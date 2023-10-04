Rewrite this title: 9 أشياء يجب التحقق منها أثناء مراجعة مواقع التجارة الإلكترونية لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 9 أشياء يجب التحقق منها أثناء مراجعة مواقع التجارة الإلكترونية لتحسين محركات البحث

تعيش شركات التجارة الإلكترونية وتموت من خلال تصنيفات Google، كما أن إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتحسين محركات البحث أمر لا بد منه. إن إجراء تدقيق شامل لتحسين محركات البحث (SEO) ليس مناسبًا لضعاف القلوب؛ يتم حل بعض المشكلات بسرعة وسهولة، بينما يستغرق حل مشكلات أخرى أسابيع أو أشهر. تعد معرفة كيفية اكتشاف المشكلات والفرص الشائعة وإصلاحها مكانًا جيدًا للبدء.

عند إجراء التدقيق، ما الذي يجب أن تبحث عنه؟ كيف يمكنك حل أي مشاكل تجدها؟

فيما يلي تسعة أشياء يجب عليك القيام بها بشكل صحيح عند تدقيق موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك من أجل تحسين محركات البحث.

1. امسح المحتوى الرقيق أو المكرر

كلما زاد المحتوى الذي يمكن الزحف إليه، كلما كان Google أكثر سعادة في توجيه حركة المرور في طريقك. عندما يتم وضع محتوى مماثل على صفحات منفصلة، ​​يتم تقسيم حركة المرور، مما يضعف حركة المرور إلى الصفحات الفردية. يؤدي وجود الكثير من المحتوى المكرر إلى تقليل تحسين محركات البحث للموقع بشكل عام. يعرضك المحتوى المكرر أيضًا لخطر عقوبة الخوارزمية، والتي تعد من أصعب نقاط مشاكل تحسين محركات البحث التي يجب إصلاحها لأنه لن يتم إعلامك بها. ستشاهد فقط انخفاضًا حادًا مفاجئًا في عدد الزيارات في نفس الوقت الذي يحدث فيه تحديث الخوارزمية – والذي يمكن أن يكون متباعدًا لمدة عام أو أكثر: وهذا وقت طويل لانتظار تحسن حركة المرور السيئة، خاصة في التجارة الإلكترونية حيث ترتبط حركة المرور بشكل مباشر إلى المبيعات.

يعد المحتوى المكرر أحد أكثر المشكلات شيوعًا في التجارة الإلكترونية وتحسين محركات البحث، لذلك سيلعب دورًا كبيرًا في هذه المقالة.

كيف تنتهي المواقع بمحتوى مكرر؟

من السهل أن يكون لديك محتوى مكرر من صفحة إلى أخرى داخل موقعك. ويحدث ذلك حتى إذا تجنبت المحتوى المكرر بعناية عند إنشاء وصف المنتج وعناصر الموقع الأخرى. عندما يتبع العميل مسارًا مختلفًا إلى صفحة على موقعك، من قائمة بدلاً من بحث Google، يتم إنشاء عنوان URL جديد. يشير عنوان URL هذا إلى صفحة مماثلة لجميع النسخ الأخرى من نفس صفحة المنتج، كما أن Google ليس متطورًا بما يكفي للسماح لك بالخروج من هذا المأزق – فسوف يعاملك مثل أي موقع آخر يحتوي على محتوى مكرر ويعاقبك.

كيف يمكنك تجنب ذلك؟

يجب أن تكون أوصاف المنتج خاصة بك دائمًا. لا تستخدم أبدًا الأوصاف المتكررة التي لا حياة لها من الشركة المصنعة.

استخدم ملف robots.txt لإغلاق أي مناطق متكررة في الصفحة، مثل الرؤوس والتذييلات، حتى لا يتم الزحف إليها.

استخدم العلامات الأساسية (انظر أدناه) لمنع التكرار غير المقصود.

لا توجد العديد من الأدوات التي تساعدك على تحديد المحتوى المكرر والتخلص منه بدقة دون إدخالات يدوية. ومع ذلك، يمكنك استخدام أداة مثل الزحف العميق لفحص بنية موقع الويب (خاصة رموز حالة HTTP وبنية الارتباط) ومعرفة ما إذا كان بإمكانك التوصل إلى إصلاحات سريعة تلقائية لعناوين URL أو علامات HTML داخل التعليمات البرمجية.

