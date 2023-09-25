Rewrite this title: 8 طرق لإنهاء عقلية الصومعة وزيادة مرونة الأعمال

ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق لإنهاء عقلية الصومعة وزيادة مرونة الأعمال

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، هل تتواصل الفرق داخل مؤسستك بشكل فعال؟

أم يبدو أنهم يعملون في جزيرتهم الخاصة؟

كيف يمكنك إبقاء الجميع على اطلاع بآخر المستجدات بينما يستمر المشهد الرقمي في التغير؟

لنبدأ بشيء يفهمه الجميع في الصوامع: يعد اكتشافك عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف عملك.

يتضمن العثور على SERPs استراتيجية شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تمس جميع جوانب الموقع وتشمل كل فريق مشارك.

في 27 يوليو، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت قدمها باتريك راينهارت، نائب الرئيس للاستراتيجية الرقمية ونجاح العملاء.

أظهر راينهارت كيف يمكنك جمع فريقك معًا لمعالجة مشكلات تحسين محركات البحث (SEO) قبل أن تلحق الضرر بتصنيفاتك – والنتيجة النهائية.

فيما يلي ملخص للندوة عبر الويب.

للوصول إلى العرض التقديمي بأكمله، آكمل الطلب.

كيف تؤثر الصوامع على النمو

تحسين محركات البحث (SEO) هي رياضة جماعية؛ أنت تعرف هذا.

أنت تعرف أيضًا المشكلة الرئيسية هنا – لا يعلم الجميع أنهم ضمن فريق.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون إن تحسين محركات البحث يستغرق وقتًا طويلاً، لكنك تعلم أن تحسين محركات البحث لا يستغرق وقتًا طويلاً – فالمؤسسات تستغرق وقتًا طويلاً.

في معظم الأحيان، تكافح فرق تحسين محركات البحث (SEO) للحصول على موافقة المجموعات والقادة. في ظل العزلة وعدم مشاركة المسؤولين التنفيذيين، سيكون من الصعب تنمية شركتك.

قصة طويلة قصيرة:

الصوامع = النمو المسطح.

لا صوامع = نمو مرتفع.

لا تدع الصوامع تتشكل داخل شركتك عندما تكون قائدًا.

أجرى موصل استطلاعًا للمئات حول المدة التي تستغرقها الشركات ذات النمو الثابت مقابل الشركات ذات النمو المرتفع لنشر صفحة ويب جديدة، وتغيير علامة العنوان، وتغيير الوصف التعريفي.

[Here’s what their surveys found] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

كيف يمكن للرشاقة التنظيمية أن تكسر العزلة وتسرع النجاح

تم اكتشاف ذلك 72% الأشياء التي يفعلها الأشخاص هي مجرد تحسينات للعمليات اليومية.

قائد، يوليو 2022

عندما تتباطأ شركتك في أداء هذه المهام اليومية، فإنك تكون أمام فرصة خسارة أعمالك لصالح المنافسين الذين هم أسرع في التفكير والإبداع والتنفيذ.

لهذا خفة الحركة التنظيمية مهم جدًا لتحسين محركات البحث.

[See what agile organizations can achieve] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

إذن، من يحتاج لسماع هذا؟ ما هي الفرق التي يجب عليك التركيز عليها أولاً عند كسر العزلة؟

الفرق الثلاثة التي تحتاجها لإدارة حملة ناجحة

من أجل إدارة حملة ناجحة، والبدء في التفكير في المرونة التنظيمية، من المهم كسر الجدران التي تفصل بين هذه الفرق الثلاثة المهمة:

قائد، يوليو 2022

لذا، سنكتشف اليوم كيفية جعل الأفراد في هذه الصوامع المنفصلة يتعاونون معًا لتحقيق النجاح.

[Find out where most enterprises are failing] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

كيفية إنهاء عقلية الصومعة وزيادة مرونة الأعمال

1. احتضان الواقع.

كن صادقًا وقم بتقييم ما إذا كنت شركة ذات نمو ثابت أم عالي النمو.

2. تحدث مع بعضكما البعض.

أحد أكبر المكاسب التي يمكنك تحقيقها هو مقابلة الأشخاص وإقامة علاقات معهم.

تأكد من فهم مستوى فهمهم وأن تكون المعلم.

عليك أن تثقيف.

3. أرسل التقارير وتأكد من قراءتها من قبل الأشخاص.

أرسل التقارير بإيقاع منتظم واجعل العناصر المرئية سهلة الفهم.

[Find out the different reports content and web folks need to create] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

4. التبشير داخليًا.

معظم الناس لا يعرفون ما يعنيه كل ذلك، لذا قم بتعليمهم. تثقيف الشركة من خلال:

توجيه أصحاب المصلحة من خلال التقارير.

استضافة الغداء والتعلم.

منح الائتمان للأشخاص الذين يقومون بعمل جيد.

تعمد تخصيص وقت للتعليم.

5. احتفل بالانتصارات علنًا.

أخبر الناس أنهم يقومون بعمل جيد.

قم بتسليط الضوء على القصص من خلال رسائل البريد الإلكتروني/مقاطع الفيديو، واجعلهم يشاركون في تحديثات القسم الأساسية، أو حتى قم بإنشاء غنيمة يمكنهم التباهي بها!

6. تشجيع المنافسة الودية.

إضفاء الحيوية على التجربة!

قم بمكافأة المحتوى الأعلى أداءً على الويب، والذي تعامل مع أكبر عدد من التذاكر، أو بطرق أخرى سهلة وفعالة من حيث التكلفة مثل وجبات الغداء المجانية وبطاقات الهدايا والساعات السعيدة!

7. القضاء على أوجه القصور في العملية.

ابحث عن أوجه القصور في عملياتك وقم بالقضاء عليها.

[Learn More] الوصول على الفور إلى الندوة عبر الإنترنت →

8. تطارد الناس.

كن مثابرًا ومتسقًا ومنتبهًا ومزعجًا.

بمجرد أن تبدأ المحادثة وترى الفرق الأخرى مدى سهولة الأمر، فسوف يفهمون مدى أهميته بالنسبة للشركة.

في النهاية، الهدف هو إنشاء محتوى وتجارب تجذب قلوب وعقول عملائك. بمجرد القيام بذلك، سوف تتبع محركات البحث.

الخوارزمية الوحيدة التي تهمك هي احتياجات ورغبات عملائك.

يجب عليك بناء أنظمة تسهل العمل الجماعي حتى تكون مؤسستك مرنة، وتمكنك من التواصل مع المستخدمين لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

[Slides] 8 طرق لإنهاء عقلية الصومعة وزيادة مرونة الأعمال

وهنا العرض: