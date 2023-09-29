Rewrite this title: 9 عوامل على مستوى الصفحة يجب تقييمها كجزء من تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) لديك

ستساعدك المقالة التالية: 9 عوامل على مستوى الصفحة يجب تقييمها كجزء من تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) لديك

عند إجراء تدقيق SEO، عليك أن تنظر إلى بعض العناصر على مستوى الصفحة في موقع الويب الخاص بك.

فيما يلي تسعة عوامل على مستوى الصفحة يجب التحقق منها وكيفية تقييمها.

1. الزحف إلى موقعك

استخدام صراخ الضفدع، وقم بإجراء عملية زحف إلى موقعك.

بالنسبة لمثال الزحف هذا، استخدمت Screaming Frog SEO Spider 7.2.

لقد استخدمت أيضًا موقع CNN.com كمثال لموقع لكل هذه الأجزاء والأجزاء.

أطلق النار على الضفدع الصراخ.

بالنسبة لمعظم عمليات التدقيق الأساسية، يمكنك استخدام الإعدادات التالية بالانتقال إلى.

إعدادات الضفدع الصارخ الأساسية:

إعدادات الضفدع الصراخ المتقدمة:

ما يجب التحقق منه

ستحتاج إلى التحقق مما يلي للتأكد من أن جميع هذه العناصر محدثة ويتم تنفيذها وفقًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حددت الإصلاحات التي ستحتاج إلى تنفيذها بعد هذا التدقيق:

الكلمة الرئيسية في علامة العنوان.

تبدأ علامة العنوان بالكلمة الرئيسية.

الكلمة الرئيسية في علامة الوصف.

تظهر الكلمة الأساسية في علامة H1.

الكلمة الأساسية هي العبارة الأكثر استخدامًا في المستند.

2. أكل: الخبرة، والسلطة، والجدارة بالثقة

تقوم Google كل عام بتحديث إرشادات تصنيف الجودة الخاصة بها ليراها العالم.

لا علاقة لهذا بخوارزميات البحث ولكنه في الواقع يتعلق أكثر بمصنفي Google (القراء البشريين) وكيفية تقييمهم لقوة وجودة صفحة الويب.

هذا الإطار الذي يستخدمونه هو EAT، أو الخبرة، والسلطة، والجدارة بالثقة.

خبرة

هذا يعني أنه يجب عليك أن تكون مساهمًا على مستوى الخبراء في المجال الذي اخترته. Seoinc.com يذكر حقيقة ان:

“يجب أن تكون خبيرًا في مجالك. الخبرة تعني أنك بحاجة إلى إظهار مهارة منشئ المحتوى الرئيسي أو (MC) وذكرها في المحتوى الخاص بك. تعتبر الخبرة أقل أهمية بالنسبة لمواقع الفكاهة أو النميمة، ولكنها حيوية للمواقع الطبية أو المالية أو القانونية. والخبر السار هو أن أي موقع يمكنه إظهار الخبرة إذا كان المحتوى صادقًا ومفيدًا للمستخدمين.

السلطة

“عليك أن تثبت أنك صاحب سلطة أو سلطة منشئ MC. ويمكنك الحصول على هذا من خبرة كتابك أو نفسك. إذا كانت صفحتك عبارة عن مجتمع أو منتدى للمناقشة، فإن جودة المحادثة تحفز السلطة. أوراق الاعتماد ضرورية، ولكن كذلك التجارب الشخصية مثل التقييمات.

الجدارة بالثقة

“أنت بحاجة إلى أن تُظهر للمستخدمين أنه يمكنهم الثقة في منشئ المحتوى الرئيسي أو الشركة، والمقدم نفسه والموقع الإلكتروني. تعتبر الجدارة بالثقة مهمة بشكل خاص لمواقع التجارة الإلكترونية التي تطلب من المستخدمين معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم. كل ما يتعلق بموقعك يجب أن يجعل المستخدمين يشعرون بالأمان أثناء زيارتهم. كنقطة بداية، يجب عليك تنفيذ شهادة SSL على موقعك على الفور حيث أن 70% على الأقل من نتائج الصفحة الأولى تستخدم SSL (إنها واحدة من العديد من إشارات تسجيل Google).”

من المهم أن نلاحظ أن (محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مثل ماري هاينز يذكر هذا)، ومع ذلك، ليس كل محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يتفقون على أن EAT هو بالفعل عامل تصنيف.

