Rewrite this title: 8 رؤى مستفادة من أكثر من 800 قضية عقوبة ربط

ستساعدك المقالة التالية: 8 رؤى مستفادة من أكثر من 800 قضية عقوبة ربط

قامت SEMrush بدراسة 830 ملف تعريف ارتباط خلفي لمواقع الويب التي تعرضت لعقوبات الارتباط.

ما اكتشفوه هو رؤى قد تؤثر على طريقة تفكيرك في بناء الروابط.

ليست دراسة ارتباط الترتيب

تحاول دراسات ارتباط التصنيف فهم عوامل التصنيف من خلال دراسة الملايين من صفحات نتائج بحث Google (SERPs).

تؤدي هذه الأنواع من الدراسات إلى نتائج غير موثوقة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.

هذا البحث الذي أجرته SEMrush ليس دراسة ارتباط الترتيب. وهذا هو السبب في أنني أكتب عن ذلك.

تظهر دراسة مثل هذه بعض الأفكار المثيرة للاهتمام.

ومع ذلك، نظرًا لأن عمليات Google لا تتم مناقشتها بشكل علني من قبل Google، فلا يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين بنسبة 100٪ أن نمطًا معينًا أدى إلى عقوبة الارتباط.

ولكن نظرًا لأن هذه ليست دراسة ارتباط ترتيبية، فلا يزال من الممكن التعليق على ما يتم رؤيته ومناقشته.

1. أنماط عقوبة ما بعد الضيف

وجدت دراسة SEMrush أن العديد من المواقع التي عانت من الإجراءات اليدوية لمشاركات الضيف كانت لها أنماط محددة.

لاحظت SEMrush أن المواقع التي تحتوي على ميزات ارتباط معينة معًا تميل إلى أن تكون هي التي تعاني من عقوبة الارتباط.

كان النمط الملحوظ هو مقالات الضيوف التي تم تصنيفها بوضوح على أنها مدعومة بالإضافة إلى نص رابط قوي غني بالكلمات الرئيسية على الروابط التي يتم متابعتها (على سبيل المثال، الروابط التي لم يتم تعديلها بواسطة سمة رابط HTML nofollow).

في ملاحظاتي للمواقع التي تلقت عقوبات الارتباط، فإن إضافة نص رابط غني بالكلمات الرئيسية إلى الروابط بشكل قوي تميل إلى أن تكون عاملاً في عقوبات الارتباط.

ما إذا كانت التسمية التي تشير إلى أن مقالة الضيف “تم رعايتها” قد لعبت دورًا هو أمر قابل للنقاش.

لكنني أعتقد أن معظم مسوقي البحث ذوي الخبرة يمكن أن يتفقوا على أن التحسين القوي لنص الربط يمكن أن يكون مشكلة.

ربما يكون من الممكن أن يكون العاملان معًا، التصنيف المدعوم ونص الرابط المُحسّن للكلمة الرئيسية، يجعل وضع علامة حمراء على هذه الروابط أسهل بالنسبة لـ Google.

وفقًا لـ SEMrush، كانت العبارات الشائعة في تسميات الراعي هي:

“المقال برعاية

تم توفير المعلومات بواسطة

المحتوى الإعلاني

منشور إعلاني بالنيابة”

يستغرق الأمر أكثر من رابط واحد سيئ “

هناك نمط آخر مثير للاهتمام اكتشفه SEMrush وهو أن الأمر يتطلب أكثر من رابط واحد فقط لتفعيل العقوبة.

وجدت SEMrush أن مواقع الويب التي تلقت عقوبات تميل إلى أن تحتوي على أنماط في الروابط التي يبدو أنها تشير إلى أن شخصًا ما كان ينشئ نفس النوع من الروابط مرارًا وتكرارًا.

وفقًا لـ SEMrush:

“استنادًا إلى أبحاثنا، اكتشفنا أن رابطًا واحدًا سيئًا لا ينبغي أن يسبب الكثير من المتاعب. عادةً ما يتم فرض العقوبة بمجرد اكتشاف Google لنمط معالجة الارتباط. لذلك، يتعين عليك إظهار مجموعة من 2-3 روابط غير طبيعية أو أكثر حتى يتم معاقبتك بواسطة محرك البحث.

أنا شخصياً أعتقد أن الأمر يتطلب أكثر من رابطين أو ثلاثة روابط غير طبيعية للحصول على ركلة جزاء.

2. لا يهم كم عمر الروابط

حسب الدراسة، لا يهم عمر الروابط السيئة.

هذا شيء رأيته من قبل في الموجة الأولى من عقوبات Penguin منذ سنوات عديدة.