فيما يتعلق بالمحتوى، يحدد DeepCrawl المحتوى المكرر جيدًا ويرتب الصفحات حسب الأولوية – وهي ميزة مفيدة للغاية لمواقع التجارة الإلكترونية التي تحتوي على خطوط إنتاج واسعة النطاق وتستخدم التنقل متعدد الأوجه.

2. استخدم العلامات الأساسية

تخبر العلامات الأساسية Google بأجزاء موقع الويب التي تعتبر “أساسية” – وهي جزء دائم من الموقع.

يحدث أمران عندما يقوم العديد من المستخدمين الذين لديهم مسارات متعددة إلى صفحة ما بإنشاء عناوين URL متعددة تشير جميعها إلى نفس الصفحة. أولاً، يراها محرك البحث Google كصفحات مختلفة ويقسم حركة المرور فيما بينها، مما يؤدي إلى انخفاض سلطة صفحتك. ثانيًا، يقوم Google بفهرسة كل صفحة كنسخة مكررة.

استخدم العلامات الأساسية وسيتجاهل Google تلك الصفحات، بدلاً من فهرستها ووضع علامة على موقعك للتكرار.

كيف يبدو الأمر عندما تخطئ في تحديد العنوان الأساسي؟

في Apache، قد تظهر عناوين URL بالشكل التالي:

http://www.somesite.com/

http://www.somesite.com/index.html

http://somesite.com/

http://somesite.com/index.html

في Microsoft IIS، قد ترى شيئًا مثل:

http://www.somesite.com/

http://www.somesite.com/default.aspx

http://somesite.com/

http://somesite.com/default.aspx

قد ترى أيضًا إصدارات مختلفة بنفس النص بأحرف كبيرة بشكل مختلف.

إذا كانت كل صفحة متماثلة، لكن Google اعتبرتها فريدة بسبب اختلاف عناوين URL الخاصة بها، فسيتم تقسيم حركة المرور إلى أربع طرق. تظهر الصفحة التي تحصل على 1000 زائر في خوارزمية Google على أنها تتلقى 250 زائرًا، بينما تحصل “الصفحات الثلاث الأخرى” على الزيارات الإضافية.

الكثير لماذا. ماذا عن كيف؟

يعد استخدام العلامات الأساسية بمثابة نظام “اشتراك”، لذا فأنت تقوم بوضع علامات على الصفحات التي تريد من Google فهرستها. إنه بسيطة الى حد كبير. فيما يلي سيناريو شائع لمواقع البيع بالتجزئة الكبيرة:

3. موازنة حقوق الارتباط وإمكانية الزحف

إن كفاءة الزحف وتكافؤ الارتباط ليسا إما/أو، لكن يمكن أن ينتهي بهما الأمر بالدوس على أصابع بعضهما البعض إذا لم تكن حذرًا. وإليك كيفية تناسبها معًا:

إذا كانت لديك مجموعة من الصفحات التي لا تريد فهرستها، لأنها تؤدي إلى إبطاء الزحف إليها، فيمكنك استخدام تعليمات ملف robots.txt مثل لمنع الزحف إليها. يؤدي ذلك إلى توفير ميزانية الزحف الخاصة بك للصفحات التي تهتم بها بالفعل. ومع ذلك، إذا كانت لديك روابط ذات سلطة عليا على تلك الصفحات، فلن يتم التقاطها بواسطة Google.

هناك خط رفيع بين عدم السماح بالفهرسة، والسماح لبرنامج Google bot بالزحف عبر الصفحات، وتمرير عصير الارتباط، وتحديد العنوان الأساسي. أنت بحاجة إلى فهم الطرق المختلفة التي يتم بها تنفيذ هذه الأمور والمقايضات فيما بينها، والسير على كل من هذه الحبال المشدودة بعناية.

4. فئات الصفحات

حتى مواقع التجارة الإلكترونية الأصغر حجمًا تواجه مشكلات في ترقيم الصفحات بفضل صفحات المنتج. ترقيم الصفحات هو سيف ذو حدين. إذا كنت تريد إنشاء موقع يمكن لأي شخص العثور على طريقه إليه، فإن ترقيم الصفحات أمر لا بد منه. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ترقيم الصفحات إلى إرباك Google. يمكنك أن تواجه مشكلات محتوى مكررة (مرة أخرى)، من الإصدارات المقسمة إلى صفحات وعرض الكل من نفس الصفحة؛ يمكن أن تنتشر الروابط الخلفية وإشارات التصنيف الأخرى بين الصفحات، مما يخفف من آثارها. بالإضافة إلى ذلك، في الفئات الكبيرة جدًا، يمكن أن يمثل عمق الزحف مشكلة أيضًا.

