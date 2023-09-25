Rewrite this title: 8 مقتطفات غنية بالتجارة الإلكترونية يجب أن تكون لديك لتبرز في البحث

ستساعدك المقالة التالية: 8 مقتطفات غنية بالتجارة الإلكترونية يجب أن تكون لديك لتبرز في البحث

لقد قطعت نتائج البحث شوطا طويلا. كانت نتيجة البحث العضوي القياسية قبل أن تقدم Google ميزات SERP تعرض علامة العنوان والوصف التعريفي وعنوان URL.

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى قصر أداء البحث العضوي لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك على هذا.

كن متقدمًا بخطوة على منافسيك من خلال تطبيق البيانات المنظمة. فهو يتيح لك إبراز منتجك في نتائج البحث من خلال تفاصيل المنتج والأسعار والتوفر وحتى أوقات الشحن.

لقطة شاشة من البحث عن [Zojirushi Rice Cooker]، جوجل، سبتمبر 2022

كيف تنطبق النتائج الغنية على التجارة الإلكترونية؟

نتائج Google الغنية هي مقتطفات من المحتوى المعروض على SERPs (صفحات نتائج محرك البحث). يمكن أن تكون النتائج المنسّقة إما مقتطفًا من النص أو صورة مع وصف.

لا يمكن لمحركات البحث عرض المقتطفات المنسقة إلا من خلال البيانات المنظمة على موقع الويب الخاص بك.

تستخدم البيانات المنظمة ترميز المخطط، وهي لغة مشتركة بين محركات البحث، لمساعدتهم على فهم صفحتك بشكل أفضل، حتى يتمكنوا من عرض معلومات أكثر دقة بطريقة جذابة للمتسوقين في نتائج البحث.

باستخدام البيانات المنظمة المناسبة، سيكون التجار مؤهلين لعرض المنتجات للبيع مباشرة من نتائج البحث.

توفر المقتطفات المنسقة الخاصة بالتجارة الإلكترونية معلومات إضافية للمتسوقين حول المنتجات التي تقدمها مباشرة من صفحات نتائج البحث. يتضمن ذلك السعر والتوفر وملخص المراجعة والوصف والمزيد.

لا تنتهي النتائج الغنية للتجارة الإلكترونية عند صفحة المنتج.

هناك أجزاء أساسية من علامات المخطط التي يمكنك تطبيقها على صفحات أخرى على موقعك.

مثل تنص جوجل,

“تذكر أن المتسوقين قد يكونون في مراحل مختلفة من رحلة التسوق الخاصة بهم ويبحثون عن أكثر من مجرد صفحات المنتج.”

ستستكشف هذه المقالة البيانات المنظمة الأكثر أهمية لتطبيقها على متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

ما هي أفضل الممارسات لترميز مخطط التجارة الإلكترونية

لن تؤثر البيانات المنظمة على تحسين محركات البحث لديك بشكل مباشر.

ومع ذلك، سيوفر لك أفضل فرصة للمقتطفات الغنية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين معدلات النقر إلى الظهور والتحويلات، وفي النهاية، يمكن أن يكون لهذه العناصر تأثير متدفق على تحسين محركات البحث.

لن تظهر المقتطفات المنسقة في نتائج البحث إلا وفقًا لتقدير Google. وللقيام بذلك، تعتمد Google على البيانات المنظمة المضمنة المثالية.

اعتمادًا على نظام التجارة الإلكترونية الذي تستخدمه، تتوفر تطبيقات ترميز البيانات المنظمة لمساعدتك في القيام بذلك، مثل JSON-LD لتحسين محركات البحث التطبيق في Shopify.

بخلاف ذلك، يمكنك تنفيذ البيانات المنظمة بنفسك، باتباع الأدلة المتنوعة لنظامك الأساسي.

أفضل الممارسات لتنفيذ البيانات المنظمة هي:

قم بتضمين البيانات المنظمة ذات الصلة فقط.

التركيز على المعنى الأساسي للمنتج.

استخدم معرفات فريدة للمنتجات.

تجنب استخدام معلومات متضاربة أو زائدة عن الحاجة. تقوم بعض تطبيقات المراجعة بتنفيذ ترميز مخطط المراجعة الخاص بها، مما قد يؤدي إلى إرباك محركات البحث.

8 مقتطفات غنية بالتجارة الإلكترونية يجب أن تمتلكها

1. مقتطفات من المنتج

معلومات تفصيلية عن المنتج لجذب النقرات

باعتبارك متجرًا للتجارة الإلكترونية، فإن المنتجات هي خبزك وزبدتك.

عندما يبحث المستخدمون عن منتج معين، من المفيد أن يتم عرض معلومات إضافية لمساعدتهم على اتخاذ قرار أكثر استنارة.

اعتمادًا على صناعتك وعرض منتجك، قد تختار Google عرض ميزات معينة مثل اللون والحجم والمواد وما إلى ذلك، اعتمادًا على ترميز المنتج الذي يمكنها سحبه من صفحتك.

ويتم أخذها على أساس كل حالة على حدة، وتختلف وفقًا للموقع، وقد لا يتم عرضها دائمًا.

صورة من جوجل، سبتمبر 2022

للتأهل للحصول على نتائج غنية بالمنتج، تأكد من حصولك على ترميز المنتج المطلوب للجودة للحصول على نتائج غنية للمنتج.

فيما يلي ملخص لترميز منتجات التجارة الإلكترونية الأكثر أهمية لجذب المزيد من النقرات، وفي النهاية، المزيد من المبيعات:

TotalRating – متوسط ​​التقييم لهذا المنتج.

– متوسط ​​التقييم لهذا المنتج. ماركة – العلامة التجارية المرتبطة بالمنتج المعروض.

– العلامة التجارية المرتبطة بالمنتج المعروض. وصف – وصف تفصيلي للمنتج المعروض.

– وصف تفصيلي للمنتج المعروض. صورة – وصف imageObject الكامل https://schema.org/ImageObject أو عنوان URL لصورة المنتج

– وصف imageObject الكامل https://schema.org/ImageObject أو عنوان URL لصورة المنتج رقم GTIN – رقم السلعة التجاري العالمي هو معرف فريد للمنتج مثل gtin8 / gtin13 / gtin 14 / mpn / isbn. توصي جوجل “أنك تستخدم رقم GTIN الأكثر تحديدًا والذي ينطبق على منتجك “للحصول على التمثيل الأكثر دقة للمنتج.”

– رقم السلعة التجاري العالمي هو معرف فريد للمنتج مثل gtin8 / gtin13 / gtin 14 / mpn / isbn. توصي جوجل “أنك تستخدم رقم GTIN الأكثر تحديدًا والذي ينطبق على منتجك “للحصول على التمثيل الأكثر دقة للمنتج.” اسم – اسم المنتج .

– اسم المنتج . عروض – يستخدم لمتغيرات المنتج حيث سيتم عرض النطاق السعري.

2. مقتطفات من المراجعات

اظهار النجوم الصفراء المتوهجة

إن متاجر التجارة الإلكترونية الترميزية الوحيدة التي تحتاج إلى تنفيذها على صفحات المنتج هي CollectRating.

على الرغم من أن علامة المراجعة هذه تندرج من الناحية الفنية ضمن علامة المنتج، إلا أنه من المهم تسليط الضوء عليها. يمكن أن تؤدي مراجعة العلامات لصفحة المنتج إلى إنشاء أو كسر قائمة المنتجات في SERPs.

تلك النجوم الصفراء التي تراها في نتائج البحث الخاصة بالمنتج؛ هذا مقتطف منسق للتصنيف الكلي.

للتأهل للحصول على المقتطفات المنسقة للتقييم التجميعي، ستحتاج إلى مراجعات مباشرة للمنتج على صفحة منتجك، استنادًا إلى متوسط ​​هذه التقييمات.

المزيد من الأسباب لجمع تقييمات المنتجات المتوهجة من العملاء!

لقطة شاشة من Google، سبتمبر 2022

قد تؤدي محاولة التلاعب بعلامات المراجعة باستخدام مراجعات مزيفة أو غيرها من علامات المراجعة غير المرغوب فيها إلى الإضرار بمتجرك. يتعارض هذا السلوك تمامًا مع سياسات Google.

3. عرض المقتطفات

اجعل عرضك الذي لا يقاوم مميزًا

يوفر ترميز العرض لمحركات البحث معلومات محدثة عن السعر والتوفر.

تظهر هذه العناصر أسفل الوصف التعريفي الخاص بك ويمكن أن تكون مفيدة للغاية للعملاء الموجودين بالفعل في مرحلة اتخاذ قرار الشراء:

التوفر – لعرض ما إذا كان المنتج متوفر، أو غير متوفر، أو طلب مسبق، وما إلى ذلك.

– لعرض ما إذا كان المنتج متوفر، أو غير متوفر، أو طلب مسبق، وما إلى ذلك. السعر – يجب أن يكون هذا سعرًا محددًا وليس نطاقًا. سيجعلك ترميز العرض مؤهلاً لعرض المقتطفات المنسقة لانخفاض الأسعار (إذا كانت متوفرة في بلدك).

سعر العملة – العملة المعمول بها التي يتم بيع منتجك بها.

– العملة المعمول بها التي يتم بيع منتجك بها. السعر صالح حتى (بتنسيق التاريخ ISO 8601) – التاريخ الذي لم يعد السعر متاحًا بعده.

(بتنسيق التاريخ ISO 8601) – التاريخ الذي لم يعد السعر متاحًا بعده. رمز التخزين التعريفي – معرف وحدة حفظ المخزون الفريد الخاص بك للمنتج.

معرف وحدة حفظ المخزون الفريد الخاص بك للمنتج. عنوان URL – عنوان URL لصفحة المنتج على موقع الويب الخاص بك.

– عنوان URL لصفحة المنتج على موقع الويب الخاص بك. حالة السلعة – يعرض ما إذا كان المنتج يتم بيعه على أنه جديد أم مستعمل.

4. مقتطفات من مسار التنقل

ساعد محركات البحث على فهم التسلسل الهرمي لصفحتك وتحسين تنقل المستخدم

فكر في مسارات التنقل باعتبارها سلسلة من النقرات التي تُركت عند الانتقال إلى صفحة على موقع الويب الخاص بك. يتم عرضها في نتائج البحث بهذه الطريقة:

لقطة شاشة من Google، سبتمبر 2022

قائمة التنقل يساعد الترميز برامج الزحف على فهم التسلسل الهرمي للصفحات وعرض مسار أكثر دقة في نتائج البحث. من المفيد للعملاء فهم التصنيف المنطقي لمنتجاتك والتنقل ذهابًا وإيابًا بين صفحات المنتج والفئة.

يجب أن يتضمن ترميز BreadcrumbList ما يلي ليكون مؤهلاً للعرض:

موضع.

غرض.

بطاقة تعريف.

اسم.

5. مقتطفات المنظمة

اكتساب المصداقية والثقة لعلامتك التجارية

سيعرض استعلام البحث عن علامتك التجارية بشكل عام (إذا كان تحسين محركات البحث فعالاً) الصفحة الرئيسية لمتجرك في المركز الأول في SERP.

قد لا يكون هذا هو الحال إذا كان لديك بائعون يتنافسون على الكلمات الرئيسية التي تحمل علامتك التجارية. يمكنك مساعدة صفحتك الرئيسية على التميز عن النتائج الأخرى واكتساب الثقة والمصداقية على الفور بمساعدة ترميز الصفحة الرئيسية.

موقع إلكتروني – عنوان URL المطلوب والهدف وإدخال الاستعلام.

منظمة – الاسم المطلوب، وعنوان URL، والوصف، والشعار، والصورة، ونفس الاسم، والعنوان.

معلومات الاتصال مثل رقم الهاتف مفيدة أيضًا هنا، حيث تمكن المستخدمين من النقر على الرابط من أجهزتهم المحمولة والاتصال بك مباشرة من صفحة النتائج.