تم التشكيك في روابط مقالات الضيوف بواسطة Google وكان النمط الذي لاحظته هو أن جميع هذه المواقع تحتوي على روابط مدفوعة اشترتها قبل سنوات ونسيتها.

هذه هي ملاحظة SEMrush:

“لا تفرق Google بين الروابط الحديثة والقديمة غير الطبيعية. لذا، إذا لم يكن ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك خاليًا من العيوب قبل بضع سنوات، فقد تذهب جهودك الحالية في بناء الروابط إلى هباء.

تتطابق هذه الملاحظة مع تجربتي مع العملاء الذين جاءوا إليّ بعقوبات الارتباط.

إذا انخرط أحد المواقع في أي وقت مضى في روابط مدفوعة الأجر أو في إنشاء روابط مشكوك فيها، فقد يكون من الحكمة تقديم التنصل الآن لتجنب مساهمة هذه الروابط القديمة في فرض عقوبة لاحقًا.

3. يمكن أن تحدث روابط غير طبيعية على أي موقع

هذه النتيجة مثيرة للاهتمام وأنا أتفق معها إلى حد ما.

وقالت SEMrush إنه لا يحدث فرقًا إذا جاء رابط البريد العشوائي من موقع منخفض الجودة أو مما يُنظر إليه عمومًا على أنه موقع وسائط “موثوق به”.

الطريقة التي أبني بها الروابط دائمًا هي عدم الوثوق بأي موقع.

كل موقع جيد مثل الروابط الخارجية الخاصة به.

أعلم أن بعض مواقع الوسائط المزعومة “الموثوقة” تبيع الروابط.

حتى بدون معرفة ذلك كحقيقة، يمكنني أن أعرف أن هذا ببساطة يتم من خلال فحص المكان الذي يرتبطون به وكيف يرتبطون به.

إذا تمكنت من اكتشاف ذلك في أقل من دقيقة، فقد اكتشفت دائمًا أن Google يمكنه اكتشاف ذلك وإيقاف احتساب تلك الروابط.

أنا أسمي هذه الأنواع من المواقع “مسمومة”.

على سبيل المثال، إذا كان الموقع يدور حول بعض الصناعات بشكل خاص مثل الفنادق أو تحسين المنازل ولكنه يحتوي على مقالات حول إنشاء الروابط أو تحسين محركات البحث، ولأغراض بناء الروابط، فقد اعتبرت هذه المواقع مسمومة ولن أحصل على رابط مجاني من موقع مثل هذا.

لذلك ربما يعتمد الأمر على كيفية تعريف كلمة “موثوق” لأن ما يتم اعتباره عمومًا “موثوقًا” و”سلطة” في رأيي يحتاج إلى تدقيق أكثر دقة.

إليك ما قاله SEMrush:

“لقد أكدت دراستنا فقط أن Google هو محرك بحث تكافؤ الفرص. لا يهم Google من أين تأتي الروابط إلى موقعك، سواء كانت مواقع غير مرغوب فيها أو مواقع مشبوهة أو وسائط موثوقة.

هل تفهم ما اعني؟ لا تفترض أن الرابط لن يكون ضارًا لمجرد أنه موقع إعلامي كبير.

يجب أن تكون معايير الحكم على الموقع أكثر واقعية من نتيجة Moz DA للصفحة الرئيسية أو الأرباح ربع السنوية لموقع الوسائط.

هذه ليست ضربة على موز. تم تصميم نقاط DA الخاصة بهم لتكون أداة مقارنة، وليس كمعيار لبناء الروابط.

حتى Moz سيخبرك أنه من سوء استخدام أدواتهم استخدامها لاتخاذ قرار تجاري مثل إنشاء الروابط. انها ليست مصممة لهذا الاستخدام.

4. جوجل يعاقب الموقع بأكمله

لاحظت SEMrush أنه عندما تسقط Google عقوبة إجراء يدوي على موقع ما، فإن تصنيفات الموقع بأكمله تميل إلى المعاناة. وهذا يتناقض مع الرأي القائل بأن Penguin دقيق ولا يؤثر إلا على صفحات معينة.

لكل SEMrush:

“على الرغم من أن تحديث Penguin من Google يتضمن نهجًا أكثر تفصيلاً عندما يتعلق الأمر بمعاقبة المواقع بسبب الروابط غير المرغوب فيها، إلا أن دراستنا تتعارض مع هذه الفكرة. في الواقع، اكتشفنا أنه من المرجح أن تقوم Google بمعاقبة موقع الويب بأكمله بدلاً من الالتزام بنهجها الدقيق والنقر فقط على عنوان URL/قسم الموقع المحدد.

