Rewrite this title: 8 دروس يمكن أن يتعلمها كبار المسئولين الاقتصاديين من الجيش الأمريكي

ستساعدك المقالة التالية: 8 دروس يمكن أن يتعلمها كبار المسئولين الاقتصاديين من الجيش الأمريكي

تكريمًا للجيش الأمريكي، قمت باستعارة بعض القواعد المنطقية من العقيدة العسكرية وقمت بتطبيقها على تحسين محركات البحث لتحقيق القيمة التعليمية والترفيهية. نأمل أن يساعد ذلك في تحسين جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك مع الاعتراف أيضًا بالحكمة التنظيمية لجيشنا.

1. وضوح الهدف. أحد القواعد الأساسية للعمليات العسكرية هو أن يكون هناك هدف واحد شامل يؤطر كل عمل. وهذا يساعد في اتخاذ القرار، ويحافظ على تحفيز القوات، ويعمل كمعيار لقياس الإنجاز. في تحسين محركات البحث، تنطبق نفس القاعدة: الجميع يكونون أكثر سعادة وأكثر كفاءة عندما تكون الأهداف واضحة.

2. التدريب الأساسي للجميع. يحضر كل فرد من أفراد الجيش التدريب الأساسي ويتعلم مهارات القتال والبقاء الأساسية. والشيء المضحك هو أنهم يحصلون على هذا التدريب على أي حال. السبب: بالإضافة إلى كونه تمرينًا رائعًا وتعليم الانضباط الذاتي والتضحية والولاء والمزيد، فإن التدريب الأساسي يساعد الجميع على فهم المهام العسكرية الأكثر أهمية.

في تحسين محركات البحث، تخيل كم ستكون مهمتك أسهل إذا فهم كل عميل مبادئ تصنيفات محرك البحث وأهمية المحتوى والروابط. قد يكون تعليم عملائنا وموظفيهم أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا صعبًا، ولكنه يجعل تحقيق أهدافنا أسهل قليلاً.

3. قم بمراجعة كل إجراء. يتم إجراء مراجعات ما بعد العمل (AARs) على كل مستوى من مستويات الجيش – من قادة الفرق إلى هيئة الأركان المشتركة. الغرض من AAR هو مراجعة هدف (أهداف) إجراء معين، ومناقشة ما حدث بالفعل، والتفكير في ما يمكن تعلمه، وتقييم كيف يمكننا تحسين عمليتنا. في SEO، يمكنك تحسين العمليات الخاصة بك عن طريق إجراء AAR لكل جهد لبناء الروابط.

4. التخصص هو مفتاح النصر الكبير. في حين أن هناك كوماندوز عسكريين خارقين يقومون بمهام كبيرة بمفردهم، فإن معظم أفراد القوات المسلحة متخصصون في مهمة واحدة محددة للغاية. وبعبارة أخرى، رامبو موجود في الأفلام، وليس في الحياة الحقيقية.

عندما يكون هدف مهمة تحسين محركات البحث (SEO) مصطلحًا تنافسيًا، فمن الأفضل تقسيم مهام تحسين محركات البحث (SEO) إلى أجزاء ثم توظيف متخصصين لإكمال كل مهمة. يتيح لك ذلك الحفاظ على الجودة أثناء العمل أيضًا على نطاق واسع.

5. تصنيفات محركات البحث هي مجرد رأس الرمح. من التشبيهات العسكرية الشائعة أن القوات المقاتلة تكون على رأس رمح طويل جدًا، وأن قوات الدعم هي قوة الرمح وطوله. النقطة المهمة هي أن الجنود الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية ليسوا أكثر أهمية من الجنود الذين يقودون شاحنات الوقود، ويغسلون الملابس، وما إلى ذلك.

يجب أن يتذكر مُحسنو محركات البحث أن مصممي الويب والمطورين وكتاب المحتوى ومحرري الفيديو وما إلى ذلك مهمون لنجاح أي حملة لتحسين محركات البحث. جميع الوظائف مهمة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أعلى التصنيفات.

هذه الدروس الثلاثة الأخيرة هي عبارة عن فقرات بسيطة من قوانين مورفي القتالية الشهيرة.

6. إذا كان غبيًا ولكنه يعمل، فهو ليس غبيًا. يتفق العديد من خبراء تحسين محركات البحث (وأنا منهم) على أن إرسال مئات طلبات تبادل الروابط العشوائية عبر البريد الإلكتروني هو أمر غبي. ومع ذلك، أظن أن هذا التكتيك الغبي لبناء الروابط يعمل لأنني أتلقى رسائل البريد الإلكتروني هذه طوال الوقت. أنا لا أقول إننا يجب أن نبدأ بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى مشرفي المواقع، ولكن لا يضر أبدًا إعادة النظر في الأفكار “الغبية”.

7. الأشياء المهمة دائمًا بسيطة، والأشياء البسيطة صعبة دائمًا. أود أن أخبر العملاء الجدد أن النجاح في تحسين محركات البحث (SEO) أمر بسيط للغاية: قم بإنشاء محتوى رائع ثم اجعل الأشخاص يرتبطون به. الجزء الصعب هو القيام بذلك.

8. إذا كان العدو ضمن النطاق، فأنت كذلك. أحد الأشياء التي أحبها في تحسين محركات البحث (SEO) هو أنه مع توفر الوقت والموارد الكافية، فإن معظم تصنيفات محركات البحث متاحة للاستيلاء عليها. ونتيجة لذلك، بينما نعمل على تصنيف موقع الويب الخاص بالعميل لمدة قيّمة، هناك فرصة جيدة لأن يقوم خبير آخر في تحسين محركات البحث (SEO) بمهاجمة أهم المصطلحات الخاصة بعميلك في الوقت الحالي. لذلك، يعد تحسين محركات البحث (SEO) مهمة مستمرة.

لحسن الحظ بالنسبة لي، هناك فرق رئيسي واحد بين كوني أحد كبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) وبين أن أكون عضوًا في الجيش الأمريكي – فأنا لم أضع حياتي على المحك من أجل وظيفتي. دعونا نتوقف لحظة للنظر في التضحيات التي قدمها أفراد الجيش ونتذكر هذا القول العسكري الأخير: .

نشر الصورة بواسطة راندي ابن روبرت