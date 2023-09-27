Rewrite this title: 8 نصائح لتحسين محركات البحث على Google للحصول على نتائج الصفحة الأولى

ستساعدك المقالة التالية: 8 نصائح لتحسين محركات البحث على Google للحصول على نتائج الصفحة الأولى

لقد تطور تحسين محركات البحث (SEO) بعدة طرق – ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو القيمة الأساسية للظهور في الصفحة الأولى من نتائج بحث Google.

من المؤكد أن أيام العشرة روابط الزرقاء البسيطة وبعض الإعلانات قد انتهت. حتى مع كل ميزات SERP الجديدة، والنتائج الغنية، وتخصيص النتائج، يظل صحيحًا أن الترتيب في الصفحة الأولى للكلمات الرئيسية التي تهمك هو جدول حصص اكتساب حركة المرور العضوية.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2020، فإن نسبة النقر إلى الظهور لنتيجة الموضع 10 (عادةً أسفل الصفحة الأولى) هي 3.11%. إنها منخفضة، ولكنها لا تزال أعلى من معدلات النقر على الإعلانات النموذجية.

في حين أن الدراسة لم تقيس ما دون النتيجة العاشرة، فليس من غير المعقول الاعتقاد أنه بعد النقرات على الصفحة الأولى تنخفض بسرعة إلى ما يقرب من الصفر. متى كانت آخر مرة تجاوزت فيها الصفحة الأولى لاستعلام واحد؟

اعتمادًا على الاستعلام، يمكن أن تكون المنافسة على مكان في الصفحة الأولى من Google شرسة. ولكن مع العمل المناسب وجهد تحسين محركات البحث، يمكن تحقيقه.

دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل الطرق التي أثبتت جدواها لمساعدة صفحاتك في الوصول إلى ما تريد.

1. تحسين الارتباط الداخلي

أضع الارتباط الداخلي أولاً لأنه أحد أسهل الأساليب التي يمكن تنفيذها والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على تصنيفك.

تعد بنية الارتباط الداخلي لموقعك إحدى الطرق الأساسية التي يقوم بها Google بتقييم موضوع موقعك.

وكلما فهم Google بشكل أفضل أنه كلما زاد عدد الأشياء التي قد يصنفونك عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الربط المطبق بشكل استراتيجي بين صفحاتك إلى بناء مرجعية موضوعية أفضل لموضوعاتك الرئيسية، مما يزيد من فرصة رغبة Google في تصنيفك أعلى في تلك المواضيع.

استراتيجي الارتباط الداخلي يعني ربط الصفحات معًا حيث يكون ذلك أكثر منطقية لزوار موقعك.

بمعنى آخر، لا يقتصر الأمر على ربط أي صفحة بأي صفحة أخرى.

وبدلاً من ذلك، ابحث عن الفرص التي تضيف فيها صفحات معينة المعلومات الموجودة على الصفحة التي يصل إليها المستخدم أو تعززها.

لن يستفيد المستخدمون لديك من الوصول إلى المزيد من المعلومات ذات الصلة فحسب، بل ستقدر محركات البحث ذلك أيضًا (ولنفس السبب: المزيد من الفائدة لمستخدميها).

يُظهر هذا النوع من الارتباط الاستراتيجي أيضًا لـ Google أن لديك تغطية شاملة للموضوع، مما يمنحهم المزيد من الثقة في أن المستخدمين الذين يرسلونهم إلى موقعك سيشعرون بالرضا والسعادة.

فيما يلي المزيد من نصائح الارتباط الداخلي من مجلة محرك البحث (انظر ماذا فعلت هناك؟)

2. ابحث عن صفحات العتبة الخاصة بك

صفحات الحد الأدنى هي تلك الصفحات التي يتم تصنيفها حاليًا أسفل الصفحة الأولى مباشرةً (تقليديًا، المواضع من 11 إلى 20).