6. مقتطفات الأسئلة الشائعة

شغل المزيد من مساحة محرك البحث

غالبًا ما تكون صفحات الفئات هي الصفحات الأقوى أداءً لصفحات التجارة الإلكترونية لأنها تميل إلى جذب كلمات رئيسية أوسع وأحجام بحث أكبر.

على الرغم من عدم وجود فرص كثيرة للحصول على نتائج غنية لصفحة الفئة مقارنة بصفحات المنتج، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من علامتين أساسيتين لشغل مساحة بيضاء في SERP:

لقطة شاشة من البحث عن [best CRM software]، Google، سبتمبر 2022 أوضحت Google مؤخرًا أن ترميز الأسئلة الشائعة مسموح به للمحتوى غير المتعلق بالأسئلة الشائعة.

ومن خلال الأسئلة الشائعة الموجودة على الصفحة، يمكنك التأهل للحصول على نتائج غنية.

عندما يتم عرض الأسئلة الشائعة كمقتطف، ستشغل نتيجة البحث في صفحة الفئة الخاصة بك مساحة أكبر وستبرز.

لديك أيضًا الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة العالقة التي قد تكون لدى العملاء المحتملين حول عروض منتجاتك.

7. مقتطفات الشحن

حدد التوقعات لمساعدة العملاء على الشراء الآن

لا يتم استغلال علامة الشحن بشكل كافٍ وهي طريقة رائعة لتسليط الضوء على قائمة منتجاتك.

عندما يتمكن المستخدم من عرض تكاليف وأوقات الشحن المتوقعة من داخل نتائج البحث، يمكن أن يساعده ذلك في اتخاذ قرار شراء أسرع وأكثر استنارة. وهذا أيضًا يضع توقعات واقعية حول أوقات الشحن ويخلق تجربة أفضل للمستخدم.

لقطة شاشة من البحث عن [google mini nest]، جوجل، سبتمبر 2022تفاصيل الشحن يمثل معلومات حول وجهات الشحن. الترميز الأكثر فائدة لعرضه لمتاجر التجارة الإلكترونية هو:

سعر الشحن – التكلفة الإجمالية التي يمكن للمستخدم أن يتوقع دفعها إلى وجهته مقابل طلبه.

– التكلفة الإجمالية التي يمكن للمستخدم أن يتوقع دفعها إلى وجهته مقابل طلبه. موعد التسليم – يعرض الوقت المستغرق بين طلب المنتج واستلامه من قبل العميل.

8. مقتطفات الموقع

ضع بصمتك على الخريطة

إذا كان متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك يحتوي أيضًا على موقع فعلي، فيمكن أن تكون بيانات موقع المخزون فعالة لمساعدة Google في إظهار مدى توفر مخزونك لاستعلامات المنتج “بالقرب مني”.

يلزم وجود قائمة ملف تعريف الأعمال على Google لعرض معلومات الموقع الغنية.

يمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى عرض عرض تفصيلي جميل لمتجرك وملخص لعروضك في نتائج البحث.

لقطة شاشة من Google، سبتمبر 2022

كيفية التحقق من صحة البيانات المنظمة

للمساعدة في تحسين دقة المقتطفات المنسقة عند عرضها، قم بتزويد Google ببيانات منظمة دقيقة. وفي المقابل، من المرجح ألا يرتكبوا أي خطأ عندما يقومون باستخراجه تلقائيًا.

هناك العديد من الطرق للتحقق من صحة البيانات المنظمة والتحقق من الأخطاء، بما في ذلك استخدام مخطط التحقق من الصحة.

إن أبسط طريقة هي استخدام أداة اختبار النتائج الغنية.

لاختبار ما إذا كان يتم عرض ترميز المنتج، افحص الصفحة باستخدام أداة فحص عنوان URL في Google Search Console للتأكد من فهرستها.

هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في تحقيق مقتطفات غنية بالتجارة الإلكترونية.

ومن خلال تنفيذ ترميز المخطط المناسب، ستمنح متجرك أفضل فرصة لتحقيق نتائج غنية والتميز عن المنافسة.

المزيد من الموارد: