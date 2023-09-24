Rewrite this title: 8 أفكار وأمثلة للتسويق العقاري الإبداعي

ستساعدك المقالة التالية: 8 أفكار وأمثلة للتسويق العقاري الإبداعي

ستين بالمئة من أصحاب العقارات يبحثون عن عملاء محتملين يوميًا.

هناك اكثر من 3 مليون التراخيص العقارية النشطة في الولايات المتحدة

ترسم هذه الأرقام صورة واضحة عن مدى تنافسية قطاع العقارات وصعوبة البقاء فيه.

في هذه الحالة، تحتاج إلى استراتيجيات قوية للتسويق العقاري لتحفيز جذب العملاء المحتملين ومساعدة عملك على بناء قاعدة عملائه والبقاء على قيد الحياة في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء عملاء محتملين عالي الجودة يبدأ بالتسويق الفعال.

لذلك، في هذه المقالة، سنناقش ثماني استراتيجيات عملية للتسويق العقاري، إلى جانب أمثلة لمساعدتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وتعزيز نمو الأعمال المستدامة.

أفكار للتسويق العقاري يمكنك البدء في تنفيذها اليوم

الثقة هي عامل البيع النهائي، وخاصة في العقارات.

التسويق يساعد على بناء تلك الثقة.

بصرف النظر عن الثقة، تساعد جهودك التسويقية أيضًا في جذب عملاء محتملين مؤهلين يمكن أن يكونوا بمثابة الركيزة التي يحتاجها عملك العقاري للبقاء في ساحة العقارات التنافسية.

فيما يلي أهم أفكار التسويق العقاري التي، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن تعدك بالارتقاء بعملك إلى آفاق جديدة:

1. موقع الويب المُحسّن هو مندوب مبيعات عقارات

أربعة وأربعون بالمئة من المشترين يبدأون في البحث عبر الإنترنت.

ولا يمكن أن تكون خطة التسويق العقاري الخاصة بك ناجحة إلا إذا تمكنت من الاتصال بجمهورك من خلال تواجد محسّن على الويب.

إن مجرد امتلاك موقع على شبكة الإنترنت لا يكفي، بالنظر إلى ذلك 88% من المستخدمين لن يعودوا إلى موقع الويب إذا كانت لديهم تجربة سيئة.

ستحتاج إلى العمل على واجهة المستخدم (UI) لموقع الويب الخاص بك وتجربة المستخدم (UX) للتأكد من أنها تخدم عملك بالطريقة التي تريدها.

إن العمل على تجربة المستخدم على الويب يعني تحسين العديد من المجالات في موقع الويب الخاص بك مثل البنية والمحتوى والتنقل وسرعة التحميل والمزيد.

قم ببناء هيكل موقع الويب الخاص بك بشكل حدسي. قم بإجراء بحث عن الجمهور لفهم أول ما قد يرغب عملاؤك المحتملون في البحث عنه أثناء زيارتهم لموقع الويب الخاص بك.

يعد موقع الويب الخاص بشركة العقارات Keller Williams مثالاً جيدًا لكيفية ظهور بنية موقع الويب.

كان مطورو الويب بديهيين بدرجة كافية لمعرفة أن العملاء المحتملين سيأتون للبحث عن قوائم العقارات. لذا فقد وضعوا شريط البحث مباشرة على الصفحة الرئيسية، أعلى الجزء المرئي من الصفحة.

لقطة شاشة من موقع kw.com، نوفمبر 2022

بعد ذلك، تأكد من أن محتوى موقع الويب الخاص بك يخبر عملاءك المحتملين كيف ستضيف خدماتك قيمة إلى حياتهم. بمعنى آخر، تحدث عن فوائد خدماتك بطريقة واضحة وموجزة.

اكتشف كيف تمكنت Houwzer من جذب الانتباه بكفاءة من صفحتها الرئيسية، وذلك ببساطة من خلال المحتوى:

لقطة شاشة من هوزر، نوفمبر 2022

بالإضافة إلى تسهيل التنقل في الموقع. لا تجعل الهيكل معقدًا جدًا أو مربكًا لزوار الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتحسين سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك.

تؤثر مدى سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك على عدد المبيعات التي سيساعد في تحقيقها.