يمكنك استخدام العلامات الأساسية لتحديد صفحة العرض الشامل باعتبارها الصفحة “الحقيقية” لأغراض الفهرسة. من المفترض أن ينقذك ذلك من مشكلات الازدواجية، ولكن هناك بعض أوجه القصور في هذا النهج. لن تحتوي فئات المنتجات المتعددة ونتائج البحث على صفحات عرض الكل نظرًا لمتطلبات الحجم الكبير، لذا لا يمكنك تحديدها بشكل أساسي في هذه الحالة. (إذا كان هذا خيارًا، فإن Google تؤكد لنا أنها ستقوم بدمج الروابط الخلفية أيضًا.)

يمكنك أيضًا استخدام علامات HTML للتمييز بين الصفحات المرقّمة؛ تأكد من أنك إذا قمت بذلك فلن تقوم بتحديد الصفحة الأولى بشكل أساسي. بدلاً من ذلك، قم بتمييز الأرقام في عناوين URL الخاصة بك واجعل لكل صفحة علامة أساسية خاصة بها لمنع مشكلات التكرار. ومن المرجح أن تكون هذه التقنية أكثر فعالية عندما يكون هناك عدد كبير من الصفحات التي لا تحتوي على عرض الكل، أي معظم مواقع التجارة الإلكترونية. لن يتبع Google تعليمات العلامات الخاصة بك عن كثب إذا اتبعت هذه الطريقة، ولكن إذا كان لديك آلاف الصفحات، فقد يكون هذا هو الخيار الأفضل.

عند إجراء تدقيق على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، ابحث عن الصفحات غير المرتبطة التي تحتوي على صفحات مكسورة أو لا تؤدي إلى أي مكان. ابحث أيضًا عن الصفحات المستقلة التي تحتاج إلى ترقيم الصفحات ولكنها ليست كذلك. ضع في اعتبارك أن هذه منفصلة عن تلك التي تم تحديدها بشكل أساسي.

5. حافظ على تحديث ملفات Sitemap الخاصة بك

إذا كان على Google الزحف إلى آلاف الصفحات للعثور على بضع عشرات من صفحات المنتجات الجديدة، فسيؤثر ذلك على كفاءة الزحف – وستستغرق منتجاتك الجديدة وقتًا أطول لتظهر في البحث. يمكن أن تساعد ملفات Sitemap Google في العثور على محتوى جديد بشكل أسرع وتقديمه للمستخدمين. ستؤدي الفهرسة أولاً إلى زيادة السلطة، مما يؤدي إلى ميزة المنافس حيث يمكنك أن تتقدم على منافسيك بنفس المنتج بشكل أساسي.

بالإضافة إلى إدراج صفحات جديدة في نتائج البحث بسرعة، تقدم لك ملفات Sitemap مزايا أخرى. تحتوي وحدة تحكم البحث الخاصة بك على معلومات حول مشكلات الفهرسة، مما يمنحك نظرة ثاقبة على أداء الموقع.

عندما تقوم بإنشاء خريطة الموقع الخاصة بك، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا دوليًا، وكان موقعك متعدد اللغات، فستحتاج إلى استخدام – للسماح لـ Google بمعرفة مكان تواجد المستخدم واللغة التي يحتاجها.

احذر من تكرار المحتوى داخل خريطة موقعك: لن يكلفك ذلك شيئًا مع Google، ولكنه سيجعل نماذج أداء الموقع غير موثوقة. إذا كان لديك إصدارات للجوال وسطح المكتب من موقعك، فاستخدم العلامات لتوضيح ذلك.

واحدة من أسرع الطرق وأكثرها شمولاً لإنشاء خريطة الموقع هي استخدام البرنامج المجاني صراخ الضفدع SEO العنكبوت، والذي يسمح لك بتضمين الصفحات الأساسية والمرقّمة بالإضافة إلى ملفات PDF. كما أنه يستبعد تلقائيًا أي عناوين URL تعرض خطأ، لذلك لا داعي للقلق بشأن عمليات إعادة التوجيه والروابط المعطلة التي تظهر في خريطة الموقع الخاصة بك.

6. استخدم علامة المخطط

مخطط يكون:

“علامات HTML التي يمكن لمشرفي المواقع استخدامها لترميز صفحاتهم بطرق يتعرف عليها كبار موفري البحث… تعمل على تحسين عرض نتائج البحث، مما يسهل على الأشخاص العثور على صفحات الويب الصحيحة.”

لا يُنشئ المخطط فوائد تحسين محركات البحث بشكل مباشر، ولن تحصل على دعم من Google مقابل استخدام العلامات. لن تتم معاقبتك أيضًا من قِبل Google إذا تركتها خارجًا. وتتمثل مهمتها في جعل نتائج البحث أكثر صلة ومساعدتك في خدمة المستخدمين بشكل أفضل. يمكنك الحصول على فوائد تحسين محركات البحث غير المباشرة من خلال الحصول على تجربة مستخدم أفضل وموقع أكثر ثباتًا، وذلك بفضل حركة المرور الأكثر صلة.

يعني ترميز المخطط ظهور أشياء مثل تقييمات العملاء والأسعار في SERP، حيث يسمح لك بتوسيع وتحديد البيانات التي يتم عرضها في نتائج البحث.

أحد أنواع البيانات المدعومة هو المنتجات، والتي يجب أن تجعل كل بائع تجزئة يجلس بشكل أكثر استقامة. أداة تمييز البيانات من Google سيشرح لك كيفية القيام بكل شيء بدءًا من تنظيم الصفحات في مجموعات الصفحات وحتى وضع علامة على المحتوى الذي تريد أن يكون متاحًا في SERP. المشكلة الوحيدة هي أنك تحتاج إلى المطالبة بموقعك في Google Search Console.

7. قم بتبسيط التصنيف الخاص بك لسهولة التنقل

تؤثر التصنيفات على عمق الزحف وسرعة التحميل وإمكانية البحث. أفضل طريقة للحصول على نتيجة أفضل في كل هذه الأمور هي أن يكون لديك هيكل تصنيفي “سطحي وواسع”، بدلاً من هيكل “ضيق وعميق”.

ماهو الفرق؟ على الرسم البياني، تحتوي التصنيفات الضيقة العميقة على طبقات أكثر – المزيد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، أو الاختيارات التي يجب اتخاذها، قبل أن تصل إلى وجهتك. توفر التصنيفات الواسعة والضحلة نقاط دخول متعددة وروابط متقاطعة أكثر ومسافة أقل إلى صفحات المنتج.

وهذا أمر مهم للمستخدمين لأن ارتفاع عدد النقرات للوصول إلى المحتوى يضر بتجربة المستخدم. كما أنه يضر أيضًا بتحسين محركات البحث (SEO) بشكل مباشر (تأخذ Google في الاعتبار تجربة المستخدم بشكل متزايد الآن) من خلال زيادة صعوبة الزحف إلى موقعك، خاصة إذا كان موقعًا كبيرًا في البداية.

إن التصنيف الأوسع والأكثر انفتاحًا يكون أسهل في الزحف والبحث والتصفح، لذا يوصى به لمواقع التجارة الإلكترونية.

إليك دليل تصنيف Bloom، للمساعدة في إنشاء المحتوى في حالة استمرارك في تقييم كيفية تنظيم فئاتك وأوصاف منتجك:

8. تسريع الأمر – أكثر من ذلك

وقت تحميل الصفحة ليس مشكلة تقنية. إنها مشكلة تتعلق بخدمة العملاء – ومشكلة أساسية. في الوقت الحالي، الحصول على أوقات تحميل جيدة سيمنحك ميزة كبيرة على منافسيك. لماذا؟ وفقًا لـ Kissmetrics، يستغرق تحميل موقع التجارة الإلكترونية في المتوسط ​​6.5 ثانية – والتأخير لمدة ثانية واحدة يعادل انخفاضًا بنسبة 7٪ في التحويلات. من المؤكد أن مواقع التجارة الإلكترونية أصبحت أسرع في التأقلم، إذن؟ لا. إنهم يتباطأون بنسبة 23٪ سنويًا. ينبغي أن ينظر إلى هذا على أنه فرصة لأخذ زمام المبادرة. Amazon اكتشفت أنها زادت الإيرادات بنسبة 1% لكل 100 مللي ثانية من التحسين.

