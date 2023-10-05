Rewrite this title: 8 تطبيقات مبنية على الصور لأجهزة iPhone وAndroid تحتاج إلى تنزيلها

ستساعدك المقالة التالية: 8 تطبيقات مبنية على الصور لأجهزة iPhone وAndroid تحتاج إلى تنزيلها

هل من المفاجئ أن أحد التطبيقات الأكثر شعبية لكل من أجهزة iPhone وAndroid هي تطبيقات الصور؟

إذا كنت مدمنًا على هاتفك، أو ترغب فقط في الاطلاع على أحدث أخبار التكنولوجيا، فهذا ليس تطورًا مذهلاً تمامًا. على مدار العامين الماضيين، استمرت تطبيقات الصور في السيطرة على iTunes وGoogle Play. ولكن، كيف أصبحت هذه التطبيقات مطلوبة بشدة؟

هناك في الواقع تفسير بسيط للغاية. تطبيقات الصور تجعل كل واحد منا مصورًا محترفًا.

نظرًا لأن كل شخص على هذا الكوكب لديه هاتف ذكي، فإن التقاط اللحظات لم يكن بهذه السهولة من قبل. سواء أكان الأمر يتعلق بزوجين في ليلة رومانسية بالخارج في المدينة، أو مجموعة من الأصدقاء يحضرون مباراة كرة أو يتبادلون المشاعر الباردة، يتم التقاط الصور باستمرار ثم مشاركتها ليراها العالم أجمع.

وبطبيعة الحال، هذه الصور ليست بالضبط أعلى جودة، وهنا يأتي دور التطبيقات. وذلك بفضل تطبيقات مثل Instagram، يمكن تحويل الصورة العادية وغير المبهجة إلى قطعة فنية لا تُنسى يمكن أن تكسبك بعض التقدير الكبير Facebook الإعجابات.

نظرًا لوجود المئات من تطبيقات الصور المتاحة للتنزيل، قررنا أن نلقي نظرة سريعة على تطبيقات الصور الثمانية المفضلة لدينا.

8. الكاميرا+

أسوأ جزء بصرف النظر عن الكاميرا+ التطبيق هو أنه سيكلفك مبلغًا ضخمًا قدره 0.99 دولارًا. بخلاف ذلك، ليس هناك الكثير للشكوى منه. يبرز هذا التطبيق بسبب الميزات الرائعة التي يأتي مزودًا بها. يتضمن ذلك التركيز الذي يسمح لك باختيار مدى الإضاءة أو الظلام الذي تريده للصورة، وشبكة تسمح لك بإعداد صورتك والتكبير الرقمي الذي يمكن أن يصل إلى 6x. ويحدث التطبيق أيضًا لالتقاط بعض الصور الواضحة للغاية.

7. سناب شات

نحن حقا نحفر سناب شات لأنه يسمح للناس بالتقاط لحظة لمدة ثوانٍ فقط ثم تختفي. سلاح مثالي عندما يكون لديك هفوة مؤقتة في الحكم. لو أن أشخاصًا مثل أنتوني وينر وبريت فافر قاموا بتنزيل SnapChat، فمن المحتمل أنهم لم يواجهوا الكثير من المشاكل.

6. القفص

مطير يعمل على كل من أجهزة iPhone وAndroid، وهو دائمًا ميزة إضافية، وهو أحد أقوى تطبيقات الصور المتوفرة. تتضمن بعض الميزات الإطارات والملصقات وتعديل كل شيء بدءًا من حجم الصورة وحتى إزالة العيوب والعين الحمراء. أفضل للجميع؟ انه مجانا. ولكن، يمكن للمستخدمين شراء ميزات محتوى إضافية للحصول على تجربة ترقية متميزة.

5. بيكسلر اكسبريس

إليك تطبيق مجاني آخر يمكن تنزيله على iPhone أو Android. بيكسلر اكسبريس تفتخر بأنها تحتوي على أكثر من 600 تأثير وتراكب وحدود، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص أي صورة. يمكن للتطبيق أيضًا قص أي صورة وإعادة حجمها وإصلاحها وإزالة العين الحمراء وحتى تبييض الأسنان. تم بيعها.

4. سنابسيد

نظرًا لأن Snapseed تم تطويره بواسطة الأشخاص الذين ابتكروا الأدوات الاحترافية الأكثر استخدامًا للتصوير الرقمي، فمن المفترض أن تكون هناك توقعات عالية لهذا التطبيق. وفي الواقع، فإن Snapseed يرقى إلى مستوى المناسبة. إلى جانب تقديم صور جميلة، لا يتيح لك التطبيق إجراء تعديلات لتحويل صورة متوسطة إلى صورة نجمية فحسب، بل يتيح لك أيضًا مقارنة الصور حتى تتمكن من تحديد صورتك المفضلة.

3. على.كوم

على عكس التطبيقات الأخرى التي ذكرناها، على.كوم يستخدم في الواقع الصور للقاء أشخاص جدد. في الأساس، ما عليك سوى نشر صورة لنفسك ويمكن للآخرين الإعجاب بهذه الصورة أو التعليق عليها أو مشاركتها. ربما ستقابل صديقًا جديدًا، أو حتى شخصًا أكثر من مجرد صديق. قد يبدو الأمر سطحيًا بعض الشيء في البداية، لكنه بالتأكيد يمثل لمسة فريدة من نوعها في التقاط الصور وتحريرها ومشاركتها.

2. الصورة

يبدو ل إيمجور المرة السادسة هي السحر. أصبحت خدمة الصور المشهورة متاحة أخيرًا كتطبيق جوال بعد ذلك Apple تم رفض الاقتراح سابقًا خمس مرات منفصلة. لحسن الحظ، Apple الحكمة ويمكن لـ Imgur مواصلة غزوها باعتبارها خدمة الصور الأكثر سخونة في كل تنسيق.

1. Instagram

هل من المبتذل أن يكون Instagram في هذه القائمة؟ من المحتمل. لكن، Instagram يعد أحد أفضل تطبيقات الصور التي يمكنك تنزيلها لأنه بسيط وفعال ويستخدمه الجميع تقريبًا. لماذا فعلت آخر Facebook إسقاط مبلغ مذهل قدره مليار دولار للحصول على خدماتها في عام 2012؟ انها مجرد جيدة.