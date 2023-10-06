Rewrite this title: 8 أخطاء ترتكبها الكثير من الشركات على مواقعها الإلكترونية الصينية

ستساعدك المقالة التالية: 8 أخطاء ترتكبها الكثير من الشركات على مواقعها الإلكترونية الصينية

إن جاذبية كسب ملايين العملاء الجدد جعلت العديد من الشركات الغربية تطارد المستهلكين الصينيين ذوي القيمة العالية. في حين أن الكثيرين استثمروا بكثافة في تطوير المنتجات، وأبحاث السوق، والإعلان، والموظفين الأساسيين في الصين، إلا أنه لا يزال هناك من يرتكبون بعض الأخطاء الأساسية عبر الإنترنت.

يجب أن تكون شبكة الإنترنت ركيزة أساسية لأي استراتيجية تسويق في الصين. ويتصل مستخدمو الإنترنت في الصين، البالغ عددهم 513 مليونًا، بمتوسط ​​2.7 ساعة يوميًا، وهو أكثر من أي دولة أخرى باستثناء اليابان. وفقًا لبحث أجرته شركة Ipsos China، فإن 37.6% من المستهلكين الصينيين يزيدون الوعي بعلامتهم التجارية بانتظام من خلال مواقع الويب. وعندما يتعلق الأمر بزيادة الرغبة في الشراء، فإن 47.5% يتأثرون بالمواقع الإلكترونية؛ تؤثر وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحف على أقل من ثلث المستهلكين.

لقد تأكدنا الآن من أهمية الموقع الإلكتروني في الصين، ما هي الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الشركات على مواقعها الإلكترونية الصينية؟

8. البقاء راضيًا لأنه يبدو رائعًا على الشاشة

تبدو العديد من مواقع الويب في الصين قبيحة تمامًا على شاشة الهاتف المحمول، ومن الصعب استخدامها بالأصابع. يصل عدد أكبر من المستهلكين الصينيين إلى مواقع الويب من هواتفهم المحمولة مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وباستخدام نظام Android smartphones البيع بأقل من 100 دولار، فإن هذه الفجوة آخذة في الاتساع. عند تحسين أداء الأجهزة المحمولة، تأكد من أن صفحات الويب الخاصة بك تبدو جيدة أيضًا على الأجهزة اللوحية، والأهم من ذلك جهاز iPad.

7. الضياع في الترجمة

من المثير للدهشة أن بعض مواقع الويب لا تزال تعرض محتوى جديدًا من ترجمة Google. حتى وكيل الدعاية الخاص بتوم كروز تعرض لعدة أيام لمدونته الصغيرة الصينية. على الرغم من أن العديد من المواقع لم تستخدم خدمة الترجمة من Google، إلا أن بعض الترجمات لا تزال غير كافية. تأكد من استشارة مترجم خبير يفهم اللغة الإنجليزية جيدًا، لأن العديد من المترجمين لا يفعلون ذلك. إنها لفكرة جيدة أيضًا أن تمر عبر متحدث صيني آخر لضمان توصيل الرسالة الصحيحة.

6. نسيان المتحدثين الصينيين الآخرين

فيما يتعلق بموضوع الترجمة، ما لم تكن مهتمًا بالبر الرئيسي للصين فقط، فمن الجيد الترجمة إلى الأحرف الصينية التقليدية، بالإضافة إلى الأحرف المبسطة. تقرأ كل من هونغ كونغ وتايوان والصينية الماليزية الحروف التقليدية، وعلى الرغم من أن عددها صغير مقارنة بالبر الرئيسي للصين، إلا أنها لا تزال تمثل عددًا أكبر من السكان من أستراليا.