من المحتمل أن ينتجوا حركة مرور قليلة أو معدومة بالنسبة لك، ولكن مع القليل من التغيير والتبديل، يمكنهم الانتقال إلى مواضع “المال” في الصفحة الأولى.

يجب أن تكون في أعلى قائمة أولوياتك لأن نقل هذه الصفحات إلى الصفحة الأولى عادة ما يكون أسهل من ترتيب المحتوى الجديد.

ابدأ باستخدام أداة تتبع الترتيب التي تختارها لتقسيم صفحاتك مع تصنيف الكلمات الرئيسية في المواضع من 11 إلى 20.

ثم قم بالفرز حسب حجم البحث لجلب أعلى الصفحات المرتجعة المحتملة إلى الأعلى.

الآن قم بتطبيق النصائح الأخرى في هذه المقالة على تلك الصفحات وانقلها إلى الصفحة الأولى!

3. ابحث عن المحتوى التنافسي

إذا كانت لديك صفحات مهمة ولم تصل إلى الصفحة الأولى، فهناك حقيقة بسيطة يجب عليك قبولها: الآخرون لديهم شيء لا تملكه.

على الرغم من أننا لا نعرف جميع الأسباب التي يستخدمها Google لتحديد سبب تصنيف هذه الصفحات أعلى من صفحاتك، فقد تظهر أشياء كثيرة عند الاستجواب.

وهذا يعني أنه يجب عليك قضاء بعض الوقت في النظر إلى الصفحات المقصودة بحثًا عن جميع النتائج التي تحتل مرتبة أعلى من صفحتك ومقارنتها بعناية بصفحتك. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب طرحها حول كل صفحة تنافسية:

هل المحتوى ذو جودة أفضل بشكل ملحوظ (أكثر اكتمالا، ينضح بالسلطة دون التحدث إلى الجمهور المستهدف، يتضمن معلومات ومصادر أكثر صلة)؟

هل هو مكتوب بشكل أفضل؟

هل تحتوي على كلمات رئيسية/موضوعات لا تحتوي عليها صفحتك؟

هل لديها ارتباط داخلي أفضل بالصفحات الأخرى على موقعها؟ هل ترتبط الصفحات الأخرى ذات الصلة به؟

هل ملف تعريف الارتباط الخارجي (الروابط الخلفية) أكبر و/أو ذو جودة أعلى؟

هل تحتوي على “إضافات” قد تكون مفيدة للزائرين (صور، مخططات، مقاطع فيديو، جداول، إلخ)؟

على الرغم من أنك لا ترغب في نسخ الصفحات التي تتفوق عليك، فإن ما يفعلونه ولا تفعله يمكن أن يوفر أدلة جيدة حول كيفية تحسين صفحتك للوصول إلى الدوري الخاص بهم.

4. انقل الصفحات المهمة إلى أعلى في التنقل بالموقع

لا يمكن استخدام هذه التقنية لكل صفحة على موقعك، ولكنها يمكن أن تفعل الكثير لأهم صفحاتك.

إحدى الطرق التي يقوم بها Google بتقييم الأهمية النسبية للصفحة هي المسافة التي تفصلها عن الصفحة الرئيسية عبر التنقل الداخلي.

عادةً ما تحصل صفحتك الرئيسية على معظم الروابط الخارجية وبالتالي أعلى سلطة للصفحة على موقعك.

وتتدفق حقوق الارتباط هذه إلى الصفحات الأخرى المرتبطة بالصفحة الرئيسية، حيث تحصل تلك المرتبطة مباشرة على نصيب الأسد.

سيؤدي نقل صفحاتك الأكثر أهمية إلى مكان أقرب إلى الصفحة الرئيسية إلى زيادة سلطتها وبالتالي قدرتها على الحصول على تصنيف أعلى.

5. اجعل موقعك متوافقًا مع الجوّال

يجب أن تكون هذه النصيحة واضحة، ولكن إذا لم تكن قد جعلت موقعك متوافقًا مع الجوّال بعد، فقد حان الوقت للقيام بذلك.