لقد تكهن معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) بأن المواقع التي تضررت بشدة من تحديث الخوارزمية الأساسية في أغسطس 2018 واجهت أيضًا مشكلات تقنية كبيرة في تحسين محركات البحث (SEO) كان عليهم التغلب عليها، وهذا أحد أهم عوامل تحسين محركات البحث (SEO) التي لا يمكنك تجاهلها إذا أردت ذلك لاستعادة أداء موقعك.

تذكر ماري أيضًا أن:

“تقول Google أن تناول الطعام مهم جدًا

يعد تناول الطعام أمرًا في غاية الأهمية لمواقع أموالك أو حياتك (YMYL).

إذا كان موقعك موقعًا طبيًا أو قانونيًا أو ماليًا، فإن الحصول على طعام جيد أمر بالغ الأهمية. قد يتم اعتبار موقعك أيضًا YMYL إذا كان موقعك يقدم نصيحة تساعد الأشخاص على اتخاذ قرار مهم. من المحتمل أيضًا أن تكون YMYL إذا كنت تبيع منتجات من موقع الويب الخاص بك.

نحن شخصياً نعتقد أن معظم مواقع الويب على الويب تعتبر YMYL. قد تجادل بأن موقعك الذي يبيع أقلام الحبر الجاف لا يساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات حياتية مهمة. ومع ذلك، إذا كنت تجري معاملات بطاقة الائتمان على موقعك، فيجب أن يكون الأشخاص قادرين على الوثوق بك، وعلى هذا النحو، فمن المؤكد تقريبًا أنك YMYL.

يخبرنا QRG (https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf) أن موقع YMYL الذي يفتقر إلى EAT يعتبر موقعًا منخفض الجودة.

مرة أخرى، نعتقد أن العديد من المواقع تعتبر YMYL. يوجد في كل مجال موضوع تقريبًا أشخاص معروفون كخبراء في هذا الموضوع. حتى لو لم يكن موضوعك موضوعًا YMYL واضحًا، ما زلنا نوصي بالاهتمام بـ Google EAT.

يوفر Manish Dudharejia أيضًا عدة طرق لتحسين طعامك.

لقد أصبح EAT عاملاً أكثر أهمية في أحدث خوارزميات Google.

ولكن، من المهم أيضًا التأكد من أن جميع عوامل تحسين محركات البحث الفنية لديك على قدم المساواة، لأنه إذا كنت تفتقر إلى تحسين محركات البحث الفني، وجعل موقعك قابلاً للزحف والفهرسة بسهولة، فإن كل EAT في العالم لن يساعد في أداء موقعك .

كيف تفحص

إن التحقق من وجود EAT- على موقعك ليس عملية علمية تمامًا، ولكنه عملية إبداعية أكثر.

من المفترض أن تساعد هذه النقاط عملية التدقيق الخاصة بك في العثور على مشكلات EAT على موقع الويب:

هل يحتوي موقعك على معلومات مخصصة للمؤلف، وهل تم تمكين التخصيص فيه؟ وهذا يعني: السيرة الذاتية للمؤلف، وصفحة المؤلف، ومعلومات الاتصال الخاصة بالمؤلف.

هل يحتوي موقعك على محتوى مخصص وموثوق وجدير بالثقة؟ وهذا يعني: مقالات تم التحقق منها، وعالية الجودة. يجب أن تحتوي المقالات على معلومات صحيحة واقعيًا حول المواضيع التي تناقشها. يجب أن تكون المقالات أيضًا جديرة بالثقة في كيفية مناقشة الموضوع. إذا كانت كتابتك ذات جودة أقل، وتم تنظيمها بطريقة عشوائية، فلن تحصل على درجة جيدة في EAT في مقالاتك. لا تبخل على جودة المادة.

هل يتمتع موقعك بنظرة فريدة للأشياء، وهل يتناول الموضوع بطريقة تعطي Google حافزًا لوضعه على الصفحة الأولى من نتائجها؟ يمكنك القيام بتحسين محركات البحث وتحسين المحتوى الخاص بك من الناحية الفنية طوال اليوم. يمكنك بناء الروابط طوال اليوم. ولكن إذا كان المحتوى الخاص بك ضعيفًا فيما يتعلق بموضوعك، فقد يكون ذلك عاملاً في أداء موقعك. يجب أن تكون الأوصاف التعريفية وعلامات العنوان الخاصة بك ذات جودة عالية جدًا، مع استهداف الكلمات الرئيسية وعبارات الكلمات الرئيسية التي تناقشها موضوعات مقالتك أيضًا. لا ينبغي أن تكون مكتوبة باعتبارها فكرة لاحقة.



3. العناوين

تعد كتابة عناوين SEO وحشًا مختلفًا تمامًا.

يجب عليك دمج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث.

ولكن، يتعين عليك أيضًا تخصيص عناوينك لتناسب زوار مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن يخدموا جانب تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا أثناء دمج تلك الكلمات الرئيسية.

إنه ليس سيناريو بسيط “اكتب لمدة خمس دقائق وسينتهي الأمر”.

فيما يلي ثلاث نقاط يمكنك التحقق منها في كل صفحة للتأكد من أن عناوين المحتوى الخاصة بك مكتوبة بشكل صحيح:

هل عناوينك مكتوبة بشكل طبيعي ومحادثة؟ تميل هذه بشكل عام إلى الأداء بشكل جيد جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن دمج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث الخاصة بك يضيف لمسة لطيفة إليها، مما يزيد من جودة عناوينك.

اكتب عناوينك بطريقة تستهدف تفاعل المستخدم وسمعة العلامة التجارية نتيجة لذلك.

اكتب عناوينك الرئيسية لإثارة النقاش والغموض على مواقع التواصل الاجتماعي. باستخدام مبدأ مبيعات AIDA (الانتباه – الاهتمام – القرار – الإجراء)، يمكنك تحديد ما إذا كانت عناوينك تستوفي هذا المعيار أم لا لتكون ذات جودة عالية بما يكفي لتضمينها في موقعك.



راند فيشكين ملحوظات في Whiteboard Friday حول موضوع أن هناك بعض التعارضات الملحوظة التي يمكن أن تحدث مع هذا النهج:

“1. يمكن أن تكون الكلمات الرئيسية الخاصة بـ SEO مملة حقًا على مواقع التواصل الاجتماعي. عندما تحاول استخدام الكلمات الرئيسية بشكل خاص أو تكون مثقلًا بالكلمات الرئيسية، يميل أدائك الاجتماعي إلى التراجع بشكل رهيب.

2. خلق الغموض على مواقع التواصل الاجتماعي، أي عدم ذكر مضمون المقالة حقًا، ولكن مجرد خلق فكرة عما يمكن أن تدور حوله يضر بالوضوح الذي تحتاجه للبحث من أجل الحصول على تصنيف جيد ومن أجل جذب تلك النقرات من محرك بحث. كما أنه يضر بقدرتك بشكل عام على استهداف الكلمات الرئيسية.

3. إن الحاجة إلى المشاركة وسمعة العلامة التجارية التي تقدمها لزوار موقع الويب الخاص بك ستؤذيك حقًا إذا كنت تحاول تطوير تلك القطع بأسلوب Clickbait التي تحقق أداءً جيدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

4. في البحث، سيؤدي تصنيف الكلمات الرئيسية منخفضة الصلة إلى جذب زائرين غير راضين للغاية، والأشخاص الذين لا يهتمون بذلك، لمجرد حصولك على تصنيف لهذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك ذلك، لأنك لم تخدم الجمهور. نية الزائر مع المحتوى الفعلي.”

بطبيعة الحال، لن تتمتع بعض المجالات دائمًا بكل الجودة كجزء من عناوينها الرئيسية.

دعونا نكون واقعيين هنا.

يجب تحديد المواضيع الجافة والأنواع الأخرى من المواضيع التي لا تثير الكثير من الاهتمام، بحيث يكون لها نهج مختلف.

لا يمكنك أن تكون كل شيء للجميع، ولكن هناك دائمًا أساليب إبداعية يمكن اتباعها لجعل المحتوى في الصناعات الجافة والمملة استثنائيًا.

يمكنك استخدام النقاط المذكورة أعلاه لتدقيق موقعك بحثًا عن العناوين الرئيسية التي ستصمد أمام اختبار الزمن بحيث يمكنك تحسينها في المستقبل.

4. كتابة تحسين محركات البحث

تعد كتابة النصوص الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) جزءًا لا يتجزأ من عملية تحسين محركات البحث (SEO)، لدرجة أن بعض الأشخاص ينسون كتابة المحتوى الخاص بهم بطريقة تتضمن أيضًا تحسين محركات البحث (SEO).

إنهم يشعرون أن مجرد كتابة المحتوى يكفي، وأنهم “إذا نشرته، فسوف يأتون”.

لسوء الحظ، الكتابة ليست سوى نصف المعركة.

يتضمن النصف الآخر من المعركة تحسين محركات البحث (SEO) – وهي خصائص تحسين محركات البحث الملموسة للمحتوى التي يجب دمجها حتى لا تواجه مشكلات مع Google في العثور على المحتوى الخاص بك بجودة عالية بما يكفي.

لا تنسى نضارة المحتوى! الحداثة لها مكانها في تحسين محركات البحث، ولكنها مصممة في الغالب لعمليات البحث الحساسة للوقت وليس لكل جزء من المحتوى.

دعونا نلقي نظرة على بعض عوامل الكتابة الشائعة لتحسين محركات البحث والتي يجب معالجتها في تدقيق موقع الويب:

بنية النص

إن بنية النص الخاص بك لا تقل أهمية عن التحسين.

كمعيار، يجب أن يهاجم النص الخاص بك البنية على جبهتين: إعلاميًا، ومن منظور الترميز.

في منظور الترميز، يجب عليك استخدام لغة HTML الدلالية القياسية لتحديد العناوين وأقسام المحتوى، وهي (علامات H1، وعلامات H2، وعلامات H3 للعناوين، وعلامات P للفقرات).

من الناحية المعلوماتية، يجب أن يتبع المحتوى الخاص بك بنية منطقية تتوافق مع الموضوع.

لا تقم فقط بإدراج ثلاثة مواضيع غير ذات صلة في مناقشة المحتوى الخاص بك، إلا إذا كانت ذات صلة كبيرة بطريقة ما.

تكامل الكلمات الرئيسية

يعد تكامل الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا، لكن لا تستخدم الكلمات الرئيسية.

لا تقم بتضمين ستمائة صيغة مختلفة لكلماتك الرئيسية وتتوقع أن تكون مقالة عالية الجودة. هذا لن يحدث أبدا.

ركز على تضمين كلماتك الرئيسية وعبارات الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي حيثما تكون منطقية.

الصور

تعد الصور جزءًا مهمًا آخر من بنية النص، ولكن تمت مناقشتها في مكان آخر في دليل التدقيق هذا.

إذا كان بإمكانك استخدام صورة بشكل استراتيجي في المحتوى الخاص بك لدعمها، فلا تتردد في القيام بذلك. يجب أيضًا مناقشة هذه النقطة في عمليات تدقيق موقع الويب الخاص بك.

ولا تنس تضمين النقاط المتعلقة بتحسين الصورة وتأثيرها على سرعة الموقع.

كتابة عالية الجودة

تعد الكتابة عالية الجودة جزءًا أساسيًا من أي صفحة SEO. الكتابة عالية الجودة تجعل أي محتوى SEO سهل الفهم وواضحًا للقارئ وتوصيل النقاط بإيجاز.

لا تتوقع أن يكون لدى القراء دائمًا فهم شامل لموضوعك كما تفعل أنت. هذا لا يساعد على الإطلاق.

تأكد دائمًا من أن أي كتابة في التدقيق الخاص بك واضحة للقارئ.

تأكد من أن كتابتك تشرح بوضوح كل موضوع وكل نقطة وكل عنوان.

انتقل إلى 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو أكثر من الفقرات إذا كان عليك ذلك. يعتمد هذا أيضًا على النقاط السابقة التي تمت مناقشتها في هذا القسم – يجب أن يساهم تكامل الكلمات الرئيسية وبنية النص والصور في هذه الجودة.

القوائم والنقاط والكلمات الرئيسية الغامقة والنص للتأكيد

يجب أن تكون قوائم المراجعة والنقاط النقطية والكلمات الرئيسية الغامقة والنصوص التي يتم التركيز عليها جزءًا من أي جزء من المحتوى مُحسّن بشكل جيد.

توفر القوائم تسلسلاً هرميًا واضحًا للعناصر التي تشرح أي موضوع بمزيد من التفصيل. كما أنها واضحة للقارئ (اعتمادًا على كيفية تنظيمها) وسهلة الفهم وتوفر معلومات جيدة بطريقة موجزة.

لكن لا تقم فقط بتضمين القوائم لتضمين القوائم. هذا لا يساعد أحدا.

تأكد من أن أي قوائم في المراجعة الخاصة بك تعزز موضوع موقع الويب، بدلاً من الانتقاص منه.

الروابط الصادرة والروابط الداخلية

يجب أن يتضمن أي جزء من المحتوى روابط خارجية لموارد خارجية، بالإضافة إلى روابط داخلية لمحتوى صفحة آخر ذي صلة.

وهذا يوفر فهمًا أكبر للموضوع عند القيام به بشكل صحيح ويتضمن موارد موثوقة لمؤلفين آخرين في الصناعة.

عندما تقوم بالارتباط، فإنك تزيد أيضًا من فرص الارتباط الخاصة بك من خلال كتاب آخرين قد يستخدمون تنبيهات Google لتنبيههم بأي مقالات جديدة يتم نشرها حول موضوعهم المحدد.

5. تفكيك الكلمات الرئيسية

يمكن أن تكون هذه مشكلة أكبر مما تعتقد.

إذا كان لديك أكثر من صفحة واحدة تستهدف نفس الكلمة الرئيسية، فيمكنك تجربة تفكيك الكلمات الرئيسية.

يحدث هذا عندما تحاول صفحتان الترتيب لنفس الكلمة الرئيسية، ويضطر Google إلى الاختيار بين الصفحات.

وهذا يعني أنك لن تحصل على الكثير من قيمة تحسين محركات البحث (SEO)، إن وجدت، من جهود التحسين التي تبذلها إذا كانت كلماتك الرئيسية متشابهة جدًا.

يمكنك أيضًا تقديم مشكلات أخرى تتعلق بتفكيك الكلمات الرئيسية. عند الزحف يتحدث عن هذه:

معدل التحويل: لماذا تضيع وقتك في صفحات مختلفة بنفس الهدف إذا كانت إحداها يتم التحويل بشكل أفضل؟ يجب عليك تركيز جهودك على إحدى هذه الصفحات بدلاً من إنفاق الطاقة على إصدار منخفض التحويل يستهدف نفس حركة المرور.

لماذا تضيع وقتك في صفحات مختلفة بنفس الهدف إذا كانت إحداها يتم التحويل بشكل أفضل؟ يجب عليك تركيز جهودك على إحدى هذه الصفحات بدلاً من إنفاق الطاقة على إصدار منخفض التحويل يستهدف نفس حركة المرور. جودة المحتوى: إذا كنت تستهدف صفحات متعددة بنفس الكلمة الرئيسية، فيجب أن تكون أيضًا حول نفس الموضوع. ما تخاطر به هو محتوى مكرر، أو محتوى رديء الجودة، أو نسخ مكررة، مما يقلل من فرصك في تلقي الإحالات والروابط.

إذا كنت تستهدف صفحات متعددة بنفس الكلمة الرئيسية، فيجب أن تكون أيضًا حول نفس الموضوع. ما تخاطر به هو محتوى مكرر، أو محتوى رديء الجودة، أو نسخ مكررة، مما يقلل من فرصك في تلقي الإحالات والروابط. نص الربط الداخلي: إذا كنت تستهدف صفحات مختلفة بنفس الموضوع، فإنك تفوت فرص تركيز قيمة النصوص الداخلية في صفحة واحدة.

إذا كنت تستهدف صفحات مختلفة بنفس الموضوع، فإنك تفوت فرص تركيز قيمة النصوص الداخلية في صفحة واحدة. روابط خارجية: يمكن للروابط الخارجية أن تعزز قيمة تحسين محركات البحث (SEO) للصفحة التي تستهدف كلمة رئيسية واحدة. ولكن إذا كانت لديك صفحات مختلفة تستهدف نفس الكلمة الرئيسية، فسيتم تقسيم روابطك الخارجية بين تلك الصفحات المقصودة المختلفة. وبالتالي فإنك تشارك قيمة الارتباط الخارجي بين الصفحات المختلفة بدلاً من تركيزها على صفحة واحدة.

كيف تفحص

في Screaming Frog، بعد أن قمنا بالزحف إلى موقعنا، يمكننا التحقق من العنوان والأوصاف التعريفية في صفحاتنا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مثيلات لأكثر من صفحة واحدة تستهدف نفس الكلمة الرئيسية.

بعد العثور على هذه الصفحات، تحقق من Google لمعرفة ما إذا كان لديك أي صفحات تظهر لهذه الكلمات الرئيسية.

إذا كان لديك أكثر من نتيجة واحدة لموقعك تظهر لهذه الكلمات الرئيسية، فمن المحتمل أن تكون لديك مشكلات في تفكيك الكلمات الرئيسية والتي يجب عليك إصلاحها.