ينخفض ​​معدل التحويل لموقع الويب ما يصل الى 5٪ مع كل ثانية يتأخر فيها تحميل الموقع. لذلك، بغض النظر عن مدى روعة موقع الويب الخاص بك، فإنه لن يفيدك كثيرًا ما لم يتم تحميله بسرعة.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك.

تؤثر خدمة الاستضافة الخاصة بك بشكل كبير على سرعة التحميل لديك، لذا اختر حل استضافة محسن الأداء.

قد يحتوي موقع العقارات على العديد من الصور. يمكن لهذه الصور أن تخفض سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى حذف الصور الخاصة بك. قم بضغطها وتحسينها بحيث يكون وزنها خفيفًا على موقع الويب الخاص بك ويمكن تحميل موقع الويب الخاص بك بسرعة.

قم أيضًا بإزالة أي محتوى ومسافات وأحرف وعناصر غير ضرورية من موقع الويب الخاص بك.

وأخيرا، قم بتحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث.

سيتم استيفاء معظم عوامل التصنيف بمجرد العمل على تجربة المستخدم لموقعك على الويب.

ولكنك ستظل بحاجة إلى العمل على التحسين على الصفحة وخارجها للحصول على فرصة أفضل للحصول على تصنيف أعلى في نتائج البحث.

2. العمل على القوائم الخاصة بك

تعتبر القوائم مهمة بشكل استثنائي لنجاح عملك العقاري.

لا يتسوق الناس لشراء المنازل عبر الإنترنت، ولكنهم يبحثون عنها عبر الإنترنت، ويصبح هذا عاملاً مهمًا في اختيار وكيل عقاري.

لذلك، يتوقع عملاؤك المحتملون قائمة عقارات مفصلة ومحسنة على موقع الويب الخاص بك.

قم بتضمين صور عقارات عالية الجودة، وجولات فيديو، ونطاق الأسعار، ووسائل الراحة، وجميع التفاصيل التي قد يهتم بها عملاؤك المحتملون أثناء إنشاء قوائم الممتلكات الخاصة بك.

تقدم شركة Trompeter Real Estate مثالاً ممتازًا لما يجب أن تبدو عليه القائمة المُحسّنة:

لقطة شاشة من ترومبيتر، نوفمبر 2022

3. قم بإعداد تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي تولد أكبر عدد – 52% – من عملاء العقارات ذوي الجودة العالية. ربما هذا هو السبب وراء ضخم 90% من استخدام أصحاب العقارات Facebook للترويج لأعمالهم.

تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي ساحة لا يمكن تفويتها إذا كنت ترغب في تأسيس مشروع عقاري مزدهر.

إذا كنت تبحث عن المنصات المناسبة، Facebook, Instagramو LinkedIn مشهوران في مجال التسويق العقاري.

Facebook و Instagram يمكن أن يساعدك LinkedIn على التواصل مع جمهورك والترويج لأعمالك بشكل صريح، بينما سيساعدك LinkedIn ضمنيًا من خلال تقديمك كوكيل عقاري محترف وذو مصداقية.

بمجرد إنشاء ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، تأكد من تحسينها. املأ جميع الحقول المطلوبة بالمعلومات الصحيحة وذات الصلة حتى يتمكن جمهورك المستهدف من العثور على عملك.

تم بناء هذا الوكيل العقاري الناشئ (@hearthrealtygroup). الأمثل بشكل جيد Instagram مقبض.

ابق نشطًا على حساباتك الاجتماعية من خلال النشر بشكل متكرر قدر الإمكان.

يمكنك البقاء نشطًا Instagram من خلال النشر في قصصك في كثير من الأحيان، ومشاركة المنشورات على شبكتك بين الحين والآخر.

على Facebook، يمكنك البقاء نشطًا من خلال التفاعل مع متابعيك، والرد على التعليقات، والنشر على المجموعات العقارية.

تأكد من أن المحتوى الخاص بك ليس باهظ الثمن.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون 80٪ من المحتوى الخاص بك مفيدًا وتعليميًا وذو صلة. أما الـ 20٪ المتبقية منها فيمكن أن تكون تجارية.

بامكانك ايضا انشر عن صفقاتك المغلقة الناجحة على هذه الملفات الشخصية الاجتماعية لبناء المصداقية، مثلما يفعل تشاد كارول (@chadcarroll).

وأخيرًا، استخدم علامات التصنيف المحسنة، خاصة على Instagram.

