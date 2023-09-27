Rewrite this title: 8 مكونات لموقع شركة محاماة صديق لمحركات البحث (SEO)

ستساعدك المقالة التالية: 8 مكونات لموقع شركة محاماة صديق لمحركات البحث (SEO)

يعد تحسين محركات البحث (SEO) أحد المحركات الأساسية لحركة المرور والعملاء لشركات المحاماة، ولكن ليس من السهل دائمًا كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة.

بعد كل شيء، يعد المجال القانوني مجالًا تنافسيًا للغاية، وهناك الكثير من العقبات التي يتعين على المحامين تجاوزها فيما يتعلق بتسويق خدماتهم عبر الإنترنت.

نظرًا للطبيعة الحساسة في كثير من الأحيان لبعض مجالات الممارسة (مثل الإصابات الشخصية أو القانون الجنائي)، تحتاج شركات المحاماة إلى اتباع نهج استراتيجي ومبتكر إذا كانت ترغب في جذب المزيد من العملاء من Google.

والخبر السار هو أن أساسيات موقع الويب الصديق لمحركات البحث (SEO) متسقة جدًا في جميع المجالات.

يستهدف موقع الويب سهل الاستخدام مصطلحات البحث الصحيحة. إنه يوفر محتوى قيمًا للعملاء المحتملين وقد وصل إلى منتصف الطريق عندما يتعلق الأمر بإرضاء خوارزميات محرك البحث.

في هذا الفصل من دليل SEO الخاص بشركة المحاماة، نغطي أساسيات تحسين موقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك لتوليد المزيد من الزيارات والعملاء المحتملين وفي النهاية العملاء لممارستك.

أهمية تحسين محركات البحث (SEO) لمواقع شركات المحاماة

كما ذكرنا سابقًا، تعد محركات البحث إحدى الطرق الرئيسية التي يبحث من خلالها الأشخاص عن المحامين، عادةً في منطقتهم الجغرافية. لهذا السبب، فإن شركات المحاماة التي ليس لديها استراتيجية قوية لتحسين محركات البحث ستواجه صعوبة في العثور عليها من قبل العملاء المحتملين عبر الإنترنت.

يبحث المستخدمون عن مجموعة متنوعة من المصطلحات للعثور على إجابات لأسئلتهم القانونية، ومقارنة شركات المحاماة، وفي النهاية العثور على معلومات الاتصال بالشركات التي يريدون التواصل معها.

الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) سيسمح لمكتب المحاماة الخاص بك بتصنيف استعلامات البحث الخاصة بهم، مما يزيد من فرصك في جعل هؤلاء المستخدمين يتصلون بك.

بشكل عام، فيما يلي بعض الفوائد من وجود موقع ويب لشركة محاماة صديق لمحركات البحث (SEO):

يمكنك زيادة ظهور شركتك في محركات البحث، مما يساعدك على العثور عليها من قبل العملاء المحتملين.

يمكنك أن تتفوق على المنافسين المحليين وحتى الوطنيين، مما يجبر المستخدمين على اختيار شركتك بدلاً من البدائل.

يمكنك زيادة سمعة مكتب المحاماة الخاص بك من خلال عرض آراء العملاء الإيجابية والظهور في المنشورات.

أنت تقود حركة مرور وعملاء ثابتين إلى شركتك، مما يؤدي إلى إنهاء دورة “الوليمة أو المجاعة”.

8 مكونات حاسمة لموقع إلكتروني محسّن لشركة محاماة

الآن، دعنا نتعمق في المكونات الدقيقة التي يحتاجها موقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك للارتقاء إلى أعلى نتائج البحث العضوية.

سواء كنت تقوم بتحسين محركات البحث لموقعك الخاص أو كنت وكالة تقوم بتحسين محركات البحث نيابة عن عملائك، يمكنك اتباع هذه الخطوات لبدء رؤية نتائج ملموسة من جهودك التسويقية.

