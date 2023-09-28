Rewrite this title: 8 تقنيات التحسين على الصفحة التي يكرهها جوجل

ستساعدك المقالة التالية: 8 تقنيات التحسين على الصفحة التي يكرهها جوجل

في الماضي، أثبتت مجموعة واسعة من تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء نجاحها على المدى القصير.

ومع ذلك، فهي ببساطة لم تكن مستدامة.

واجهت العديد من مواقع الويب التي تطبق مثل هذه التكتيكات عقوبات شديدة كان من المستحيل التعافي منها.

خلاصة القول هي أن جوجل أصبحت كثيراً أكثر ذكاءً ويستمر في تطوير خوارزميته كل يوم.

لهذا السبب، يتطور تحسين محركات البحث باستمرار ويجب أن تقوم استراتيجياتنا لتحسين المحتوى على الصفحة بذلك أيضًا.

الجانب السلبي؟

يستغرق القيام بـ White hat SEO الكثير من الوقت والخبرة.

يتطلب:

استراتيجية مبنية بشكل جيد.

مجموعة متنوعة من المبادرات داخل الموقع وخارجه.

محتوى عالي الجودة.

القدرة على التكيف مع المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار.

لكن المكافأة حقيقية.

في هذه المقالة، سألقي نظرة على بعض تقنيات تحسين محركات البحث القديمة العديدة التي يجب عليك تجنبها – وإلا ستتعرض للعقوبة.

1. حشو الكلمات الرئيسية

يجب أن يكون تقديم القيمة للقراء في طليعة جميع أساليب تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى.

في الماضي، كان بإمكان المسوقين أن يفلتوا من إنتاج كمية كبيرة من المحتوى الرقيق الذي لم يقدم قيمة كبيرة لمستخدميهم ولكنه لا يزال يضعهم في أعلى نتائج البحث.

كان حشو الكلمات الرئيسية أحد أساليب المحتوى الأكثر شيوعًا، لأنه كان سهلاً للغاية!

سيقوم المسوقون ببساطة بتحديد الكلمة (الكلمات) الرئيسية التي يريدون التصنيف لها.

ثم قم بإنتاج محتوى يركز على مستوى عالٍ على الموضوع ولكن ليس متعمقًا للغاية – قم بحشو المحتوى بالكلمات الرئيسية المطابقة تمامًا.

وتأكد من أن العنوان ووضع علامات على الصفحة والرؤوس مليئة بالكلمة الرئيسية أيضًا.

على سبيل المثال:

أصبحت Google الآن أفضل بكثير في فهم المحتوى الذي يقدم قيمة ويجيب على الأسئلة التي يطرحها المستخدمون.

لهذا السبب، أصبح أسلوب تحسين المحتوى على الصفحة هذا قديمًا مع تحديث Panda في عام 2011.

كيفية تجنب ذلك

للمساعدة في ضمان تقديم قيمة حقيقية وعدم المشاركة في عملية حشو الكلمات الرئيسية، إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند صياغة المحتوى:

هل يتوافق المحتوى الموجود في هذه الصفحة حقًا مع العنوان ووضع علامات على الصفحة؟

ما أنواع المحتوى التي تظهر في أهم نتائج البحث حول هذه الكلمة الرئيسية؟ هل المحتوى الخاص بي أفضل أم أنه يوفر المزيد من الضوضاء؟

كم مرة استخدمت الكلمة الرئيسية في الصفحة؟ هل هناك أي استخدامات لا تقرأ بشكل طبيعي؟

ما هي الخطوات التالية القابلة للتنفيذ التي يمكن للقراء اتخاذها من هذا المحتوى؟

هل كان من الممكن إضافة هذا المحتوى إلى صفحة موجودة بدلاً من ذلك؟

2. التحسين فقط لسطح المكتب

لم يكن تحسين الأجهزة المحمولة دائمًا محور اهتمام كبير لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) في الماضي.

ومع ذلك، ليس هناك من ينكر أنه سيكون أساسيا للمستقبل.

أعلنت Google لأول مرة أنها كانت تجرب فهرسة الهاتف المحمول أولاً في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين كان هناك الكثير من المحادثات حول هذا الموضوع.

في الآونة الأخيرة، أكد جون مولر أن فهرس Google للجوال أولاً سيستبعد جميع محتويات سطح المكتب اعتبارًا من مارس 2021.

