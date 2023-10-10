Rewrite this title: 8 طرق يمكن أن يساعدها برنامج Excel في التسويق عبر البحث (SEO وPPC)

ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق يمكن أن يساعدها برنامج Excel في التسويق عبر البحث (SEO وPPC)

يمتلك معظم العاملين في مجال التسويق عبر البحث مجموعتنا الخاصة من الأدوات المفضلة التي لا يمكننا الاستغناء عنها. على الرغم من أنني لم أكن أبدًا معجبًا كبيرًا بمعظم ما يسمى بأدوات تحسين محركات البحث (SEO)، إلا أن هناك أداة واحدة لا يمكنني الاكتفاء منها أبدًا – لقد خمنتها بشكل صحيح، وهي MS Excel.

ربما تكون هذه هي الأداة الوحيدة ذات الصلة بحملات تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك حملات الدفع لكل نقرة (PPC) ويتم استخدامها في جميع مراحل الحملة تقريبًا. أحاول في هذه المقالة سرد بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام برنامج Excel لتحسين محركات البحث (SEO) وكذلك حملات الدفع لكل نقرة (PPC).

استخدام برنامج Excel في تحسين محركات البحث

البحث عن الكلمه الرئيسيه: الخطوة الأولى في أي حملة لتحسين محركات البحث هي البحث عن الكلمات الرئيسية، ويبدأ استخدام برنامج Excel مباشرةً من هناك. إنها أداة رائعة لسرد جميع كلماتك الرئيسية، وتصنيفها في مجموعات أصغر، وملاحظة إحصائياتها (المنافسة، وحركة المرور، وما إلى ذلك) وإذا كنت ترغب في حساب KEI (مؤشر فعالية الكلمات الرئيسية) لكلماتك الرئيسية، فإن برنامج Excel يفعل ذلك أيضًا من أجلك. تعيين الكلمات الرئيسية: على الرغم من أن بعض عمليات تحسين محركات البحث قد تختلف، إلا أنني أجد ذلك بمثابة خطوة بالغة الأهمية حيث نخطط بشكل أساسي للحملة بأكملها فيما يتعلق بالصفحات المختلفة لموقع الويب وكل كلمة رئيسية تستهدفها. مرة أخرى، يعد Excel أداة رائعة لإنشاء خريطة سهلة وواضحة لمختلف الكلمات الرئيسية والصفحات المعنية على موقع الويب التي سيتم استهدافها. بناء وصلة – لا تكتمل أي حملة تحسين محركات البحث (SEO) دون إنشاء الروابط، وربما يكون برنامج Excel هو أفضل طريقة لبناء قاعدة بيانات لفرص الارتباط المحتملة بالإضافة إلى الاحتفاظ بقائمة منتظمة بجميع الروابط التي يحصل عليها موقعك. من المحتمل أن تحتوي قاعدة بيانات آفاق الارتباط على معلومات مثل عنوان URL لموقع الويب/الصفحة، والمكانة، وتصنيف الصفحة، والروابط الصادرة، والروابط الواردة، والنوع (الدليل، دليل المقالات، موقع المراجعة، المدونات، المدفوعة وما إلى ذلك)، ومعلومات الاتصال. إن مدى التفاصيل التي تريدها لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك سيعتمد عليك بالكامل. إذا كنت محترفًا في تحسين محركات البحث مثلي، فمن المستحسن أن تحتفظ بقواعد البيانات هذه معك حتى بعد انتهاء مشروعك لأنك لا تعرف أبدًا متى ستحصل على مشروع آخر من نفس الصناعة/الصناعة ذات الصلة. يمكنك بعد ذلك استخدام عامل تصفية بسيط في ملف Excel الخاص بك وسحب جميع الروابط الموجودة لديك في أي مكان معين. عندما تستخدم برنامج Excel للاحتفاظ بمخزون من الروابط الخاصة بك، بالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه، يجب عليك تضمين نص الربط المستخدم للارتباط، وعنوان URL الذي ينتقل إليه الارتباط. يتيح لك تجميعها جميعًا معًا في برنامج Excel التحقق في أي وقت من عدد الروابط الموجودة بالفعل لكل كلمة رئيسية والصفحة التي تشير إليها. الإبلاغ – بالنسبة لمعظم مشاريع تحسين محركات البحث (SEO)، يصر العملاء على مخطط تصنيف لكلماتهم الرئيسية، ويعد برنامج Excel هنا صديقك مرة أخرى. إذا كان لديك الحد الأدنى من الفهم لبرنامج Excel، فيمكنك إعداد بعض المخططات الرائعة التي تعرض الكلمات الرئيسية المختلفة وتصنيفاتها، ويمكن تعزيز ذلك بشكل أكبر من خلال الاحتفاظ بالبيانات التاريخية خلال فترة الحملة ورسمها على الرسم البياني. بالنسبة لأولئك منكم الذين يهتمون بشكل أكثر تقدمًا وشمولية لتحسين محركات البحث، ربما ترغبون في عرض بعض بيانات حركة المرور أيضًا لعملائك. الآن بعد أن توفر Google ومعظم أدوات التحليلات خيار “التصدير إلى Excel”، يمكنك استخدامه مع بعض التخصيص لإنشاء لوحات المعلومات الخاصة بك.

استخدام برنامج Excel في PPC

البحث عن الكلمه الرئيسيه : على الرغم من التشابه مع تحسين محركات البحث (SEO)، إلا أن هناك بعض الاختلاف الرئيسي في البحث عن الكلمات الرئيسية لحملة الدفع لكل نقرة (PPC) مقارنةً بتحسين محركات البحث (SEO)، أولها هو الحجم. عادةً ما تحتوي حملات الدفع لكل نقرة (PPC) على عدد أكبر من الكلمات الرئيسية مقارنة بحملة تحسين محركات البحث (SEO)، وفي هذه الحالة لا يساعدك Excel فقط على سرد جميع الكلمات الرئيسية وإحصائياتها بشكل فعال، حتى تتمكن من اختيار الكلمات الأكثر ملاءمة، ولكنه يقوم بعمل رائع في مساعدتك. قم بفصل الكلمات الرئيسية في الحملات والمجموعات الإعلانية ذات الصلة، مما يساعدك على تخطيط هيكل حملتك. إنشاء نسخ إعلانك: تحتوي معظم محركات البحث على تنسيقاتها الخاصة وقيود الأحرف الخاصة بنسخ الإعلانات. على الرغم من أن كتابة نسخة إعلانية هي مهمة إبداعية تمامًا، إلا أنه قد يكون من الصعب بعض الشيء تتبع عدد الأحرف في كل سطر من نسخ إعلانك، خاصة عندما تعمل على حسابات أكبر تحتوي على مئات نسخ الإعلان. استخدم صيغة LEN لجعل برنامج Excel يحسب الأحرف الموجودة في نسخة إعلانك. يمكنك أيضًا استخدام التنسيق الشرطي في Excel لضمان تمييز جميع نسخ الإعلان التي تتجاوز حدود الأحرف المنصوص عليها باللون الأحمر/ أو اللون الذي تختاره. تحميل الإعداد -بالنسبة لأولئك منا الذين يديرون حسابات بحث مدفوعة كبيرة، غالبًا ما يصبح من الصعب جدًا إعداد حساب يدويًا، وفي معظم الحالات سينتهي بك الأمر باستخدام بعض الأدوات مثل محرر Adwords (لجوجل). تتيح لك كل هذه الأدوات إنشاء ملفات Excel بتنسيقات محددة وتحميلها بشكل مجمّع إلى محرك البحث من خلال الواجهة الخاصة بها. تقارير الأداء – يوفر التسويق عبر البحث وخاصة الدفع لكل نقرة (PPC) معلومات مفصلة للغاية عن أداء الحملة وتعمل هذه البيانات في الواقع كأساس لتحسين حملاتك وتحسينها. في حين أن معظم هذه التقارير يمكن تصديرها بتنسيق Excel للعرض، إلا أن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به باستخدام Excel في هذا الشأن. على وجه الخصوص، يمكن أن يعمل برنامج Excel كأداة مفيدة جدًا عندما تحاول دمج البيانات من مصادر متعددة (محركات بحث متعددة، أو DART أو أنظمة عرض الإعلانات الأخرى وما إلى ذلك). تعد الجداول المحورية أيضًا مساعدة كبيرة في تحليل هذه البيانات وإنشاء تقارير مفيدة أخرى حسب المتطلبات. لمعرفة المزيد حول هذا يمكنك قراءة مقالتي عنه كيف يمكن استخدام الجداول المحورية لحملة SEM. كما أنه غالبًا ما يكون مفيدًا ويجعلك تبدو أكثر إثارة للإعجاب واحترافية عندما تقدم تقارير عملائك ببعض المخططات الرائعة التي يمكنك إنشاؤها في Excel في لمح البصر.

النقاط التي كتبتها أعلاه هي مجرد غيض من فيض، ليس هناك حدود لما يمكنك القيام به باستخدام برنامج Excel. في حالة قيام البعض منكم بالفعل بشيء رائع باستخدام Excel لمساعدة حملتك التسويقية على شبكة البحث، فلا تتردد في مشاركتنا في التعليقات. وإذا لم تكن قد بدأت بعد في استخدام Excel على نطاق واسع لحملاتك، فقد حان الوقت للبدء في استخدام أداة التسويق عبر البحث الرائعة هذه.