لقد تجاوزنا منذ فترة طويلة نقطة التحول حيث تبدأ غالبية عمليات البحث على الأجهزة المحمولة.

تعد سهولة استخدام الجوّال جزءًا من تحديث تجربة الصفحة، ومن المنطقي أن تعطي Google الأفضلية للمحتوى الجاهز للجوال للأشخاص الذين يبحثون على أجهزة الجوال.

أي شيء يمكنك القيام به لجعل موقعك أكثر سهولة في الاستخدام سوف يتوافق بشكل متزايد مع الأهداف التي حددتها Google لنفسها لخوارزميات تصنيف البحث الخاصة بها.

6. كسب/بناء المزيد من الروابط

لقد منحتنا Google الكثير لنأخذه في الاعتبار هذه الأيام من حيث إمكانية التصنيف (جودة المحتوى وأهميته، والعلاقات الدلالية والكيانية، والمزيد) ولكن الروابط الخلفية الجيدة القديمة تبقى مترابطة بشكل كبير مع القدرة على ترتيب الصفحات.

إن كسب الروابط يعني إنشاء محتوى جيد وموثوق لدرجة أن المواقع الأخرى سترغب في الارتباط به كمرجع بينما يتضمن بناء الروابط البحث بنشاط عن فرص للروابط ذات الصلة من المواقع الجديرة بالثقة.

لمعرفة المزيد حول كيفية كسب وبناء المزيد من الروابط إلى صفحاتك، راجع قائمة التحقق الممتازة لبناء الروابط هنا في Search Engine Journal.

7. متابعة المقتطفات المميزة

يعد الانتقال إلى سلم الترتيب أمرًا صعبًا (لكنه ضروري). في بعض الأحيان يمكنك القفز إلى رأس الفصل.

المقتطفات المميزة هي إحدى ميزات بحث Google حيث يتم ترقية إحدى أهم النتائج إلى مربع مقتطف منسق أعلى صفحة نتائج البحث.

في حين أن مقتطف المقتطف المنسق قد يقطع شوطا طويلا نحو تلبية استعلام الباحث، فإن تجربة العديد من عمليات تحسين محركات البحث تظهر أن المقتطفات المميزة تجذب في كثير من الأحيان الكثير من الزيارات، حيث يرغب المستخدمون في معرفة أكثر مما هو موضح في المقتطف.

لا توجد طريقة مضمونة للظهور في المقتطف المميز، ولكن إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك:

انظر إلى الأشكال المختلفة لكلمتك الرئيسية في بحث Google لمعرفة ما إذا كان سيتم عرض مقتطف مميز لأي منها من أجل تحديد الفرص. ستقوم بعض أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بتحديد هذه الفرص لك تلقائيًا. يتم عرض المقتطفات المميزة بشكل متكرر للكلمات الرئيسية ذات القصد المعلوماتي أو عندما يكون الاستعلام سؤالاً.

ستقوم بعض أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بتحديد هذه الفرص لك تلقائيًا. يتم عرض المقتطفات المميزة بشكل متكرر للكلمات الرئيسية ذات القصد المعلوماتي أو عندما يكون الاستعلام سؤالاً. عند عرض مقتطف مميز، لاحظ بنية المحتوى المميز. هل هو جدول أم نص فقرة أم قائمة نقطية أم فيديو أم أنواع أخرى؟ على الرغم من أنه قد لا يكون من الضروري نسخ التنسيق، إلا أنه قد يوفر لك فكرة عن نوع المحتوى الذي يفضله Google لهذا الاستعلام.

هل هو جدول أم نص فقرة أم قائمة نقطية أم فيديو أم أنواع أخرى؟ على الرغم من أنه قد لا يكون من الضروري نسخ التنسيق، إلا أنه قد يوفر لك فكرة عن نوع المحتوى الذي يفضله Google لهذا الاستعلام. انظر إلى صفحتك ذات الترتيب الأعلى للاستعلام. تعرف على كيفية تحسينه لجعله أكثر جاذبية لـ Google لوضع مقتطف مميز.

