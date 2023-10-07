Rewrite this title: 9 أسباب تجعلني متحمسًا لـ SES-SF 2012

ستساعدك المقالة التالية: 9 أسباب تجعلني متحمسًا لـ SES-SF 2012

ليس في ترتيب معين…

1: إنها سان فرانسيسكو!

جسر جولدن جيت، شارع لومبارد، فيشرمان وارف، الرصيف 39، ميدان غيرارديللي، الكاتراز، التلفريك، توين بيكس – وحتى مركز موسكون حيث يتم عقد مؤتمر SES. لم تقتنع بعد؟ إذن عليك مشاهدة هذا المقطع جيمخانا خمسة كين بلوك: الملعب الحضري النهائي: سان فرانسيسكو، ترقب كاميرا GoPro الصغيرة المفقودة في حوالي الساعة 3:36. هل أحتاج أن أقول المزيد؟

لا، لكنني سأفعل على أية حال لا تنس معطفًا دافئًا وارتداء طبقات من الملابس. كما قال أحد الأشخاص، “إن كونها محاطة بالمياه من ثلاث جهات يعني أن سان فرانسيسكو تتمتع دائمًا بأبرد فصول الصيف في الولايات المتحدة حيث تتراوح درجات الحرارة بشكل عام بين 56 درجة فهرنهايت و69 درجة فهرنهايت مع الرياح والضباب في الصباح والليل.

2: البيانات الضخمة

الكلمة الطنانة لهذا الموسم والدورة الأولى التي سأحضرها. من المفترض أن تكون جلسة “البيانات الضخمة، ما يحتاج المسوقون إلى معرفته” والتي يستضيفها بريان أيزنبرغ، بمثابة جلسة غنية بالمعلومات. مناقشة الأدوات المتاحة للوصول إلى البيانات وكيفية تفسير البيانات المتاحة وكيفية التصرف بناء على المعلومات المقدمة.

3 : مواكبة البحث

التعرف على طيور البطريق، والباندا، والغرير، والظربان، وأي حيوان لطيف وغاضب أبيض وأسود يريد Google أن يجعلنا نخاف منه بعد ذلك. تدور أحداث SES حول أحدث الاتجاهات فيما يؤثر على الصناعة الآن. هذه هي الفائدة الأساسية من حضور مؤتمرات مثل SES – لمعرفة ما الذي يؤثر على عملك وما يمكنك فعله حيال ذلك، وكيف يمكنك تحويل التهديدات إلى مزايا، والضعف إلى فرصة، والفشل إلى نجاح.

4: محادثات SES

أنا متحمس بشكل خاص لجلسات التحدث هذه. بناءً على تجربتي العام الماضي عندما حضرت ”. وكانت تلك الجلسة بيئة مفتوحة، حيث بدأت اللجنة النقاش ويمكن لأي شخص أن يساهم؛ قام كل من اللجنة والجمهور بطرح الأسئلة وطرح النقاط. أتوقع أن يكون SES Talkback مشابهًا لهذا الإعداد، مع قدر أقل من المناقشة والمزيد من المناقشة. وسيقود كل منهما زوج من خبراء الصناعة، وهو عبارة عن منتدى مفتوح يتم من خلاله تشجيع الجمهور على طرح الأسئلة حول الموضوع المطروح. لن أتمكن من حضورهم جميعًا، لكني سأحضر بالتأكيد SEO 2013 – مستقبل البحث.

5: الرؤساء القدامى، المنتدى الجديد

سيتحدث مديري القديمان كريس وينفيلد ولورين بيكر، من شركة Blue Glass Interactive Inc.، هذا العام، في جلسات منفصلة.

لورين بيكر بناء رابط المؤسسة ستكشف الجلسة عن كيفية التخطيط لاستراتيجيات بناء الروابط للشركات الكبرى. البحث داخليًا وخارجيًا لتحسين المزايا الحالية مع إعطاء الأولوية للقضاء على نقاط الضعف. لتحقيق هذا الهدف، سيعرض لك بيكر خطوات وأدوات بسيطة، وإذا كنا محظوظين، فقد نحصل على بعض العروض التوضيحية.

جلسة كريس وينفيلد التقارب بين البحث والتسويق الاجتماعي والمحتوى، سوف يعلمنا كيفية العثور على الكأس المقدسة الجديدة لعالم التسويق عبر الإنترنت، وهي المنتجات التي “تضع علامة في كل المربعات” – لم تعد قادرة على المنافسة في تحسين محركات البحث المنعزلة. الآن سيكون المحتوى عالي الجودة الذي يرغب الأشخاص في مشاركته مع كونه جذابًا لمحركات البحث. ستكون هذه الجلسة ذات أهمية خاصة لأي من كبار مُحسنات محركات البحث (SEO) الذين يعانون من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

6: العودة إلى Twitterverse

خلال العام الماضي، تم إهمال حسابي على تويتر بشكل صارخ، وفي SES 2011 كنت محظوظًا بما يكفي للفوز بتغريدة اليوم في اليوم الثاني. في محاولة لترك انطباع مماثل، يمكنك توقع تغريدات مباشرة للجلسات التي لا أقوم بالتدوين منها @جاستن_شتاين وتأكد من المتابعة #سيسف.

7: فيفاستريم

ربما يكون أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحضور الأشخاص للمؤتمرات هو التواصل والالتقاء بأشخاص من الصناعة واكتساب اتصالات جديدة. حاولت SES هذا العام تعزيز عملية التواصل باستخدام تطبيق يسمى فيفاستريم.

من الأفضل تلخيص Vivastream بهذا مقابلة SES، وصفت تطبيقًا مصممًا لمساعدتك على التواصل والالتقاء بأشخاص لديهم اهتمامات مماثلة في المؤتمرات. على الرغم من امتلاء قسم المواضيع بالكلمات الرئيسية، إلا أنه بفضل متخصصي تحسين محركات البحث لدينا، أعتقد أن التطبيق فكرة رائعة وسيتم استخدامه طوال المؤتمر. أستمتع بشكل خاص بالقدرة على الانضمام إلى الجلسات التي أخطط لحضورها واستخدامها كجدول زمني للمؤتمر. إذا كان أي شخص يريد الاتصال / متابعة جلساتي، يمكنك أن تجدني هنا.

8: الشبكات

أي نوع من المؤتمرات سيكون إذا لم يقدم اجتماعات في وقت متأخر من الليل؟ حسب المعتاد، Webmaster.fm بحث باش ستكون نزهة مفضلة يوم الثلاثاء. الجديد هذا العام لدينا بيرة جيدة لسبب وجيه، حيث ستجدني أشغل الباب، برعاية شركاء قدرة شرائية و إنه عائد الاستثمار. هذا الحدث هو لجمع التبرعات ل قضية وسائل الإعلام، وهي شركة غير ربحية تساعد المنظمات غير الربحية الأخرى في الحصول على Google Grants واستخدامها وتحسينها للتسويق عبر الإنترنت، والذي كما نعلم جميعًا، عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يعد وسيلة أكثر اقتصادا بكثير للإعلان ويسمح للمؤسسات غير الربحية بتخصيص قدر أكبر من المال نسبة الأموال لقضيتهم. تأكد من يسجل حيث أن التذاكر محدودة.

9: العمالة المربحة

في شهر يوليو تخرجت من جامعة دي مونتفورت في إنجلترا، وأنا الآن واحد من العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة. لقد تلقيت بعض الاستفسارات حول وضعي الوظيفي في العام الماضي وآمل هذا العام أن أجد موطنًا في هذه الصناعة.