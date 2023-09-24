Rewrite this title: 8 علامات تشير إلى أن الوقت قد حان لطرد العميل السيئ وكيفية القيام بذلك

ستساعدك المقالة التالية: 8 علامات تشير إلى أن الوقت قد حان لطرد العميل السيئ وكيفية القيام بذلك

يعد بناء علاقات العملاء جزءًا كبيرًا من نمو أعمالك على المدى الطويل.

تعكس شراكاتك علامتك التجارية وخدماتك، ولهذا السبب يتعين عليك القيام بدورك في احترام عملائك.

إذا لم يرد عملاؤك الجميل، فلديك السلطة لاتخاذ الإجراء اللازم.

تشرح هذه المقالة لماذا يجب عليك إنهاء العلاقة مع العميل، وكيفية تعديلها، وكيفية إنهاء الشراكة.

8 أسباب لماذا قد يكون الوقت قد حان لإنهاء العلاقة مع العميل

جزء أساسي من العمل هو قدرتك على قراءة العملاءودوافعهم وكيفية تعاملهم مع الناس باحترام.

فيما يلي العديد من المواقف التي يجب عليك إعادة تقييم علاقتك مع العميل والبدء في التغيير.

1. يحتاج العميل إلى وقت أكثر مما يستحق

أنت خبير في مجال عملك، لذا فأنت تفهم قيمة وقتك. إذا كان الوقت الذي تقضيه مع العميل ضائعًا وغير منتج، فقد يكون الوقت قد حان للمضي قدمًا.

هناك أيضًا تكلفة الفرصة البديلة التي ينطوي عليها العمل مع عميل سيء. إن استثمار الوقت الإضافي في التعامل مع عميل يستنزف طاقتك سيؤدي إلى انخفاض جودتك في أجزاء أخرى من العمل.

كل عميل أمر بالغ الأهمية ويجب تقديره. ومع ذلك، لديك فكرة قوية عن قيمة كل عميل.

فيما يلي بعض الأمثلة على الكيفية التي قد يضيع بها العميل الرديء وقتك:

– الظهور غير مستعد للاجتماعات.

عدم الرغبة في الالتزام بالخطة، مما يؤخر عملية سير العمل.

إسقاط كل أفكارك.

يستغرق وقتًا طويلاً للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الأسئلة أو التسليمات.

2. يرفض العميل توصياتك باستمرار

قام العميل بتعيينك لسبب ما: لإرشاده إلى النجاح. على الرغم من أن العميل يعرف أعماله، إلا أنه وقع عقدًا معك لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمؤسسته.

أنت تستثمر وقتك لمساعدة العميل على الوصول إلى الأهداف. ومع ذلك، يمكن للعميل تأخير العملية من خلال الرفض المستمر لأفكارك وتوصياتك وتسليماتك.

نعم، الخلاف شائع بين العميل والشركة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل على أن كلا الطرفين سيعملان على حل المشكلة والتوافق على الهدف الشامل.

في بعض الأحيان قد لا يرى العميل ذلك ويترك عوامل أخرى تعترض طريقه.

3. هناك القليل من الاحترام بينك وبين العميل

الاحترام هو أساس أي علاقة عمل. عندما تكون هناك ثقة بين العميل والشركة، يمكنك إنشاء أفكار مبتكرة وتحقيق أشياء عظيمة.

ومع ذلك، يمكن أن تتوتر العلاقة عندما ينقطع الاحترام مع أحد الطرفين. عدم الاحترام يعني عدم الثقة، وعدم الثقة يعني أنه سيكون من الصعب تحقيق أهدافك.

إذا لم يحترمك العميل، فلن يثق في عملك. لذلك، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا.

أظهر الاحترام دائمًا، ولكن يجب عليك إعادة تقييم العلاقة إذا لم يرد العميل الجميل.

4. هناك حد أدنى من التواصل بينك وبين العميل

عندما تبدأ علاقتك أنت والعميل، يجب عليك الاتفاق على قناة اتصال أساسية. هل ستتواصل مع العميل بشكل أفضل عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو المراسلة عبر الإنترنت؟

يجب عليك أيضًا تعيين المعلمات على إطار زمني مقبول للرد على الرسالة. قد تنشأ حالات طوارئ، ولكن يجب أن يتفق الطرفان على فترة زمنية مناسبة.

