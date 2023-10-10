Rewrite this title: 8 تطبيقات iPad ذات الصلة بمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 8 تطبيقات iPad ذات الصلة بمحركات البحث

بجانب من Twitter وتطبيقات الشبكات الاجتماعية، وهناك مجموعة أخرى مثيرة للاهتمام من التطبيقات المتوفرة الآن على متجر تطبيقات iPad وهي ذات صلة بالبحث. لقد بحثت في متجر التطبيقات للحصول على أهم تطبيقات iPad ذات الصلة بالبحث، ووجدت 8 منها. فيما يلي 8 تطبيقات متعلقة بالبحث قد ترغب في الاطلاع عليها.

زيلو للبحث العقاري

يتيح لك تطبيق iPad هذا عرض معارض صور المنازل على شاشة iPad الكبيرة والنقر والتمرير والقرص والسحب لرؤية قيم Zestimate للمنازل والمنازل المعروضة للبيع والمنازل للإيجار والمزيد. يتيح لك التطبيق أيضًا تصفية عمليات البحث حسب السعر والأسرة والحمامات والمرشحات الأخرى، والبحث حسب الدفع الشهري، وعرض صور ملونة بملء الشاشة، وحفظ عمليات البحث، والحصول على إشعارات الدفع، وإرسال المنازل بالبريد الإلكتروني إلى الأصدقاء بالإضافة إلى مشاركة المنازل على Facebook. (حر) رابط اي تيونز.

Yellowbook.com بحث الجوال

إذا كنت بحاجة إلى العثور على الشركات المحلية والمعلومات الأخرى ذات الصلة أثناء التنقل، فقد ترغب في الحصول على هذا التطبيق من متجر تطبيقات iPad. يتميز هذا التطبيق بالبحث عن الأعمال التجارية المحلية وموقع GPS والخرائط واتجاهات القيادة. فهو يتيح لك عرض مواقع الويب ومقاطع الفيديو الخاصة بالأعمال التجارية، وحفظ تفاصيل العمل في جهات الاتصال الخاصة بك وفرز العناصر أبجديًا أو حسب المسافة إلى موقعك الحالي. (حر) رابط اي تيونز.

بحث مطعم ميتا فلافور

يعد هذا تطبيقًا مفيدًا جدًا للبحث عن ملايين المطاعم والأطباق ومقارنتها. يتيح لك البحث حسب المطبخ واسم المطعم وحتى حسب المكونات. يتذكر التطبيق أيضًا تفضيلاتك ويقدم توصيات ذكية في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق. (مجاني) رابط iTunes.

بحث مايسترو (لجوجل)

ببساطة، يتيح لك تطبيق iPad هذا إجراء عمليات بحث Google على جهاز iPad الخاص بك. يسمح لك بحفظ عمليات البحث الخاصة بك ومن ثم تصفحها لاحقًا. كما يتيح لك أيضًا حفظ صفحات الويب وتصفح الإنترنت بسرعة وعرض الصفحة الحالية في Safari وعرض عمليات البحث حتى عندما يكون جهاز iPad غير متصل بالإنترنت. (السعر: 1.99 دولار) رابط iTunes.

مكتشف الأطباق

مثل Meta-Flavor، يتيح لك هذا التطبيق البحث عن طبق معين واكتشاف ما يقوله الآخرون حول هذا الطبق. يمكنك تصفح جميع الأطباق التي تمت مراجعتها في مطعم معين بالإضافة إلى إرسال تقييماتك الخاصة. يشجع التطبيق أيضًا المستخدمين على مشاركة أطباقهم بما في ذلك صور المنتج النهائي. (حر) رابط اي تيونز.

باحث

Searcher هي أداة بحث سريعة على الويب لجهاز iPad الخاص بك. وهو يدعم حاليًا Google.com، وgoogle.de، وgoogle.fr، وWikipedia، Amazonكوم، Amazon.uk، amazon.de، amazon.fr، YouTube, Twitterوولفرام ألفا وياهو وLeo.org للترجمة. (السعر: 1.99 دولار) رابط اي تيونز.

البحث السريع

QuickFind هي أداة بحث بسيطة جدًا لجهاز iPad الخاص بك. يتيح لك البحث في مواقع متعددة مشهورة في نفس الوقت. يستخدم التطبيق شاشة iPad الضخمة للتوصل إلى واجهة ذات عمودين حيث يعمل العمود الأيمن كشاشة عرض لمتصفح الويب الخاص بك. (مجاني) رابط iTunes.

اتصال خدمة العمل

إحدى أدوات البحث عن الوظائف القليلة المتوفرة لجهاز iPad، إن لم تكن الأداة الوحيدة. يتيح لك هذا التطبيق البحث عن وظائف من قاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 40.000 فرصة عمل. كما يتيح لك التقدم للحصول على وظيفة بسرعة. وإذا قمت بالتسجيل للحصول على حساب في Jobserve، يمكنك عرض أحدث الوظائف التي تقدمت لها، وحفظ عمليات البحث وتشغيلها، والحصول على رسائل مرشحة مفيدة من حساب Jobserve الخاص بك عبر الإنترنت. (حر) رابط اي تيونز.