يمكنك إنشاء علامات تصنيف محسنة عن طريق التحقق من علامات التصنيف التي يستخدمها كبار أصحاب العقارات الآخرين وتخصيصها وفقًا لمنطقتك.

يمكنك أن ترى كيف يتمتع سمسار العقارات هذا من نيوجيرسي (@gregletson_njrealtor). استخدم علامات التصنيف للترويج لقائمته.

4. استثمر في الإعلانات الاجتماعية

تعد الإعلانات الاجتماعية مصدرًا قويًا آخر لتوليد عملاء محتملين للعقارات عالية الجودة. بمجرد إنشاء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الاستثمار في الإعلانات.

قم بإجراء بحث عن الجمهور مسبقًا لتشغيل حملات إعلانية اجتماعية مستهدفة.

توفر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسهيلات ممتازة لاستهداف الإعلانات، ولا يمكنك الاستفادة منها إلا إذا كان لديك فهم جيد لعملائك المحتملين.

نظرًا لأنك تنفق الأموال على هذه الإعلانات، فأنت تريد التأكد من أنها تحقق النتائج الصحيحة.

لذا، قم بإنشاء إعلانات جذابة تعكس القيمة التي ستضيفها خدمتك العقارية إلى حياة العميل. من الناحية المثالية، قم بإضافة شهادة أو اثنتين، أو قم بإنشاء إعلان بناءً على مراجعات العملاء.

أخيرًا، قم بتضمين زر CTA في إعلاناتك لتوجيه حركة مرور الوسائط الاجتماعية إلى موقع الويب الخاص بك كما فعل سمسار العقارات في المثال أدناه:

لقطة شاشة من Facebookنوفمبر 2022

5. أنشئ ملفك التجاري على Google

غالبية عمليات البحث عن وكلاء العقارات تكون محلية.

يبحث الأشخاص عن الأنشطة التجارية العقارية باستخدام مصطلحات بحث مثل “وكلاء العقارات بالقرب مني” أو وكلاء العقارات [city name]،” إلخ.

لقطة شاشة من البحث عن [real estate agents coventry]، Google، نوفمبر 2022 لدى Google قائمة أعمال مخصصة لعرض الأنشطة التجارية المحلية. وجميع الشركات التي تظهر في هذه القائمة لديها ملف تعريف تجاري على Google (GBP).

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بإنشاء قائمة الجنيه الإسترليني الخاصة بك أو المطالبة بها.

إنه مصدر ممتاز لقيادة حركة المرور على شبكة الإنترنت والتعرض للأعمال.

يعمل ملف تعريف GBP المحسّن كصفحة رئيسية ثانية ويعرض مراجعات وتقييمات نشاطك التجاري ورقم الاتصال والعنوان وساعات العمل. وهذا هو السبب في أن لديها القدرة على جذب عملاء عقاريين ذوي جودة عالية.

يمكنك إنشاء ملف تعريف مماثل بالجنيه الإسترليني من خلال زيارة Google.com/business.

لقطة شاشة من Google، نوفمبر 2022

6. استثمر في تسويق المحتوى

يساعد تسويق المحتوى على توليد الطلبات/العملاء المحتملين، وفقًا لـ 67% من المسوقين. علاوة على ذلك، 82% من المسوقين يستثمرون بنشاط في هذا المجال.

يمكن أن يساعد المحتوى عالي الجودة والقيمة عملك على بناء الثقة مع العملاء المحتملين. كما أنه يساعدك على إثبات وجودك كقائد فكري في الصناعة.

لا يمكن لأي شركة ترغب في الازدهار في هذا العصر أن تتجاهل التسويق بالمحتوى.

باعتبارك شركة عقارية، يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى لتعزيز جهود تسويق المحتوى الخاص بك والتي يمكن أن تتماشى مع مقاطع الفيديو الخاصة بالتسويق العقاري أيضًا.

ابدأ بإنشاء قسم مدونة على موقع الويب الخاص بك. اكتشف ما يواجهه عملاؤك المحتملون وأنشئ محتوى يعالج مشاكلهم ويقدم الحلول.

ال مدونة زيلو يقدم مثالاً جيدًا لكيفية ظهور المدونات العقارية:

لقطة شاشة من مدونة Zillow، نوفمبر 2022

قم بإنشاء الخاص بك YouTube القناة ونشر محتوى فيديو مفيد هناك. لك YouTube يمكن أن يتضمن المحتوى جولات منزلية وجولات في المنطقة ومحتويات تعليمية أخرى.