كيف يجب عليك تسريع سرعات التحميل؟

هناك الكثير من التعديلات البسيطة التي يمكنك إجراؤها على موقع الويب الخاص بك لتسريع أوقات التحميل والدخول الجانب الجيد من جوجل. ابدأ بالتخزين المؤقت الثابت. إذا كان موقعك يستخدم لغات ديناميكية مثل PHP، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فترات التأخير. قم بتحويل الصفحات الديناميكية إلى صفحات ثابتة وستعمل خوادم الويب على خدمتها دون معالجة، مما يقلل أوقات التحميل.

قد تحتاج CSS وJavaScript إلى اهتمامك أيضًا. جرب أدوات مثل ضاغط CSS لتقليص عنصر ورقة الأنماط في الصفحات وجعلها يتم تحميلها بشكل أسرع.

ولا تنسى الصور. بينما يدرك الجميع فائدة أحجام الملفات الصغيرة، غالبًا ما يتم التغاضي عن تحديد ارتفاع وعرض الصور. عندما تقوم بزيارة عنوان URL، يقوم المتصفح بتنزيل جميع البيانات الموجودة على الصفحة ويبدأ في عرضها معًا. إذا لم يتم تحديد أحجام الصور، فلن يكون لدى المتصفح أي فكرة عن حجمها إلا بعد تنزيلها بالكامل. يجبر هذا التأخير المتصفح على “إعادة رسم” التخطيط.

أخيرًا، إذا كان لديك موقع كبير وغني بالمحتوى (أنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، لذا أعتقد أنك تفعل ذلك)، فحاول استخدام خوادم متعددة حتى يتم تحميل المحتوى الخاص بك عدة عناصر في وقت واحد.

9. مراقبة جميع الصفحات بحثًا عن الأخطاء

يعد فحص صفحات الويب الخاصة بك بحثًا عن الأخطاء الشائعة أحد أبسط الطرق للحفاظ على تحسين محركات البحث بشكل قوي. تتضمن الأخطاء الشائعة ما يلي:

أخطاء التحقق من صحة HTML: وقد يتسبب ذلك في ظهور الصفحات بشكل مختلف على أجهزة مختلفة أو في متصفحات مختلفة، أو حتى فشلها تمامًا. ال مدقق ترميز W3C سوف يوجهك في الاتجاه الصحيح.

وقد يتسبب ذلك في ظهور الصفحات بشكل مختلف على أجهزة مختلفة أو في متصفحات مختلفة، أو حتى فشلها تمامًا. ال مدقق ترميز W3C سوف يوجهك في الاتجاه الصحيح. كسر الروابط: يؤدي ذلك إلى الإضرار بتجربة المستخدم ويؤدي إلى التخلي عنه والحصول على تقييمات سيئة، مما يضر بسمعتك.

يؤدي ذلك إلى الإضرار بتجربة المستخدم ويؤدي إلى التخلي عنه والحصول على تقييمات سيئة، مما يضر بسمعتك. الصور المفقودة أو المكسورة: إذا كانت الصور لا تعمل بشكل عميق في موقع يضم مائة ألف صفحة، فهل ستعرف ذلك؟

إذا كانت الصور لا تعمل بشكل عميق في موقع يضم مائة ألف صفحة، فهل ستعرف ذلك؟ أخطاء جافا سكريبت: يعد التحميل المتقطع أقل المشكلات التي تواجهك إذا كانت لديك أخطاء خطيرة في JavaScript لم يتم تشخيصها. يمكنهم في الواقع جعل الوصول إلى بعض أجزاء موقعك مستحيلاً. من المحتمل أن يشكلوا خطرًا أمنيًا أيضًا.

أكثر لك

يمكن أن يؤدي إصلاح الأخطاء مثل المحتوى المكرر والروابط المعطلة إلى تحقيق فوائد كبيرة. قم بمعالجة المزيد من الأمور الفنية مثل التحديد الأساسي والمخطط، ويجب أن يشهد موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك تصنيفات بحث محسنة، والمزيد من العقارات في SERPs، والقفزات في حركة المرور والإيرادات المصاحبة لذلك!

ما هي التحديات التي تواجهها عند تدقيق وتحسين موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك؟ دعونا نناقش في التعليقات!