قبل كل شيء، ضع في اعتبارك أنه بالنسبة للمقتطفات المميزة، تريد Google محتوى يجيب بوضوح وإيجاز ودقة على غرض الاستعلام.

8. قم بتحديث فناني الأداء السابقين

يمتلك المحتوى الأكثر نجاحًا دورة حياة تبدو كما يلي:

في وقت ما بعد نشر المحتوى، يبدأ في النمو من حيث التصنيف وبالتالي عدد الزيارات.

ولكن من المحتم تقريبًا، بمرور الوقت، أن حركة المرور التي تقودها ستبدأ في الاضمحلال.

لماذا يحدث هذا؟ بعض الأسباب المحتملة تشمل:

تم نشر محتوى أحدث و/أو أفضل و/أو ذو سلطة أعلى بواسطة آخرين.

لقد تغير الغرض من الاستعلام بمرور الوقت.

أيًا كان السبب الذي أدى إلى تراجع إمكانية تحقيق الربح للمحتوى الخاص بك، فهناك طرق لإحيائه ومنحه حياة جديدة في SERPs.

لصق المحتوى الغني بالكلمات الرئيسية

يعد الربط إحدى الطرق التي يمكنك تطبيقها عندما يكون المحتوى الخاص بك لا يزال يعمل بشكل جيد. يمكن أن يساعد القطعة على الاستمرار في الازدهار بدلاً من الغرق في التدهور.

تتضمن تقنية اللصق تحديد الصفحات الموجودة على موقعك والتي يتم تصنيفها لعدد أعلى من المتوسط ​​من الكلمات الرئيسية.

قد يبدو هذا أمرًا جيدًا، لكنه يمثل في الواقع فرصًا ضائعة، لأنه حتمًا لا يتم تصنيف بعض هذه الكلمات الرئيسية على أعلى مستوى ممكن.

للربط، يمكنك تحديد الكلمات الرئيسية الأقل أداءً للصفحة الحالية والتي لا تزال لديها إمكانات. قد تكون هذه طلبات بحث حيث يتم تصنيف الصفحة في الصفحة الثانية من النتائج، أو حيث يكون تصنيفها منخفضًا ولكن هناك طلبًا مرتفعًا.

بمجرد تحديد هذه الفرص، قم بإنشاء صفحات محتوى جديدة تركز على الغرض المحدد من تلك الكلمات الرئيسية، ثم قم بربط هذه الصفحات مع صفحتك الأصلية ذات التصنيف الحالي.

وهذا يمنح Google أهدافًا أفضل للصفحات المقصودة لمجموعة مواضيعية حيث ثبت بالفعل أنك موثوق وجدير بالثقة.

توسيع وإثراء

إذا كان المحتوى الخاص بك بالفعل في مرحلة الاضمحلال من دورة حياته، فقد تحتاج إلى التفكير في إيقافه (خاصة إذا كان قديمًا جدًا أو غير ذي صلة لاستعادته).

ومع ذلك، قد تتمكن من إحيائها من خلال تحسين الصفحة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة في بيئة SERP الحالية.

للقيام بذلك، ابحث عن الكلمات الرئيسية الرئيسية التي تريد أن يتم تصنيف الصفحة لها وقضاء بعض الوقت في فحص محتوى جميع الصفحات التي تحتل مرتبة أعلى من صفحتك.

اسأل نفسك عما تتضمنه ولا تتضمنه صفحتك. هل هناك كلمات رئيسية، أو موضوعات، أو ميزات (صور، مقاطع فيديو، إلخ)، أو روابط، أو عناصر أخرى يمكنك إضافتها إلى صفحتك؟

الفكرة هنا ليست نسخ ما تفعله هذه الصفحات المنافسة بالضبط، بل الحصول على فكرة عما قد يراه Google عليها مما يجعلها أكثر قيمة من صفحتك الحالية.

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