إذا لم يتمكن أي من الطرفين من متابعة التزامه بالتواصل، فيجب إجراء مناقشة للتحقق. إذا لم تتحسن الأمور بعد، فقد حان الوقت لكلا الطرفين أن يسلكا طريقهما المنفصل.

5. العلاقة لا تتقدم

ستستمر العلاقة التجارية القوية في التعزيز حيث يتعلم الطرفان المزيد عن بعضهما البعض. إذا كانت هناك ثقافة أو قيمة مناسبة، فيجب أن تزدهر العلاقة. وينبغي بناء الثقة بين الأطراف، ويجب أن تتدفق الأفكار الأفضل.

إذا كنت تتعامل مع العميل لعدة أشهر ولم تلاحظ تحسنًا في التواصل، فقد يكون الوقت قد حان للتحرك في اتجاه مختلف.

ومع استمرار العلاقة، حاول تحديد أفضل قنوات الاتصال لك وللعميل.

حدد كيف ومتى يتواصلون بشكل أفضل وقم بتخصيص رسائلك نحو تلك القناة. إذا كنت لا تزال لا ترى سير عمل أفضل، فيجب عليك التحدث مع العميل.

6. العميل لديه موقف متشائم

أنت تصبح ما تفكر فيه. إذا كان العميل يُظهر باستمرار مشاعر سلبية تجاه علاقة العمل الخاصة بك، فسيكون من الصعب تحقيق أهدافك. تعكس علاقات عملائك علامتك التجارية.

نعم، من المعتاد أن تشعر بالتوتر، لكن هذه الضغوط لا ينبغي أن تؤثر أبدًا على علاقاتك بشكل سلبي.

يمكنك القيام بدورك لنشر الإيجابية. ومع ذلك، إذا رفض العميل كلمات التشجيع الخاصة بك، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط عملك. قد لا تشعر بالتحفيز لإنتاج أفضل أعمالك ذات الجودة للعميل.

7. أنت تخسر المال على العميل

على الرغم من أنك تدير “شركة علاقات”، إلا أن الأمر يتعلق بالدولار والسنتات. إذا لم يؤد الوقت الذي تقضيه مع العميل إلى نتائج مربحة، فقد يكون الوقت قد حان للذهاب إلى طرق منفصلة.

سواء كان ذلك إهدارًا للوقت أو نتائج ربح ضئيلة، قم بتقييم سبب خسارتك للمال.

تواصل مع العميل حول طرق تحسين العلاقة وتحقيق هذه الأهداف. إذا استمرت في عدم رؤية أي نتائج، فقد حان الوقت لإنهاء العلاقة.

8. العميل يسيء لفظيًا أو يقدم طلبات لا يمكنك تلبيتها

إذا كان العميل يسيء إليك لفظيًا، أو ينادي عليك بأسماء سيئة، أو يحط من قدرك بأي شكل من الأشكال، فقد حان الوقت للتخلي عنه. سيكون من الأفضل لو قمت بذلك عاجلاً وليس آجلاً لتجنب إرساء سابقة. لا يوجد سبب يجعلك تتسامح مع الإساءة بأي شكل من الأشكال.

وبالمثل، إذا قدم العميل طلبات غير معقولة لا يمكنك تلبيتها أو هاجمك لعدم قدرتك على تلبية هذه الطلبات، فقد حان الوقت للمضي قدمًا.

هناك بعض الأشخاص الذين لن تتمكن أبدًا من إسعادهم، وكلما أسرعت في إنهاء هذه العلاقة، أصبح الجميع في وضع أفضل.

كيفية تعديل العلاقة

الآن بعد أن قمنا بإدراج العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها عند العملاء السيئين، إليك بعض الاستراتيجيات لإصلاح العلاقة أو تحسينها أو تعديلها.

تقييم وجهة نظرك

قد تتراجع وتأخذ نفسًا عميقًا وتدرك أن الخطأ ليس كله خطأ العميل. عندما يكون مستوى التوتر لديك مرتفعًا أثناء إدارة مشروعك التجاري، فقد يؤثر ذلك على رؤيتك لأفعالك وعواطفك.

التأمل الذاتي لا يضر أبدًا، لذا خذ دقيقة للتفكير في علاقتك مع العميل.