1. البحث عن الكلمات الرئيسية

يعد البحث عن الكلمات الرئيسية عنصرًا مهمًا في أي استراتيجية لتحسين محركات البحث، ولكنه مهم بشكل خاص للمجال القانوني التنافسي.

وذلك لأن الهدف هو العثور على حجم بحث مرتفع وكلمات رئيسية متوسطة إلى منخفضة المنافسة والتي ستجذب النوع المناسب من العملاء المحتملين إلى موقع الويب الخاص بك.

إحدى الشكاوى الأكثر شيوعًا التي أتلقاها باعتباري متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO) في المجال القانوني هي أن المحامين قد يرنون هواتفهم دون اتصال، ولكن المكالمات تأتي من أشخاص إما:

1. بحاجة إلى شيء لا يقدمونه.

2. لا أستطيع تحمل تكاليف خدماتهم.

يرجع هذا عادةً إلى استهداف الكلمات الرئيسية خارج القاعدة.

باعتبارك شركة محاماة، يجب عليك استهداف تلك المصطلحات التي من شأنها جذب أنواع الأشخاص (أو الشركات) التي ترغب في العمل معها.

كن محددًا، سواء كان ذلك يعني استهداف الكلمات الرئيسية المتعلقة بـ “حوادث السيارات”، أو “مطالبات مسؤولية المنتج”، أو “قانون الأسرة”، أو “الدفاع الجنائي”، أو “قانون العمل”، وما إلى ذلك.

استهداف “المحامي في [location]”ستنتهي الكلمات الرئيسية إلى أن تكون واسعة جدًا أثناء استهداف”[practice area] محامي في [location]”أكثر تحديدًا.

مع هذا الأخير، أنت تستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن مكاتب محاماة متخصصة في نوع معين من القانون وتخدم العملاء في منطقة جغرافية محددة.

يمكنك استخدام أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية مثل ahrefs.com أو SEMrush.com للعثور على هذه الكلمات الرئيسية شديدة الاستهداف. بعد ذلك، يصبح الأمر مسألة دمج هذه الكلمات الرئيسية بشكل استراتيجي في محتوى موقع الويب الخاص بك (وهو ما سنتناوله لاحقًا).

2. تصميم الموقع

تلعب بنية موقع الويب الخاص بك ومدى سهولة تصفح المستخدمين دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث.

يعد موقع الويب الذي يتم تحميله بسرعة أمرًا بديهيًا ويجعل من السهل على الزائرين العثور على المعلومات التي يبحثون عنها، مما يعني سهولة الزحف (لمحركات البحث) والمزيد من العملاء (بالنسبة لك).

عند إعداد موقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك، يجب أن يتم إنشاؤه مع وضع تحسين محركات البحث (SEO) في الاعتبار منذ البداية. من المستحسن أن تعمل مع مطور مواقع ويب يعرف تحسين محركات البحث ويمكنه تصميم موقع مناسب لـ Google والمستخدمين.

تتضمن بعض أفضل ممارسات تصميم مواقع الويب الصديقة لمحركات البحث (SEO) ما يلي:

تحسين سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك، بحيث يتم تحميل صفحات الويب ومنشورات المدونة بسرعة (أقل من 3 ثوانٍ).

استخدام خطوط بسيطة وصور واضحة يسهل على مستخدمي الموقع مشاهدتها.

تخطيط محتوى موقعك بطريقة بديهية حتى يتمكن المستخدمون من العثور على المعلومات بسهولة.

إضافة أزرار واضحة للحث على اتخاذ إجراء حتى يعرف المستخدمون كيفية الاتصال بك.

استخدام الرسومات الاحترافية والتصوير الفوتوغرافي المخصص بدلاً من الصور المخزنة العامة.

تضمين روابط داخلية لصفحات ومنشورات أخرى على موقعك حتى يتمكن المستخدمون من العثور على موارد إضافية بسهولة.

التحقق من أن جميع نماذج الاتصال والروابط القابلة للنقر تعمل ولا تؤدي إلى صفحة 404.

إمكانية الوصول إلى الويب: الامتثال WCAG 2.1 AA.

سيعرف مصمم موقع الويب ذو السمعة الطيبة أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) وسينشئ موقعًا سريعًا وعمليًا وسهل الاستخدام.

3. العلامة التجارية والسلطة

أحد مكونات موقع الويب الخاص بشركة محاماة صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين والذي نادرًا ما يتم ذكره هو العلامة التجارية.

في بحر من المنافسين عبر الإنترنت، تحتاج شركة المحاماة الخاصة بك إلى علامة تجارية قوية لتبرز. وهذا يعني الاستثمار في التصوير الفوتوغرافي عالي الجودة، والشعار الاحترافي، والموقع الإلكتروني الجذاب.

تشمل العلامة التجارية أيضًا ألوان العلامة التجارية وخطوطها والرسائل (النسخة) التي تستخدمها على موقعك.

باعتبارك محاميًا (أو شركة محاماة جماعية)، ستحتاج إلى تحديد ما تمثله شركة المحاماة الخاصة بك وكيفية توصيل ذلك إلى عملائك المحتملين.

هذا هو المكان الذي قد يكون من المنطقي فيه العمل مع مستشار العلامة التجارية و/أو مؤلف الإعلانات للتوصل إلى مهمة علامتك التجارية وعرض البيع الفريد (USP).

ستساعد العلامة التجارية المرئية المتماسكة ورسائل العلامة التجارية في تمييز مكتب المحاماة الخاص بك عن منافسيك عبر الإنترنت. سيساعدك ذلك أيضًا على بناء سلطتك في مجال تخصصك كشركة محاماة محترفة وذات سمعة طيبة.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء علاقات عامة لشركتك وكسب روابط بناء السلطة إلى موقع الويب الخاص بك.

4. تحسين محركات البحث الفنية

يشير SEO الفني إلى جميع الأعمال الفنية الداخلية لموقع الويب الخاص بك والتي تحافظ على تشغيل موقعك بسلاسة ومتاحًا للزحف إليه بواسطة محركات البحث.

يمكن أن يكون لديك أفضل علامة تجارية أو موقع الويب الأكثر جاذبية في العالم، ولكن إذا لم يكن موقعك سليمًا من الناحية الهيكلية، فسيكون من الصعب الحصول على مرتبة عالية في نتائج البحث. علاوة على ذلك، سيواجه المستخدمون صعوبة في التنقل في موقع الويب الخاص بك.

تتضمن بعض أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الفنية التي يجب اتباعها ما يلي:

وجود بنية عنوان URL سهلة الاستخدام (أي استخدام عناوين URL مثل “diazfirm.com/family-law/” بدلاً من “diazfirm.com/famlawfirm-or”).

إصلاح 404 صفحة (غير موجودة) لتوجيهها إلى الصفحات المباشرة بموقعك (راجع: “عمليات إعادة التوجيه 301”).

إرسال خريطة لموقع الويب الخاص بك لزيادة إمكانية الزحف.

تمكين SSL (https:// vs http://) بحيث يكون موقع الويب الخاص بك “آمنًا” للمستخدمين.

التأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق مع الجوّال عبر أجهزة متعددة.

قم بإعداد Google Search Console وGoogle Analytics لتتبع حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

غالبًا ما يكون تحسين محركات البحث الفني هو العنصر الأكثر إرباكًا في تحسين موقع الويب الخاص بك، لذلك أوصي بالرجوع إلى دليل تحسين محركات البحث الفني الكامل للحصول على المساعدة.

أو يمكنك التواصل مع أحد متخصصي تحسين محركات البحث الفني الموثوق بهم لمساعدتك في إصلاح أي أخطاء في الموقع.

5. التحسين على الصفحة

هل تتذكر البحث عن الكلمات الرئيسية الذي قمنا به في الخطوة رقم 1؟

حان الوقت الآن لدمج هذه الكلمات الرئيسية في موقع الويب الخاص بك.

الهدف هنا هو استخدام الكلمات الرئيسية التي تركز عليها في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك لتوضح للمستخدمين ومحركات البحث موضوع كل صفحة.

ومع ذلك، لا ترغب في الإفراط في استخدام الكلمات الرئيسية، وإلا فإنك تخاطر بالظهور على أنك غير مرغوب فيه (أو مجرد أمر غريب).

فيما يلي الخطوات الأساسية للتحسين على الصفحة:

اختر كلمة رئيسية أساسية لصفحة أو منشور معين. استخدم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة (أي الكلمات الرئيسية الأكثر تشابهًا مع كلمتك الرئيسية المستهدفة). استخدم كلمتك الرئيسية في علامة العنوان أو منشورك أو صفحتك. استخدم كلمتك الرئيسية أو كلمة رئيسية ذات صلة في العنوان 1 لصفحتك ( ). استخدم كلماتك الرئيسية والثانوية ضمن المحتوى الأساسي لصفحتك أو منشورك، مع التركيز على توفير معلومات دقيقة وقيمة لجمهورك المستهدف. أضف روابط داخلية للمحتوى ذي الصلة على موقع الويب الخاص بك. أضف روابط خارجية إلى مصادر موثوقة، حسب الحاجة. قم بتضمين صور عالية الجودة مع نص بديل وصفي.

مرة أخرى، تحتوي مجلة محرك البحث على دليل أكثر تعمقًا لتحسين محركات البحث على الصفحة لمساعدتك في تحديد كل مكون من هذه المكونات وتحسينها بشكل صحيح.

اعلم فقط أن هدفك الأساسي هنا هو توفير محتوى قيم لعملائك المحتملين أولاً، وتحسين محركات البحث ثانيًا.

6. التحسين خارج الصفحة

يشير تحسين محركات البحث خارج الصفحة (كما يوحي المصطلح) إلى أي تكتيك لتحسين محركات البحث يتم تنفيذه خارج موقع الويب الخاص بك.

بالنسبة لشركات المحاماة، يتضمن هذا عادةً ثلاثة أشياء:

التحسين المحلي.

مراجعة الجيل.

بناء وصلة.

من ناحية التحسين المحلي، يمكن لشركات المحاماة زيادة تصنيفاتها في البحث المحلي من خلال استكمال الملف الشخصي في Google My Business وإرسال معلوماتها إلى الأدلة ذات السمعة الطيبة (مثل Bing Places وYellow Pages وBBB وما إلى ذلك).

سيساعد ذلك في العثور على موقع الويب الخاص بك من قبل العملاء المحتملين وسيرسل إشارات ثقة صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين إلى موقع الويب الخاص بك.

مراجعات العملاء الإيجابية تعتبر هذه الأمور ضخمة بالنسبة لشركات المحاماة لأن الحصول على تصنيف 5 نجوم يمكن أن يكون العامل الحاسم الذي يقنع العميل المحتمل بالعمل معك بدلاً من منافس لم تتم مراجعته بشكل جيد.

ولهذا السبب، ستعمل على الحصول على تعليقات إيجابية على ملفك الشخصي في “نشاطي التجاري على Google”، وفي الأدلة المحلية، وعلى ملفاتك الشخصية على الوسائط الاجتماعية.

أخيراً، روابط الربح من مواقع الويب ذات السمعة الطيبة يمكن أن تشير إلى Google أنه يمكن الوثوق بموقعك على الويب كمصدر موثوق للمعلومات للمستخدمين.

يمكنك كسب روابط خلفية من خلال النشر على المدونات ذات الصلة بالصناعة، أو الظهور في المقابلات، أو من خلال الاستثمار في خدمات العلاقات العامة.

بالنسبة للمحامين، السمعة هي كل شيء، لذا كلما زاد عدد المنصات التي تذكر مكتب المحاماة الخاص بك كمصدر موثوق للمعلومات، كلما كان ذلك أفضل. فقط تأكد من أن هذه الروابط تأتي من مواقع ويب جديرة بالثقة وغير مزعجة.

7. تحسين التحويل

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، نادرًا ما يكون الهدف النهائي هو حركة المرور؛ إنها عملاء محتملون أو إيرادات. من خلال النظر في تحسين التحويل عند إنشاء موقع الويب الخاص بك، فإنك تزيد من فرصك في تحويل تلك الزيارات إلى عملاء فعليين.

فكر في نوع التجربة التي تريد أن يتمتع بها المستخدمون عند زيارتهم لموقعك على الويب.

هل يمكنهم العثور على المعلومات التي يبحثون عنها؟

هل يعرفون كيفية الاتصال بك؟

هل يمكنهم العثور على أمثلة لأنواع النتائج التي حققتها لعملائك؟

مع وضع هذه الأسئلة في الاعتبار، اتبع أفضل ممارسات تحسين التحويل لتحقيق أقصى استفادة من الزيارات القادمة إلى موقع الويب الخاص بك:

استخدم التنقل البسيط والمباشر في القائمة.

أضف أزرار واضحة وموجزة للحث على اتخاذ إجراء.

قم بتضمين علامة تبويب “اتصل بنا” و/أو رقم هاتف واضح في الجزء العلوي من موقع الويب الخاص بك.

ربط بجميع الصفحات المهمة داخل القائمة الرئيسية.

قم بتضمين نماذج الاتصال في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك.

قم بتضمين روابط داخلية من الصفحات الجديدة إلى الصفحات ذات الصلة على موقع الويب الخاص بك (بما في ذلك منشورات المدونة).

عرض شهادات ومراجعات العملاء.

امنح المستخدمين فرصًا للاشتراك في رسالتك الإخبارية أو كتبك الإلكترونية أو غيرها من المواد القابلة للتنزيل.

الهدف هنا هو الحصول على نقاط اتصال متعددة في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك حيث يمكن للزوار التفاعل مع المحتوى الخاص بك أو الاتصال بك مباشرة.

هذه هي الطريقة الأضمن للتأكد من أن الزائرين يتواصلون معك بالفعل ويتحولون إلى عميل يدفع.

8. تسويق المحتوى

عندما يتعلق الأمر بكتابة محتوى لموقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك والنشر على مدونتك، فلا يكفي مجرد النشر والصلاة وانتظار تدفق حركة المرور. ستحتاج إلى استراتيجية تسويق متعددة القنوات من أجل الحصول على معظم الحياة من المحتوى الخاص بك.

بالنسبة لك، قد يعني هذا مشاركة أحدث منشورات مدونتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى قائمة بريدك الإلكتروني. أو يمكنك إعادة استخدام المحتوى الخاص بك باعتباره YouTube الفيديو أو الإشارة إليه في إعلان مدفوع.

هناك طرق متعددة لمشاركة المحتوى الخاص بك والوصول إلى جمهور أوسع. والخبر السار هو أن المحتوى القانوني لا يجب أن يكون مملاً! يمكنك نشر محتوى يثير اهتمام جمهورك و تم تحسينه لمحركات البحث.

احصل على المزيد من الزيارات والعملاء المحتملين من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك

على الرغم من أن المجال القانوني يعد مجالًا تنافسيًا عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، إلا أننا نأمل أن نكون قد تخلصنا من بعض التخمين عند تحسين موقعك للمستخدمين ومحركات البحث.

اعلم أن تحسين محركات البحث (SEO) هو أحد أفضل الطرق لجذب المزيد من الزيارات والوصول إلى موقع الويب الخاص بك، لذا فإن الأمر يستحق القيام بذلك بشكل صحيح من البداية.

بالطبع، هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث الفنية وعلى الصفحة، لذا تأكد من الاطلاع على الموارد الإضافية المرتبطة خلال هذا الدليل.

اعلم أنه حتى أصحاب مواقع الويب المبتدئين يمكنهم رؤية نتائج حقيقية من جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم من خلال التركيز على جمهورهم المستهدف، واتباع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO)، والعمل على تحسين محركات البحث (SEO) في إستراتيجيتهم التسويقية الأوسع.