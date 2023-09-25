Rewrite this title: 9 طرق للبيع في الصين: نصائح لمسوقي التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: 9 طرق للبيع في الصين: نصائح لمسوقي التجارة الإلكترونية

ليس من الضروري أن يكون لديك ماجستير في إدارة الأعمال من وارتون لاكتشاف الفرص التي يقدمها السوق الصيني للتجارة الإلكترونية.

تمتلك جمهورية الصين الشعبية، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 16 تريليون دولار. والأمر المذهل حقًا هو أن معظم نموها الاقتصادي حدث خلال العقود الثلاثة الماضية.

إذا كنت مثل معظم الشركات الأجنبية (أي التي لا يوجد مقرها في جمهورية الصين الشعبية)، فمن المحتمل أن هذه الإمكانية ستجعلك تلعق أصابعك.

لكن لسوء الحظ، يعد هذا سوقًا صعب الدخول بالنسبة للشركات الغربية لأنه يمثل العديد من التحديات الفريدة. وتشمل هذه غالبًا ما يلي:

صعوبة التعامل مع البيروقراطية المعقدة وغير المتسقة.

سوء فهم عادات الشراء لدى المستهلك.

وتشمل التحديات الحكومية الفساد وانعدام الشفافية.

استقطاب العمالة المحلية وإدارة الموظفين.

المنافسة الشديدة (والقواعد التي تحابي الشركات المحلية).

ومع ذلك، فإن الأمر ليس مستحيلاً، والإمكانيات تفوق بكثير التكلفة والوقت اللازمين.

في هذه المقالة، سنناقش التحديات الفريدة لممارسة الأعمال التجارية وننظر إلى تسعة أشياء يمكن لشركات التجارة الإلكترونية القيام بها ليس فقط لوضع أقدامها في الباب ولكن أيضًا للازدهار.

نصائح التجارة الإلكترونية للتسويق في الصين

1. فهم سلوك المستهلك الصيني

لا يتصرف المتسوقون الرقميون الصينيون بنفس الطريقة التي يتصرف بها نظراؤهم الأمريكيون والأوروبيون.

فمن ناحية، وبفضل قوانين الرقابة إلى حد كبير، لم يعد لمحركات البحث الغربية أي حضور ملموس في جمهورية الصين الشعبية.

وبدلاً من ذلك، يمتلك الصينيون العديد من محركات البحث المحلية، ولكل منها مكانته المتخصصة في السوق.

والغالبية العظمى من المتسوقين يستخدمون هذه الأجهزة على الأجهزة المحمولة 99.7% من مستخدمي الإنترنت الصينيين الوصول إلى الويب عبر الهاتف الذكي.

لكن هذه ليست الاختلافات الوحيدة في سلوك المستهلك.

ويفضل المواطنون الصينيون أيضًا التسوق من نقطة دخول واحدةحيث يمكنهم الاختيار بين العلامات التجارية بدلاً من زيارة منصة التسوق الخاصة بشركة واحدة.

على سبيل المثال، من المرجح أن يشتروا Nikes من Tmall (an Amazon-متجر مثل) من موقع Nike نفسه.

كما يتأثر المستهلكون الصينيون بشدة بالأشخاص المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي.

تشجع الشركات الصينية المشاهير على استخدام تطبيقاتهم كقناة لإطلاق المنتجات. وتسهل الروابط المباشرة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المتاجر عبر الإنترنت على المتسوقين العثور على الأحذية التي كان يرتديها نجمهم المفضل وشراؤها.

بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته البلاد إلى زيادة التركيز على الجودة والراحة وخدمة العملاء عند اتخاذ القرارات.

2. حدد المنتجات المناسبة

وفي حين كانت الأجيال الصينية السابقة تقدر العمل الجماعي وتسعى إلى تحقيق فوائد للمجتمع، فقد انتقل المستهلكون الصينيون المعاصرون إلى عقلية أكثر فردية.

في ورقة عمل بعنوان “رؤى المستهلك الصيني 2022وجدت شركة الخدمات المهنية Accenture، ومقرها أيرلندا، زيادة بنسبة 11% في عدد المستهلكين الراغبين في شراء المنتجات التي تسلط الضوء على هويتهم بين عامي 2013 و2021.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا في بلد يفتخر الآن بأكثر من ذلك 700 مليون المواطنين من الطبقة المتوسطة.

لضمان نجاح تسويق التجارة الإلكترونية الخاص بك في جمهورية الصين الشعبية، تحتاج إلى بيع نوع المنتجات التي يبحثون عنها.