قم بتقييم ما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به من جانبك. بعد ذلك، قم بتخطيط محادثة يمكنك إجراؤها مع العميل لتعديل الموقف.

اكتشف طرق الاتصال الأخرى

إذا لم تكن الأمور على ما يرام مع العميل، فقد تُحدث قناة أو أسلوب اتصال مختلف فرقًا.

هل سيكون من المفيد عقد اجتماع تسجيل وصول أسبوعي أو نصف أسبوعي؟ هل يجب عليك التواصل عبر الرسائل النصية بدلاً من البريد الإلكتروني؟

إن استكشاف طرق أخرى للتعامل مع العميل قد يجعل نقل المعلومات الخاصة بك أكثر وضوحًا وأكثر كفاءة.

ابدأ اتفاقية جديدة

إذا كان عقدك مع العميل على وشك الانتهاء ويفكر في التجديد، فيمكنك التفكير في صياغة اتفاقية جديدة. ابدأ من جديد وضع حدودًا جديدة مع العميل لتأسيس علاقة عمل فعالة.

ربما يمكن لخطة لعب مختلفة أن تفتح فرصًا وأفكارًا جديدة في نطاق علاقتك.

كيفية إنهاء العلاقة مع العميل

إذا كنت قد حاولت إصلاح العلاقة ولم ينجح أي شيء، فإليك كيفية إنهاء العلاقة مع العميل بشكل احترافي.

الخطوة 1: تقييم العقد

قبل إنهاء العلاقة مع العميل، تأكد من أنه يمكنك فصله بشكل قانوني.

ومع ذلك، فمن الأفضل قطع العلاقة في نهاية العقد بدلاً من قطع العلاقات في منتصفه.

الخطوة الثانية: قم بإنهاء المشاريع الحالية التي تدين بها للعميل

هناك طريقة أخرى لإظهار الاحترافية وهي إكمال جميع مشاريعك المعلقة مع العميل.

قم بتأكيد التسليمات التي لا يزال العميل بحاجة إليها وتلك التي يريد منك الانتهاء منها. الاستمرار في العمل بكفاءة مع العميل على استكمال هذه المشاريع.

لا تدع علاقتك النهائية تؤثر على جودة عملك. على الرغم من أن علاقتك على وشك الانتهاء، إلا أنك لا تريد أن يتحدث العميل بشكل سيء عن عملك للآخرين.

الخطوة 3: خطط لمحادثتك

عندما تقترب من العميل، اشرح له سبب انتهاء العلاقة. استشهد باللفظ الذي يحكم قرارك في العقد، ثم تابع بشكل احترافي.

فيما يلي بعض النصائح الأخرى عند التخطيط للمحادثة:

اكتب نقاط الحديث الخاصة بك.

تدرب على المحادثة.

تصور المحادثة.

كن لبقًا ولكن مباشرًا مع العميل.

لديك سبب واضح ومدروس لإنهاء العلاقة.

الخطوة 4: أخبر العميل

هناك طريقتان لإيصال الأخبار إلى العميل. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم بشكل احترافي وتوضيح أسباب الإنهاء.

أو يمكنك ترتيب اجتماع مع العميل لإخباره عبر الهاتف. وفي كلتا الحالتين، التزم بخطتك وأظهر للعميل الاحترام الذي يستحقه.

الخطوة 5: لا تترك العميل معلقًا

إنه عمل سيء أن تترك العميل في الظلام بعد إنهاء العلاقة.

قم بوضع الخطوط العريضة لخطة خروج أو انتقال واضحة، وحدد المشاريع المعلقة لإكمالها، وقم بتنفيذ التزامك.

الختام النهائي

لأنك تدير مشروعًا تجاريًا، فأنت صاحب القرار. ينطبق اتخاذ القرار هذا على العملاء الذين تعمل معهم. إذا لم يلتزم أحد الطرفين بجزءه من الصفقة، فقد حان الوقت لتقييم الخيارات الأخرى.

أظهر دائمًا احترام العميل وحقق نهايتك من الصفقة. كما يجب عليك أن تسعى إلى فهم العميل قبل التواصل معه. قم بتطبيق هذه المبادئ عند التعامل مع عميل مثير للمشاكل واستمر في إنتاج عمل هادف.

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