رائع!!! @جونمو لقد تحققت للتو من أنه إذا كان لديك أي شيء على سطح المكتب وليس على الهاتف المحمول (المحتوى والتعليقات والمراجعات وما إلى ذلك) فلن يكون قابلاً للفهرسة بدءًا من مارس 2021. وإذا لم يكن موجودًا على صفحة الهاتف المحمول الخاصة بك، فلن يتم احتسابه للفهرسة. #سيو #pubcon2020

– آدم ريمر (@rollerblader) 14 أكتوبر 2020

على الرغم من أنه قدم قدرًا كبيرًا من المعلومات في عرضه التقديمي الأخير لـ Pubcon، فإن أهم ما يمكن تعلمه هو أنه سيتم إسقاط المواقع المخصصة لسطح المكتب فقط من فهرس Google، كما سيتم أيضًا إسقاط أي صور أو أصول أخرى موجودة في إصدار سطح المكتب من الموقع.

كيفية تجنب ذلك

لقد بدأ تطبيق Mobilegeddon، ومن المؤكد أن المسوقين الذين لا يقومون بتحسين الجوّال سوف يتخلفون عن الركب.

تأكد من أن إصدار الهاتف المحمول لموقعك على الويب يعكس بشكل صحيح المحتوى الذي تريد من Google فهرسته وتصنيفه في نتائج البحث.

قد تواجه مواقع M-dot إرسال مستخدمي سطح المكتب إلى إصدار الهاتف المحمول لموقعهم من SERPs.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم موقع M-dot، يوصى بتحديد مستخدمي سطح المكتب وإعادة توجيههم إلى إصدار سطح المكتب الصحيح لموقع الويب الخاص بك.

3. استهداف الكلمات الرئيسية لحركة المرور، وليس النية

في الماضي، كان المسوقون يدرجون كلمات رئيسية شائعة (وغير مناسبة غالبًا) في محتواهم لغرض وحيد هو جذب الزيارات.

ومع ذلك، بمجرد وصول المستخدمين إلى الصفحة، لن يقوموا بالتحويل نظرًا لحقيقة بسيطة وهي أن ما تم تقديمه على الصفحة لم يكن متوافقًا مع ما كانوا يبحثون عنه.

في حين أن الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير توفر الفرصة لجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك، فإن استهداف الكلمات الرئيسية التي لا تتعلق بعلامتك التجارية يمكن أن يسبب ضررًا جسيمًا.

لن تضع عينًا خاطئة على المحتوى الخاص بك فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى إرباك محركات البحث وستتم معاقبتك.

كيفية تجنب ذلك

التمسك بمكانتك.

افهم أنه بينما يقوم Google بفهرسة الصفحات على موقع الويب الخاص بك، فإنه يأخذ في الاعتبار جميع المحتوى والموضوعات التي تتناولها عبر النطاق (تتجاوز تلك الصفحة فقط) ثم يرتبها حسب الاستعلامات التي يراها ذات صلة.

اقتراحي هو أن تكتب عما تريد أن تشتهر به – من قبل المستخدمين ومحركات البحث.

إذا كنت مؤسسة برمجية، فلا تكتب سلسلة من المقالات المثيرة للجدل حول الانتخابات الرئاسية.

المحتوى الذي لا علاقة له بعلامتك التجارية لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الضجيج والارتباك لمحركات البحث.

4. الارتباط الداخلي غير الطبيعي

يمكن أن يكون الارتباط الداخلي استراتيجية قوية للغاية لتحسين محركات البحث إذا تم إجراؤه بشكل صحيح.

من الناحية المثالية، يسمح لك بربط صفحات الويب وإنشاء هيكل أو مسار مثالي لمحركات البحث والمستخدمين لمتابعة.

يشير كل من المستخدمين ومحركات البحث إلى روابط للعثور على محتوى على موقع الويب الخاص بك.

يستخدم Google الروابط لفهم العلاقة بين المحتوى وقيمة رابط السمة بينما يستخدم القراء الروابط للعثور على معلومات قيمة وذات صلة.

لسوء الحظ، غالبًا ما يسير المسوقون على خط رفيع عندما يتعلق الأمر بالربط الداخلي.

إذا كنت تقوم بشكل متكرر بالربط بأهم صفحات موقعك باستخدام نص رابط غني بالكلمات الرئيسية وبطرق غير منطقية أو طبيعية، فقد يتم وضع علامة على ذلك بواسطة Google.

إن الحصول على هذا النوع من العقوبات المفرطة في التحسين ليس بالأمر المثالي.

في وقت ما، يمكن للمسوقين تحسين تصنيفات الكلمات الرئيسية بشكل كبير وعلى الفور تقريبًا من خلال تنفيذ روابط داخلية من نص ربط غني بالكلمات الرئيسية.

كما هو موضح أعلاه، كل ما عليك فعله هو الارتباط بنفس عنوان URL من عدة أشكال مختلفة للكلمات الرئيسية.