ولا تزال السلع المخصصة للأنشطة الترفيهية والتكنولوجيا والجمال والمكياج والملابس من العناصر الساخنة في السوق الرقمية الصينية.

هناك طلب كبير على المنتجات الأجنبية، ولكن يجب اعتبارها بدائل متميزة للسلع المحلية.

ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، وهي صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية مملوكة لشركة علي بابا، زعمت الصين 32% سوق السلع الفاخرة العالمية في عام 2020

وهذه فرصة كبيرة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى التوسع في السوق الصينية.

3. قم بإعداد الاستضافة المحلية لموقع الويب الخاص بك

تميل محركات البحث الصينية إلى إعطاء الأولوية لمواقع الويب المستضافة على خوادم داخل الدولة. إن إطلاق نسخة Mandarin من متجرك الحالي عبر الإنترنت وحده لن يفي بالغرض.

لكي تظهر في عمليات البحث التي يجريها المستهلكون الصينيون، فأنت بحاجة إلى موقع مستضاف في الصين. لكن الأمر ليس بهذه البساطة مثل النقر على بعض الأزرار وملء معلومات بطاقتك الائتمانية.

قبل أن تتمكن من استضافة أي موقع ويب في جمهورية الصين الشعبية، يجب عليك التقدم بطلب لتسجيل موفر محتوى الإنترنت (ICP) لدى الهيئة الصينية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (وزارة الصناعة والتكنولوجيا).

اعتمادًا على الصناعة التي تندرج تحتها (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية)، قد يتعين عليك الحصول على إذن من وكالة حكومية ذات صلة قبل التقديم.

يتعين عليك الحصول على ترخيص ICP التجاري الخاص بك، بالإضافة إلى تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) إذا كنت تخطط لمعالجة البيانات والمعاملات.

ومع ذلك، إذا كنت تخطط للتواجد الفعلي في الصين، فقد لا تحتاج إلى برنامج المقارنات الدولية.

فقط كن على علم أنه إذا كنت بحاجة إلى واحدة، فقد تستغرق العملية برمتها عدة أشهر.

4. استخدم معالجات الدفع الموثوقة

تختلف طريقة الدفع في الصين عما اعتدت عليه على الأرجح.

لسبب واحد، يختلف النموذج تبعًا لنوع المعاملة. يمكنك محاولة التنقل بين هذه المتطلبات المعقدة بنفسك، ولكن يوصى بالعمل مع منصة دفع عبر الإنترنت تابعة لجهة خارجية مثل Alipay أو Tenpay.

Alipay من Alibaba هي طريقة الدفع الأساسية لمنصات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى، TMall وTaobao. وهو يوفر إمكانات الضمان لتقليل المخاطر عند تلقي المدفوعات.

ستحتاج إلى رقم هاتف صيني وحساب مصرفي ورخصة تجارية صينية لاستخدامه.

يوفر Tencent’s Tenpay أيضًا ضمانًا وهو أسهل في الإعداد.

للحصول على الترخيص الخاص بك، يجب عليك أن تثبت لشركة Tencent أنك تريد القيام بأعمال تجارية في الصين وتوفير موقع ويب للتجارة الإلكترونية الأجنبية.

يتطلب ذلك حساب WeChat مرئيًا في الصين، وحساب دفع عبر الحدود، وموقع WeChat للتجارة الإلكترونية.

Note: يمكنك التقدم بطلب للحصول على حساب WeChat الخاص بك وترخيص الأعمال الأجنبية مباشرة من خلال Tencent، على الرغم من أن هذه ليست عملية قياسية.

قلل من مخاطر الدفع الخاصة بك من خلال شهادات فحص المنتج التي تثبت أن العناصر الخاصة بك تلبي متطلبات الجودة المتفق عليها.

5. تقديم خدمة عملاء استثنائية

الأعمال التجارية الصينية مبنية على مفهوم يعرف باسم . وبترجمتها التقريبية، يعني هذا العلاقات الشخصية بمستوى ضمني من الثقة والالتزام المتبادل.

ونظرًا لأن هذا كان تاريخيًا جانبًا مهمًا من كيفية تنفيذ الأعمال، فإن المستهلكين الصينيين لديهم توقعات متأصلة فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي والتفاوض وخدمة العملاء.

في حين أن الأولين ليسا مهمين جدًا لشركات التجارة الإلكترونية، فإن الثالث أمر بالغ الأهمية.

المنافسة في السوق الرقمية شرسة، مما يعني أن المتسوقين الصينيين معتادون على تقديم خدمة عملاء متميزة.

إنهم يتوقعون – ويجب عليك تقديم – أشياء مثل التسليم والإرجاع السريع، والاتصالات الواضحة باللغة الصينية، وخيارات الدفع السهلة عبر الهاتف المحمول.

وهم لا يخشون مشاركة آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فإن تجارب العملاء السيئة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى.

6. اختر الحل اللوجستي المناسب

سيؤدي تأخر التسليم والعناصر التالفة وسياسات الإرجاع الصعبة إلى إبعاد العملاء الصينيين. وهذا يعني أن الخدمات اللوجستية الخاصة بك يجب أن تكون مكسوة بالحديد.

لسوء الحظ، قد يكون العثور على مقدمي خدمات ذوي جودة عالية أمرًا صعبًا في الصين القارية.

يترك لك هذا ثلاثة خيارات: إنشاء شركة خاصة بك، أو الدخول في شراكة مع شركات حالية أو الاستحواذ عليها، أو العثور على مزود خدمة جيد من طرف ثالث.

الخياران الأولان يستهلكان الكثير من الوقت وباهظي التكلفة بالنسبة لمعظم شركات التجارة الإلكترونية، لذلك يترك هذا الخيار رقم ثلاثة فقط.

ينقسم مقدمو الخدمات اللوجستية في جمهورية الصين الشعبية عمومًا إلى فئتين:

تتنافس الشركات على أساس شبكتها الكبيرة.

الشركات التي تتنافس على أساس الخدمة المتفوقة.

يعتمد اختيار المنتج المناسب لك على ما تبيعه.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع صخور الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الصين، فإن الحجم أكثر أهمية من الخدمة.

من غير المحتمل أن يتعرض منتجك للتلف، وهدفك الأساسي هو إيصاله إلى أيدي المشتري أينما كان.

من ناحية أخرى، إذا كنت تبيع بيوت الطيور الكريستالية في منطقة شنغهاي الحضرية، فمن الأفضل أن تكون شركة لوجستية أصغر يمكنها توفير مستوى أعلى من الرعاية والخدمة هي الأفضل.

7. الوصول إلى المزيد من المتسوقين باستخدام أفضل الأسواق

كما ذكرنا في النصيحة الأولى، يفضل المتسوقون الصينيون عبر الإنترنت الأسواق على مواقع العلامات التجارية.

على الرغم من أنه يمكنك البيع من خلال موقعك، إلا أنك ستتعرض لجمهور أكبر بكثير إذا كنت جزءًا من أحد الأسواق الكبيرة عبر الإنترنت في الصين، مثل Taobao أو Tmall أو JD.

في عام 2019، تجاوز تاوباو 490 مليار دولار في إجمالي حجم البضائع. واحتل موقع Tmall المركز الثاني بقيمة 463.5 مليار دولار، وجاء Jingding في المركز الثالث بمبلغ 301 مليار دولار.

كما ترون، فإن الحجم الهائل للمبيعات التي تمثلها هذه المواقع لا يصدق. كل من Taobao وTmall مملوكتان لشركة Alibaba. Jingding، أو JD، مدعوم من Tencent.

يتطلب البيع على هذه المنصات عادةً أن تكون شركتك مسجلة في الصين القارية، على الرغم من وجود استثناءات في بعض فئات المنتجات.

هذه المنصات غير قابلة للتبديل. يُنظر إلى Tmall بشكل عام على أنه النسخة الفاخرة من Taobao، ويثق به المستهلكون للعثور على العناصر الأصلية ذات العلامات التجارية من الخارج.

تقدم شركة JD مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من الأطعمة المجمدة وحتى الكتب الإلكترونية.

8. استفد من مهرجانات التسوق

مثل تجار التجزئة الغربيين عبر الإنترنت، لديهم Cyber ​​Monday والفترة التي تسبق عيد الميلاد، وGreen Monday، و Amazon Prime Day، الصين لديها مهرجانات التسوق الكبرى.

لتعظيم مبيعاتك، يجب أن تكون على دراية بهذه الأمور وأن تستخدمها لصالحك. وتشمل هذه:

ما قبل رأس السنة الجديدة (كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير) – تمامًا كما تشهد الأيام التي تسبق عيد الميلاد أعدادًا هائلة من التسوق في الغرب، فإن الأشهر التي تسبق مهرجان نيان هيو أو رأس السنة الصينية هي أوقات تسوق مزدحمة لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية.

(كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير) – تمامًا كما تشهد الأيام التي تسبق عيد الميلاد أعدادًا هائلة من التسوق في الغرب، فإن الأشهر التي تسبق مهرجان نيان هيو أو رأس السنة الصينية هي أوقات تسوق مزدحمة لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية. يوم المرأة العالمي (8 مارس) – يُطلق على علي بابا اسم “مهرجان الملكة” و”مهرجان الفراشة” من قبل جي دي، ويعتبر هذا اليوم واليوم السابق (يوم الفتيات، 7 مارس) من الأيام الكبيرة للتسوق عبر الإنترنت حيث يقدم الرجال الهدايا للآخرين المهمين.

(8 مارس) – يُطلق على علي بابا اسم “مهرجان الملكة” و”مهرجان الفراشة” من قبل جي دي، ويعتبر هذا اليوم واليوم السابق (يوم الفتيات، 7 مارس) من الأيام الكبيرة للتسوق عبر الإنترنت حيث يقدم الرجال الهدايا للآخرين المهمين. يوم الأم (الأحد الثاني من شهر مايو) – تعد طاعة الوالدين جزءًا كبيرًا من الثقافة الصينية، لذا فليس من المستغرب أن يكون عيد الأم حدثًا كبيرًا، مع زيادة مقابلة في شراء الهدايا.

(الأحد الثاني من شهر مايو) – تعد طاعة الوالدين جزءًا كبيرًا من الثقافة الصينية، لذا فليس من المستغرب أن يكون عيد الأم حدثًا كبيرًا، مع زيادة مقابلة في شراء الهدايا. يوم الحب (20 مايو) – يوم عيد الحب غير الرسمي، يصادف يوم الحب في هذا اليوم لأن “خمسة اثنان صفر” هو مرادف لكلمة “أحبك” بلغة الماندرين. يتم الاحتفال أيضًا بعيد الحب في تاريخه التقليدي.

(20 مايو) – يوم عيد الحب غير الرسمي، يصادف يوم الحب في هذا اليوم لأن “خمسة اثنان صفر” هو مرادف لكلمة “أحبك” بلغة الماندرين. يتم الاحتفال أيضًا بعيد الحب في تاريخه التقليدي. مهرجان منتصف العام للتسوق (منتصف يونيو) – رد الصين على Prime Day، بدأ هذا الحدث الصيفي بواسطة JD ولكن تم اعتماده من قبل تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت.

(منتصف يونيو) – رد الصين على Prime Day، بدأ هذا الحدث الصيفي بواسطة JD ولكن تم اعتماده من قبل تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت. الأسبوع الذهبي (بدءًا من 1 أكتوبر) – بدءًا من اليوم الوطني للصين، تشهد هذه العطلة التي تستمر أسبوعًا تدفقًا هائلاً في الإنفاق بسبب التقاليد التي تتضمن السفر، ولم شمل الأسرة، وتقديم الهدايا.

(بدءًا من 1 أكتوبر) – بدءًا من اليوم الوطني للصين، تشهد هذه العطلة التي تستمر أسبوعًا تدفقًا هائلاً في الإنفاق بسبب التقاليد التي تتضمن السفر، ولم شمل الأسرة، وتقديم الهدايا. يوم العزاب (11 نوفمبر) – تم الاحتفال بيوم 11/11 لأول مرة في عام 1993، وأصبح يومًا كبيرًا للتسوق عبر الإنترنت يحتفل فيه الناس بكونهم عازبين. وبعد شهر، تتمة التكملة الفردية، في 12 ديسمبر (12/12)، يقوم العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت بإجراء أحداث تخليص المخزون.

9. الترويج على الشبكات الاجتماعية الصينية

يحب المواطنون الصينيون منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مثل بقية العالم.

وعلى الرغم من أن أيًا منها ليس له ارتباطات مباشرة بمنصات مألوفة أكثر مثل Facebook أو Instagram، ويشترك العديد منها في ميزات مشابهة، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة.

في النصيحة رقم 1، ذكرنا دور هذه المواقع في المبيعات عبر الإنترنت.

إن القدرة على النقر على عنصر ما في منشور اجتماعي صيني والربط مباشرة بهذا العنصر في متجر عبر الإنترنت يسمح لأصحاب النفوذ بممارسة تأثير هائل على قرارات الشراء، وهو سبب وجيه للدخول في هذا السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تمامًا مثل الغربيين، يقضي الصينيون جزءًا كبيرًا من حياتهم اليومية على هذه المواقع، مما يعني أن المنتجات الموضوعة في مكان جيد ستولد الكثير من التعرض.