5. 50% من العقوبات تتعلق بإساءة استخدام النص؟

لاحظت SEMrush أن نصف الإجراءات اليدوية تتضمن تحسينًا قويًا لنص الرابط.

وهذا يعني استخدام الكلمات الرئيسية التي تريد تصنيفها مثل الكلمات المستخدمة في الرابط (نص الرابط).

لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان النص الأساسي المُحسّن بشكل مفرط هو تفسير 50٪ من عقوبات الارتباط.

يمكن لـ Google توصيل هذه المعلومات، لكن فريق البريد العشوائي في Google يميل إلى أن يكون عامًا ومبهمًا.

يرسلون أمثلة ولكن لا يذكرون دائمًا على وجه التحديد أنه النص الأساسي.

لكن… هذا يميل إلى أن يكون سمة من سمات الكثير من حالات عقوبة الارتباط التي نظرت فيها.

وهنا النتائج التي توصلوا إليها:

“يمكن للنص الأساسي أن يحدث تأثيرًا حقيقيًا. لقد اكتشفنا أن نصف حالات العقوبة تتضمن روابط تستخدم نصوصًا أساسية تتطابق تمامًا مع الكلمة الرئيسية التي يريد موقع الويب تصنيفها في البحث العضوي.

6. جوجل غامضة بشأن عقوبات الارتباط

يتطابق هذا مع ملاحظتي أعلاه حول مدى غموض Google بشأن سبب العقوبة بالضبط. ترسل Google أمثلة على سبب العقوبة. الأمر متروك للناشر لمعرفة الخطأ في الرابط.

وهذا أمر مؤسف لأن الناشر النموذجي قد يحتاج إلى توضيح ذلك.

ما هو واضح بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ذوي الخبرة ليس واضحًا حتى بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث الذي يتمتع ببضع سنوات من الخبرة، ناهيك عن الناشر أو مالك موقع التجارة الإلكترونية.

هذا ما لاحظه SEMrush:

“إذا كنت تتوقع أنه بمجرد إصدار العقوبة، ستحدد جوجل الروابط التي تعتبرها غير طبيعية، فأنت مخطئ”.

7. تستغرق إزالة عقوبة الارتباط وقتًا طويلاً

في دراستهم لأكثر من 800 موقع، لاحظت SEMrush أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً لإزالة عقوبة الارتباط.

من خلال تجربتي وفهمي، تريد Google رؤية الجهد الذي يبذله الناشر لإزالة الروابط. إنهم يريدون رؤية دليل على أن الناشر يفهم سبب العقوبة وأن يذكر أنهم لن يفعلوا ذلك مرة أخرى.

لا يكفي عمومًا إرسال ملف التنصل وانتظار الأخبار الجيدة والشمس المشرقة من فريق البريد العشوائي في Google.

حتى في الأيام الأولى لتحسين محركات البحث، عندما كان بإمكاني فقط إرسال بريد إلكتروني إلى شخص ما في Google أو Yahoo نيابة عن العميل، كان لا يزال يتعين على العميل أن يكون نظيفًا تمامًا بالإضافة إلى الحالة الطبيعية للموقع.

لذلك، إذا واجه موقع ما مشكلة في الارتباط، كان عليهم التأكد من أنه تم الاهتمام بكل شيء إلى مستوى قد يبدو أنه يتجاوز بكثير السبب الذي تسبب في العقوبة في المقام الأول.

ما وجده SEMrush يبدو معقولاً:

“بمجرد إصلاح الروابط السامة، قد تحتاج إلى إرسال 2-3 طلبات إعادة نظر قبل رفع العقوبة. لا يبدو الأمر سيئًا للغاية، لكن العملية برمتها قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر.

8. ربط تجنب العقوبة

يقولون أن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO) هو أنه من الجيد أن تكون استباقيًا بشأن الروابط.

إذا استخدم شخص ما في الماضي حكمًا سيئًا في إنشاء الروابط الخاصة به، فمن الأفضل اتخاذ الإجراء الآن بدلاً من الانتظار حتى فوات الأوان.

أفضل طريقة هي إزالة هذه الروابط.

إذا فشل ذلك، يمكن أن يكون الملاذ الأخير هو ملف التنصل.

ولكن أفضل طريقة هي أن تختفي تلك الروابط إلى الأبد حتى لا تضطر إلى تقديم طلب التنصل.

اقرأ دراسة SEMrush هنا:

أبحاث عقوبات Google: اكتشاف الروابط الواردة غير الطبيعية والتعامل معها