قام سمسار عقارات فلوريدا المحلي ببناء مميز YouTube قناة مع الكثير من المحتوى المفيد والنسخة الصحيحة لجذب المشاهدين:

لقطة شاشة من YouTubeنوفمبر 2022

عند الحديث عن المحتوى التعليمي، تعد استضافة الندوات عبر الإنترنت أيضًا أسلوبًا ممتازًا لتسويق المحتوى. 89% من الشركات تعتقد أن الندوات عبر الإنترنت تتفوق على القنوات الرقمية الأخرى في جذب عملاء محتملين مؤهلين للمبيعات.

لذا، استثمر في الندوات عبر الإنترنت.

تذكر، لا تتحدث عن المواضيع التي تريد التحدث عنها؛ اختر موضوعات الندوات عبر الويب وفقًا لما يريد جمهورك الاستماع إليه.

أخيرًا، فكر في كتابة مقالات للضيوف على مواقع العقارات والمدونات والصحف المحلية ذات الصلة. إن القيام بذلك سيساعد في بناء سلطتك وتصويرك كخبير في الصناعة.

7. فكر في التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أفضل الطرق للوصول إلى عملاء محتملين جدد والحفاظ على تفاعل العملاء القدامى.

ولكن قبل أن تتمكن من البدء في القيام بذلك، سيتعين عليك إنشاء قائمة بريدك الإلكتروني.

يجب أن تشتمل قائمة بريدك الإلكتروني، من الناحية المثالية، على الأشخاص الذين كانوا من عملائك، أو أولئك الذين من المرجح أن يصبحوا عملاءك في المستقبل.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إنشاء قائمة بريدك الإلكتروني، مثل:

استخدام المحتوى المسور.

بما في ذلك النوافذ المنبثقة على موقع الويب الخاص بك.

تقديم خصومات أو هدايا لشخص ما مقابل عنوان بريده الإلكتروني.

إضافة لافتة بسيطة على موقع الويب الخاص بك لجذب العملاء.

هنا مثال من أحد كبار أصحاب العقارات في منطقة Jersey City في لافتة موقع الويب لإنشاء عناوين بريد إلكتروني للتسويق عبر البريد الإلكتروني (لا تفوت الملاحظة الموجودة في الأسفل):

لقطة شاشة من موقع Century21.com، نوفمبر 2022

8. احصل على الشهادات

سبعة وستون بالمئة من مشتري العقارات يجدون وكلاء من خلال الإحالات من العملاء السابقين.

تعد التقييمات أمرًا بالغ الأهمية لأعمالك العقارية إذا كنت ترغب في جذب العملاء والحفاظ على استمرارية عملك.

ومع ذلك، فإن الحصول على تعليقات إيجابية ليس بالأمر السهل.

يتوق الناس إلى ترك تعليق سلبي، لكنهم لا يتعجلون في كتابة تعليق إيجابي. لذلك، سيتعين عليك العمل بجد للحصول على آراء عملائك.

فكر في التواصل مع العملاء الذين تشاورت معهم عبر البريد الإلكتروني وطلب المراجعة. اطلب أيضًا من الأشخاص الذين أبرمت معهم صفقات أن يتركوا تعليقًا.

لقطة شاشة من موقع recoarllc.com، نوفمبر 2022

إذا كان لديك بعض العملاء الذين تربطك بهم علاقات ممتازة، فاطلب منهم المشاركة في شهادات الفيديو التي يمكنك مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك و YouTube قناة.

المراجعات والشهادات هي إشارة الثقة النهائية.

اجعل الحصول على التقييمات جزءًا من استراتيجية التسويق العقاري الخاصة بك.

الكلمات الأخيرة

يعد التسويق العقاري، وخاصة التسويق عبر الإنترنت، أمرًا بالغ الأهمية لبقاء أي شركة عقارية حديثة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

أثناء قيامك بتنفيذ استراتيجيات التسويق التي تمت مناقشتها أعلاه، تذكر أهمية العناصر المرئية عالية الدقة.

قم بتضمين صور عقارات عالية الجودة في منشوراتك الاجتماعية وموقعك الإلكتروني وفي كل مكان يمكنك القيام به.

كما أن عالم التسويق يتطور بسرعة، لذا تابع التغييرات في التسويق العقاري وقم بتكييف استراتيجيتك وفقًا لذلك.

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