فيما يلي بعض مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في جمهورية الصين الشعبية:

وي شات – يشار إليها أحيانًا باسم الصينيين Facebook، WeChat هو مزيج أكثر دقة من FacebookوWhatsApp وGoogle News وتطبيق المواعدة مجتمعين. لقد 1.2 بليون المستخدمين النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم. تطبيق مراسلة الكل في واحد من Tencent، يحتوي أيضًا على ألعاب وتسوق وخدمات مالية.

– يشار إليها أحيانًا باسم الصينيين Facebook، WeChat هو مزيج أكثر دقة من FacebookوWhatsApp وGoogle News وتطبيق المواعدة مجتمعين. لقد 1.2 بليون المستخدمين النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم. تطبيق مراسلة الكل في واحد من Tencent، يحتوي أيضًا على ألعاب وتسوق وخدمات مالية. سينا ويبو – 252 مليون شخص استخدم تطبيق المدونات الصغيرة هذا كل شهر. إنه الأكثر تشابهًا Twitter من حيث أنه يحتوي على حدود لعدد الأحرف مع السماح بنشر مقاطع الفيديو والصور والصور المتحركة.

– 252 مليون شخص استخدم تطبيق المدونات الصغيرة هذا كل شهر. إنه الأكثر تشابهًا Twitter من حيث أنه يحتوي على حدود لعدد الأحرف مع السماح بنشر مقاطع الفيديو والصور والصور المتحركة. فيديو تينسنت – رابع أكبر خدمة بث على مستوى العالم، Tencent Video 1.2 بليون المستخدمين النشطين شهريا. يتميز سوق الفيديو عبر الإنترنت في الصين بقدرة تنافسية عالية، لكن شركة Tencent Video هي الرائدة، حيث تتفوق على منافسيها IQiYi وYouku.

– رابع أكبر خدمة بث على مستوى العالم، Tencent Video 1.2 بليون المستخدمين النشطين شهريا. يتميز سوق الفيديو عبر الإنترنت في الصين بقدرة تنافسية عالية، لكن شركة Tencent Video هي الرائدة، حيث تتفوق على منافسيها IQiYi وYouku. شياو هونغ شو – موقع هجين للتجارة الإلكترونية/الوسائط الاجتماعية، يتيح هذا النظام للمستخدمين نشر التقييمات والمشاركة في المناقشات ونشر المحتوى. يركز معظم المحتوى على صور المنتج وتجارب التسوق. لقد 100 مليون المستخدمين النشطين كل شهر.

– موقع هجين للتجارة الإلكترونية/الوسائط الاجتماعية، يتيح هذا النظام للمستخدمين نشر التقييمات والمشاركة في المناقشات ونشر المحتوى. يركز معظم المحتوى على صور المنتج وتجارب التسوق. لقد 100 مليون المستخدمين النشطين كل شهر. دوبان – مع 200 مليون للمستخدمين النشطين شهريًا، Douban عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي مخصصة لمحتوى نمط الحياة. تحتوي المنصة على وظائف متكاملة تتيح للمستخدمين تنزيل الكتب الإلكترونية والاستماع إلى الموسيقى وشراء تذاكر الأفلام والحفلات الموسيقية.

التجارة الإلكترونية الصينية تستحق العمل

كما ترون، فإن الدخول إلى السوق الرقمية الصينية يتطلب قدرًا لا بأس به من العمل. ولكن نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الصيني، فهو يستحق كل هذا الجهد.

انتبه إلى أنك قد تواجه عقبات قانونية وثقافية ورقمية. وستستغرق عملية الإعداد وقتًا أطول بكثير مما اعتدت عليه.

ومع ذلك، إذا كان لديك الوقت والصبر والمهارات اللغوية اللازمة للتنقل عبر البيروقراطية المعقدة وتطوير استراتيجية قد تبدو غريبة في البداية، فسوف تكتسب موطئ قدم في واحدة من أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.

يهتم المواطنون الصينيون بشدة بالعلامات التجارية العالمية، وخاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها راقية. ولكن إذا لم تكن شركة سلع فاخرة، فلا تدع هذا يثنيك.

يوفر السوق الصيني عبر الإنترنت فرصة هائلة للشركات من جميع الأنواع والأحجام.

قم بأداء واجبك، واتبع القنوات المناسبة، وسوف تصبح لاعبًا ناجحًا في التجارة الإلكترونية في الصين.

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