ومع ذلك، على غرار الأساليب غير المرغوب فيها التي تناولناها بالفعل، اكتشف Google!

كيفية تجنب ذلك

يجب أن تزود الروابط الداخلية المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة حول النص الأساسي والموضوع المطروح.

اسال نفسك:

هل يقدم هذا الرابط قيمة حقيقية للمستخدمين؟

هل هذا الرابط منطقي مع نص الرابط الذي أقوم بالارتباط منه؟

ما المحتوى الآخر الذي قد يرغب المستخدمون في استكشافه بعد قراءة هذه الصفحة؟

هل يتوقع المستخدمون الوصول إلى صفحة تحتوي على هذا النوع من المعلومات، أم أن النص الأساسي مضلل؟

كم مرة أقوم بالربط بهذه الصفحة (على هذه الصفحة والمحتويات الأخرى)؟

5. صفحات فريدة لكل اختلاف في الكلمات الرئيسية

على الرغم من أن الكلمات الرئيسية لم تموت بأي حال من الأحوال، إلا أنها لا تلعب نفس الدور الذي اعتادت عليه في تحسين محركات البحث.

لفترة طويلة، كانت الكلمات الرئيسية هي النهاية كلها للحصول على تصنيف صفحاتك في أعلى نتائج محرك البحث (SERPs).

على الرغم من أهمية تحديد الكلمات الرئيسية المناسبة، إلا أنه لم يعد بإمكانك ملء موقعك بأشكال مختلفة من الكلمات الرئيسية وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التصنيف.

في مرحلة ما، كان الحصول على موضع أعلى في نتائج البحث يتطلب إنشاء صفحات فريدة لكل شكل من أشكال الكلمات الرئيسية التي تريد تصنيفها.

على سبيل المثال، إذا أردت ترتيب الكلمات الرئيسية التالية، فستحتاج إلى إنشاء صفحة مخصصة لكل منها:

“هدايا عيد ميلاد شخصية.”

“هدايا عيد ميلاد مخصصة.”

“هدايا عيد ميلاد مخصصة.”

سمحت طريقة تحسين محركات البحث هذه للمسوقين باستهداف الكلمات الرئيسية بشكل فردي وتصنيف كل شكل من أشكال الكلمة الرئيسية.

على الرغم من أنه كان مقبولًا بنسبة 100% منذ سنوات مضت، إلا أن هذا التكتيك اليوم سيؤدي إلى تفكيك خطير للكلمات الرئيسية وبالتأكيد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

كيفية تجنب ذلك

بدلاً من إنشاء صفحات فريدة لكل شكل من أشكال الكلمات الرئيسية التي تريد تصنيفها، ركز على تحديد الكلمات الرئيسية ذات النية الصحيحة.

قم بإنشاء جزء رائع من المحتوى ومعرفة ما إذا كان يتم تصنيفه حسب صيغ الكلمات الرئيسية المتعددة.

إذا لم يحدث ذلك، فيمكنك دائمًا إعادة النظر فيه لمزيد من التحسينات ولكن تأكد من منحه الوقت الكافي للإقلاع.

مرة أخرى، كن حذرًا من عدم المبالغة في تحسين موقعك على الويب.

تسعى Panda وHummingbird وRankBrain وFred باستمرار إلى إزالة المواقع التي تسيء استخدام الكلمات الرئيسية.

6. التذييلات غير المرغوب فيها

التذييلات هي مهم جدا لمساعدة المستخدمين:

تعرف على المزيد حول علامتك التجارية.

انتقل إلى الأقسام الرئيسية في موقع الويب الخاص بك.

العثور على المعلومات التي يبحثون عنها.

كما أنه يتيح الفرصة لتوفير المحتوى الأساسي مثل الموقع ومعلومات الاتصال وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وسياسات الخصوصية وحقوق النشر وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال، إليك التذييل الأمثل:

هنا ترى شعار IBM مع روابط للمواقع الرئيسية على موقع الويب مثل المنتجات والخدمات والصناعات والعروض التوضيحية وما إلى ذلك.

يحتوي التذييل أيضًا على قسم كامل مخصص لمعرفة المزيد عن العلامة التجارية – الوظائف والأحداث والأخبار والشراكات وغير ذلك الكثير.

كما يوفر أيضًا طرقًا أخرى للتواصل مع العلامة التجارية بما في ذلك الدعم وقنوات التواصل الاجتماعي وطريقة للاتصال بشركة IBM.

إنها تجربة بديهية جدًا.

الآن، بدلاً من ذلك، تخيل لو كان تذييل موقع الويب هذا مليئًا بمئات الروابط والعلامات.