5. عدم تذكر التوطين هو أكثر من مجرد ترجمة



لا تنس أبدًا أن الترجمة هي أكثر من مجرد ترجمة. بالنسبة للعديد من الشركات، فإن تغييرات “التعريب” الحقيقية الوحيدة التي تم إجراؤها من موقعها باللغة الإنجليزية هي ترجمة المحتوى. تذكر أن نظام التعليم الصيني ليس مثل النظام الغربي، مما يعني أن الصينيين غالبًا ما يفكرون بشكل مختلف ويتعاملون مع المشكلات بطريقة مختلفة. اختبر التنقل وتخطيط الموقع مع الأشخاص الصينيين للتأكد من أنهم سيذهبون بشكل طبيعي إلى المكان الذي تعتقد أنهم يجب أن يذهبوا إليه عند زيارتهم لموقعك.

4. الحد من خيارات الدفع

في حين أن معظم الناس في الغرب يستخدمون بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو يستخدمون Paypal لشراء الأشياء عبر الإنترنت، إلا أن هذا ليس شائعًا جدًا في الصين. تعتبر الصين مجتمعًا يعتمد على النقد بشكل أكبر، ويدفع مستخدمو الإنترنت (الإنترنت + المواطن) عمومًا عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع مصممة محليًا مثل Alipay. تعرض ما يقرب من ثلث المتسوقين عبر الإنترنت في الصين البالغ عددهم 198 مليونًا للخداع من خلال مواقع الاحتيال، لذا تأكد من استخدام نظام دفع يثقون به إذا كنت تمتلك تجارة إلكترونية.

3. عدم التأكد من قدرة المستهلكين الصينيين على العثور عليك



لا توجد استراتيجيتان للتسويق متماثلتان. في العديد من الدول الغربية، من الصعب تصديق أن أي شخص يستخدم أي شيء غير Google عند البحث على الإنترنت. ليس في الصين. يمثل عملاق البحث المحلي Baidu حوالي 80 بالمائة من عمليات البحث على أجهزة الكمبيوتر وفقًا لـ Analysys International ولديه خطط كبيرة للهواتف المحمولة. تختلف قواعد تحسين محرك البحث والتسويق في Baidu عنها في Google، لذا تأكد من أنك تعرفها.

2. نسيان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي



إذا لم تقم بدمج وسائل التواصل الاجتماعي في المزيج التسويقي الخاص بك، فإنك تخاطر بفرصة الاتصال والتفاعل مع مجتمع كبير من المستهلكين المحتملين. تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة استثنائية في الصين، حيث يزعم 91 في المائة من مستخدمي الإنترنت أنهم استخدموها في الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ 67 في المائة من الأمريكيين. علاوة على ذلك، فإن 95% من المستهلكين الصينيين يثقون بالعلامة التجارية أكثر إذا رأوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل Sina Weibo، طريقة رائعة لبناء علاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، وإيصال العروض، والحصول على بعض الأفكار القيمة حول ما يعتقده المستهلكون عنك وعن مجال عملك.

1. الحصول على الحيرة من التحليلات

بمجرد الانتهاء من تشغيل موقعك الصيني بشكل مثالي، ستحتاج إلى تتبع كيفية سير الأمور. قد تكون التقلبات في حركة المرور مختلفة عن المواقع الأخرى لديك. عندما تتصفح تحليلات موقعك، تذكر أن الصينيين لديهم عطلات ومناسبات مختلفة عن تلك الموجودة في الغرب. لا تعتبر أعياد الميلاد وعيد الفصح وعيد الشكر ذات أهمية بالنسبة للعديد من الصينيين، في حين أن عيد رأس السنة الصينية/عيد الربيع له أهمية كبيرة. هناك أيضًا مهرجانات تشينغمينغ وقارب التنين ومهرجانات منتصف الخريف واليوم الوطني لشهر أكتوبر.

نأمل ألا ينطبق عليك أي من هذه الأخطاء، ولكن إذا حدث خطأ واحد على الأقل، فمن المحتمل أنك تضيع فرصًا كبيرة في الصين. هناك العديد من المبادرات الأخرى التي يمكن أن تساعد قضيتك، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية. وما يجعل الصين مثيرة للاهتمام هو أن القواعد يتم إعادة كتابتها باستمرار بشكل أكبر من الإنترنت في الغرب، لذا لا تخف من التجربة وتجربة أشياء جديدة.

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