محركات البحث. (موز)

إحصائيات البحث المحلي

ما يقرب من 1 في 3 من جميع عمليات البحث على الأجهزة المحمولة مرتبطة بالموقع. (فكر مع جوجل)

ما يقرب من 2 في 3 من مستخدمي الهواتف الذكية هم أكثر عرضة للشراء من الشركات التي تقوم مواقعها أو تطبيقاتها للجوال بتخصيص المعلومات حسب مواقعهم. (فكر مع جوجل)

76%: النسبة المئوية للأشخاص الذين يبحثون على smartphones لشيء قريب وزيارة الأعمال في غضون يوم واحد. (28% من عمليات البحث عن شيء قريب تؤدي إلى عملية شراء.) (جوجل)

حوالي 45%: النسبة المئوية للمتسوقين العالميين الذين يشترون عبر الإنترنت ثم يستلمون السلعة من المتجر. (جوجل/إيبسوس)

أكثر من 55%: النسبة المئوية للمتسوقين الذين يقولون إنهم استخدموا الفيديو عبر الإنترنت أثناء التسوق فعليًا في أحد المتاجر. (جوجل/إيبسوس)

90%: النسبة المئوية للمستهلكين الذين استخدموا الإنترنت للعثور على عمل تجاري محلي في العام الماضي. (برايتلوكال)

91%: النسبة المئوية للمستهلكين الذين يقولون إن المراجعات الإيجابية تجعلهم أكثر عرضة لاستخدام الأعمال التجارية. (برايتلوكال)

82%: النسبة المئوية للمستهلكين الذين قرأوا المراجعات عبر الإنترنت للأنشطة التجارية المحلية. (برايتلوكال)

13 دقيقة و45 ثانية: الوقت الذي يقضيه المستهلك العادي في قراءة المراجعات قبل اتخاذ القرار. (برايتلوكال)

76%: النسبة المئوية للمستهلكين الذين يثقون في المراجعات عبر الإنترنت بقدر ثقتهم في توصيات العائلة والأصدقاء. (برايتلوكال)

إحصائيات المستخدمين وسلوك البحث

52.94% يقوم مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم بتشغيل الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، بينما 47.06% استخدام سطح المكتب. (ستاتكونتر)

+1,000%: نسبة نمو الاهتمام بالبحث في استعلامات “ما يجب مشاهدته” منذ عام 2019. (جوجل)

65%: النسبة المئوية للأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم في لحظات الرغبة في الشراء. (جوجل)

39%: النسبة المئوية للمشترين الذين تأثروا بالبحث ذي الصلة. (جوجل)

79%: النسبة المئوية للأشخاص الذين اتخذوا إجراءً ذا صلة على هواتفهم قبل إجراء عملية شراء. (جوجل)

3: متوسط ​​عدد الكلمات التي يستخدمها الباحث النموذجي في استعلام البحث. (موز)

~8%: النسبة المئوية لاستعلامات البحث التي تمت صياغتها كأسئلة. (موز)

18%: النسبة المئوية لطلبات البحث على Google والتي تؤدي إلى تغيير الباحث لمصطلحات البحث الخاصة به دون النقر على أي نتائج. (موز)

21%: نسبة عمليات البحث التي تؤدي إلى أكثر من نقرة واحدة على نتائج جوجل. (موز)

8%: تؤدي النسبة المئوية لاستعلامات Google إلى الالتصاق (على سبيل المثال، يقوم الباحث بالنقر فوق إحدى النتائج، ثم يعود مرة أخرى إلى صفحة نتائج البحث ويختار نتيجة مختلفة). (موز)

9 أيام أطول: متوسط ​​عدد الأيام التي يستغرقها الأشخاص لاتخاذ قرارات الشراء في عام 2019 مقارنة بعام 2015. (جوجل)

إحصائيات بناء الروابط

75%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يستخدمون تسويق المحتوى خصيصًا لإنشاء الروابط. (آيرا)

1-9 الروابط: متوسط ​​عدد الروابط التي تنتجها حملة تسويق المحتوى وفقًا لما أفادت به غالبية المسوقين الرقميين. (آيرا)

28%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين أبلغوا عن إنشاء حملة لم تولد أي روابط على الإطلاق. (آيرا)

70%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يستخدمون Ahrefs كأداة لبناء الروابط. (آيرا)

51%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يستخدمون SEMrush كأداة لبناء الروابط. (آيرا)

34%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين سيختارون Domain Authority (Moz)، إذا كان بإمكانك اختيار مقياس واحد فقط لقياس سلطة و/أو جودة الرابط. (آيرا)

38%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يعتبرون التصنيفات بمثابة مؤشر الأداء الرئيسي الأساسي لقياس فعالية بناء الروابط. (آيرا)

53%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يعتبرون النشر الضيف هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لبناء الروابط. (سيمراش)

أكثر من 63%: النسبة المئوية للمسوقين الرقميين الذين يفضلون الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات بناء الروابط الخاصة بهم. (سيمراش)

66.31%: النسبة المئوية لصفحات الويب التي لا تحتوي على روابط خلفية. (أشرف)

77.80 دولارًا: متوسط ​​تكلفة نشر منشور ضيف. (أشرف)

إحصائيات بحث جوجل

15٪: النسبة المئوية لعمليات البحث التي لم يشهدها Google من قبل – من بين مليارات الاستعلامات التي يحصل عليها يوميًا. (جوجل)

~1 مليار: إجمالي عدد الأجهزة التي Google Assistant تم بناؤه الآن في. (جوجل)

~ 2 تريليون: العدد المقدر لعمليات البحث التي يتعامل معها Google سنويًا في جميع أنحاء العالم. (محرك البحث الأرضي)

40-60 مليار: العدد المقدر لعمليات البحث التي تتم على Google في الولايات المتحدة كل شهر. (موز)

89%: الفرق بين إجمالي سوق محركات البحث العالمية لشركة Google مقارنة بمحركات Bing. (ستاتكونتر)

أقل من 1 دقيقة: الوقت الإجمالي لجلسة بحث Google المتوسطة (من وقت الاستعلام الأولي إلى تحميل صفحة نتائج البحث واختيار أي نتائج، بالإضافة إلى أي نقرات على زر الرجوع إلى نتائج SERP واختيار النتائج الجديدة.) (موز)

66%: النسبة المئوية لاستعلامات البحث المميزة التي أدت إلى نقرة واحدة أو أكثر على نتائج Google. (34% من عمليات البحث لا تحصل على أي نقرات على الإطلاق.) (Moz)

3.4%: النسبة المئوية لاستعلامات البحث المميزة في Google والتي أدت إلى نقرة على إعلان Google (مدفوعة الأجر). (موز)

0.9%: النسبة المئوية لنتائج بحث Google.com التي تحصل على نقرة على خرائط Google. (موز)

~0.5%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تنتقل إلى الروابط الموجودة في الرسم البياني المعرفي. (موز)

3%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تذهب إلى كتل الصور. (موز)

~0.23%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تذهب إلى Twitter كتلة النتائج. (موز)

1.8%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تذهب إلى YouTube. (موز)

0.16%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تذهب إلى نتائج Gmail/Google Mail المخصصة. (موز)

0.55%: النسبة المئوية للنقرات على نتائج بحث Google التي تذهب إلى نتائج Google Shopping. (موز)

11.8%: النسبة المئوية للنقرات من عمليات بحث Google المختلفة التي تؤدي إلى نقرة على إحدى خصائص Google، على سبيل المثال، YouTubeوخرائط جوجل وGmail وكتب جوجل و Google Play Store على الهاتف المحمول، وما إلى ذلك (موز)

~25% من جميع عمليات البحث يتم توزيعها عبر أهم الاستعلامات التي يبلغ حجمها 1 مليون، حيث تمثل أهم 10 مليون استعلامات حوالي 45% وأعلى 1BB استعلامات تمثل ما يقرب من 90%. (موز)

25%: النسبة المئوية لحجم البحث الإجمالي الذي يحدث خارج أهم 100 مليون كلمة رئيسية. (موز)

40.9%: النسبة المئوية لعمليات بحث Google التي يتم إجراؤها على الأجهزة المحمولة والتي تؤدي إلى نقرة عضوية، 2% بنقرة مدفوعة، و 57.1% بدون نقرة على الإطلاق. (موز)

62.2%: النسبة المئوية لعمليات بحث Google التي يتم إجراؤها على أجهزة سطح المكتب والتي تؤدي إلى نقرة عضوية، 2.8% بنقرة مدفوعة، و 35% بدون نقرة. (موز)

تحسين محركات البحث مقابل قنوات التسويق الأخرى

15٪: النسبة المئوية لجميع الزيارات القابلة للتتبع والتي تأتي من البحث المدفوع. (برايت إيدج)

5%: النسبة المئوية لجميع الزيارات التي يمكن تتبعها والتي تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. (برايت إيدج)

15٪: النسبة المئوية لجميع حركة المرور القابلة للتتبع والتي تأتي من جميع المصادر الأخرى. (برايت إيدج)

27%: النسبة المئوية لسكان العالم المتصلين بالإنترنت الذين يستخدمون البحث الصوتي على الهاتف المحمول. (جوجل)

~20: عدد المرات التي يتمتع فيها SEO بفرصة حركة مرور أكبر من PPC على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب. (موز)