ما هو شعورك تجاه التذييل أدناه؟

مقرف!

فلا عجب لماذا تمت معاقبة مواقع الويب التي كانت تستخدم هذا التكتيك غير المرغوب فيه من خلال تحديثين للخوارزمية – Panda (يستهدف بنية الموقع الضعيفة) وPenguin (يستهدف المواقع المشاركة في معالجة الروابط والعلامات).

كيفية تجنب ذلك

ضع تجربة المستخدم في الاعتبار عند تحسين كل من تذييل ورأس موقعك.

تأكد من أن التذييل الخاص بك يوفر معلومات حيوية مثل:

الصفحات الملاحية الرئيسية

عن الشركة.

معلومات الاتصال.

حقوق النشر/السياسات.

قنوات التواصل الاجتماعي.

أي حقول الاشتراك وأكثر من ذلك.

لكن، من فضلك لا تستخدمه في إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى محركات البحث!

لن تنجح.

7. إخفاء الهوية

الآن، يعد هذا بمثابة ارتداد في عالم تحسين محركات البحث (SEO).

هذا التكتيك القديم محظور بشدة بواسطة محركات البحث لأسباب وجيهة للغاية.

يشير فن إخفاء الهوية (أو عدم وجوده) إلى طريقة تسليم صفحة معينة لبرامج زحف محركات البحث، مع تقديم صفحة مختلفة تمامًا للعين البشرية.

كانت هذه طريقة متقدمة لتحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء.

سيحدد المسوقون برامج زحف محركات البحث عن طريق IP من أجل تقديم محتوى مختلف لصفحة الويب لهم.

كما دعا أيضًا إلى إساءة استخدام البرامج النصية والتعليمات البرمجية من جانب الخادم على الواجهة الخلفية.

لماذا؟

للتلاعب بمحركات البحث.

يمكن للمسوقين ترتيب صفحاتهم، مع الاستمرار في توفير تجربة مثالية للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يجمع بعض المسوقين هذا التكتيك مع استهداف الكلمات الرئيسية غير ذات الصلة لحركة المرور (تمت مناقشته أعلاه).

على سبيل المثال، يمكنك البحث عن “صور ثعالب الماء اللطيفة” وينتهي بك الأمر في أحد مواقع العقارات.

كيفية تجنب ذلك

هذا واضح ومباشر جدًا – لا تحجب.

تجنب تعلم إساءة استخدام البرامج النصية من جانب الخادم والتعليمات البرمجية “وراء الكواليس” للحصول على دفعة سريعة في SERPs.

8. تبديل المحتوى

أخيرًا وليس آخرًا، دعونا نتحدث عن طريقة متقدمة أخرى لتحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء – وهي تبادل المحتوى.

كانت هذه طريقة أخرى للتلاعب بخوارزمية Google للحصول على تصنيف للمحتوى.

لقد ذهب الأمر قليلاً مثل هذا:

نشر المحتوى على موقع الويب الخاص بك.

انتظر حتى يقوم Google بالزحف إلى هذا المحتوى وفهرسته.

تأكد من عرض الصفحة في نتائج البحث.

منع فهرسة الصفحة (أو حتى الموقع بأكمله).

قم بتبديل المحتوى إلى ما تريد ظهوره بالفعل.

والمثال الكلاسيكي على ذلك هو الصفحة التي كانت تغطي في الأصل غليون التبغ ولكن تم استبدالها بمحتوى يتضمن مواد محظورة.

لم تكن Google دائمًا بالسرعة التي هي عليها اليوم.

كان هذا دائمًا تكتيكًا محظورًا لتحسين محركات البحث، لكن أصحاب القبعات السوداء أفلتوا من العقاب لأن Google كان بطيئًا في إعادة فهرسة مواقع الويب.

الآن، يقوم Google دائمًا تقريبًا بقص الصفحات المحظورة من الفهرس على الفور.

كيفية تجنب ذلك

من الواضح أن تبادل المحتوى لم يعد استراتيجية قابلة للتطبيق ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات خطيرة.

تذكر أن الجودة هي الملك.

إذا كنت تريد أن يقوم Google بتصنيف صفحتك، فتأكد من أنك تقدم محتوى رفيع المستوى يقدم قيمة كبيرة لقرائك.

خاتمة

تجنب تقنيات التحسين على الصفحة التي يكرهها Google.

وبدلاً من ذلك، قم بتنفيذ أفضل الممارسات المقدمة.

عندما تكون في شك، فكر في ما هو الأفضل لتجربة المستخدم وستكون في طريقك إلى تصنيفات معززة ومستقبل أكثر إشراقًا.

المزيد من الموارد: