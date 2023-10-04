Rewrite this title: 75% من استخدام الإنترنت سيكون عبر الهاتف المحمول في عام 2017 [REPORT]

ستساعدك المقالة التالية: 75% من استخدام الإنترنت سيكون عبر الهاتف المحمول في عام 2017 [REPORT]

أ تقرير وتشير نشرة رويترز إلى أن 75% من استخدام الإنترنت في عام 2017 سيكون من الأجهزة المحمولة. وهذا أعلى قليلاً من استخدام الويب عبر الهاتف المحمول هذا العام، وفقًا لبيانات من وكالة شراء الوسائط Zenith.

وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2018، تتوقع شركة Zenith أن يأتي 60% من إجمالي أموال الإعلانات على الويب من إعلانات الهاتف المحمول. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن يصل الإنفاق على إعلانات الهاتف المحمول إلى 134 مليار دولار، وهو أكثر مما سيتم إنفاقه على أي شكل آخر من أشكال الإعلان تمامًا.

“مع تحول المزيد من أموال الإعلانات إلى العالم الرقمي من التلفزيون، تسارع العلامات التجارية إلى ذلك Facebook Inc وSnapchat وGoogle حيث يمكنهم التسويق للمشاهدين… يؤدي هذا الاتجاه إلى تحول في أموال الإعلانات إلى الهاتف المحمول وإذكاء الصفقات في شركات الإعلام والترفيه والاتصالات.

فيما يتعلق بموضوع استخدام الويب عبر الهاتف المحمول الذي يتزايد، أصدرت Google مؤخرًا دراسة كشفت أن ما يقرب من 50% من الأشخاص يبحثون فقط على smartphones.

ووفقاً لدراسة أجرتها جوجل أيضاً، فإن عدداً متزايداً من الأشخاص يستخدمون فقط smartphones للوصول إلى الإنترنت، وأولئك الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة يستخدمونها مرات أطول من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

نحن نعيش في عالم يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، وربما لا يوجد دليل أكبر على ذلك من استثمار Google في مجموعة أفضل من نتائج البحث المخصصة للجوال فقط، والتي سيتم طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.