6. مشاركة المستخدم وتجربة المستخدم

في تحسين محركات البحث (SEO) اليوم، يعد تفاعل المستخدم عاملاً مهمًا في جودة صفحتك، ويتضمن سمات مهمة جدًا لتحقيق النجاح.

وله تأثير على تحسين محركات البحث، كما كتبت آنا كرو:

“تجربة المستخدم (UX) لها تأثير على تحسين محركات البحث.

إذا كنت لا تفكر في تجربة المستخدم، فسينتهي الأمر بموقعك على الويب في سلة المهملات بجانب العشاء التلفزيوني والبازلاء الطرية.

في الواقع، سيتوقف 38% من الأشخاص عن التعامل مع موقع الويب إذا كان المحتوى والتصميم غير جذابين.

شهدت Main Street Host، وهي وكالة للتسويق الرقمي، زيادة بنسبة 66 بالمائة في مشاهدات الصفحات لصفحات الملف الشخصي للمحامين من خلال تحديث المحتوى وتحسين أزرار الحث على اتخاذ إجراء.

وشهدت Ezoic زيادة بنسبة 186% في الأرباح لكل 1000 زائر بعد إنشاء تجربة مستخدم أفضل.

على الرغم من أنه قد لا يكون عامل تصنيف مباشر، إلا أن هناك فوائد غير مباشرة ولكن غير ملموسة لإنشاء موقع ويب ذو تصميم عالي الجودة، وإنشاء محتوى عالي الجودة يؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل للمستخدم.

إنها غير ملموسة لأنه لا يمكن ربطها بأي عامل تصنيف مباشر على Google.

لذا، لا يمكننا أن نقول “لقد قمنا بتغيير الكلمة الرئيسية هنا، وقد أدى ذلك إلى تحسن فوري في نسبة النقرات على الزر الموجود بجوار هذه الكلمة الرئيسية مباشرةً”.

إنها ليست نهائية، وهذا يمثل معضلة لتفاعل المستخدم الذي يواجهه العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في تقاريرهم.

كيف يمكنك ربط مقاييس تفاعل المستخدم المختلفة بشكل موثوق بجهود تحسين محركات البحث الخاصة بك حتى تتمكن من المضي قدمًا بالاستراتيجية المناسبة التي ستحقق النتائج؟

من المهم ملاحظة أن المستويات المختلفة لجودة موقع الويب يمكن أن تؤثر على تفاعل المستخدم.

تشير الجودة إلى أشياء كثيرة: جودة تصميم موقع الويب الخاص بك. جودة المحتوى الخاص بك.

كل هذه يمكن أن تكون عوامل رئيسية غير مباشرة يمكن أن تؤثر على الأشخاص لشراء منتجك أو الاشتراك في الخدمة التي تقدمها.

ويمكن لمستويات الجودة المختلفة أن تؤثر على تفاعل المستخدم.

على سبيل المثال: إذا كانت لديك صفحة مقصودة لمرة واحدة عبارة عن جدار من المحتوى النصي، فقد تتوقع فقط مقياسين لتفاعل المستخدم: وقت المكوث والنقر على زر الحث على اتخاذ إجراء في النهاية.

إذا كان لديك موقع أكثر تعقيدًا يتضمن العديد من الأنواع المختلفة من الأزرار للحث على اتخاذ إجراء، مثل الدردشة المباشرة، ورقم هاتف اتصل بنا، والاشتراك في نشرتنا الإخبارية، والاستماع إلى ملفاتنا الصوتية، وعرض مقاطع الفيديو الخاصة بنا، وغيرها من العبارات التي تحث على اتخاذ إجراء ، ستحتاج إلى جرد هذه العناصر ومراجعتها للتأكد من أنك أنشأت تفاعلًا مناسبًا للمستخدم عبر موقع الويب الخاص بك.

هل تعلم أنه يمكنك إنشاء عناوين URL مخصصة لتتبع كل تفاعلات المستخدم المحددة هذه وغير ذلك الكثير؟ انها حقيقة.

ليس هذا فحسب، بل هناك العديد من مقاييس تفاعل المستخدم المختلفة التي يمكنك تتبعها في Google Analytics والتي ستساعدك على تفسير ما يحدث على موقعك بشكل أكثر فعالية.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لمراجعة مقاييس تفاعل المستخدم لديك للتأكد من أن ما تفعله له تأثير إيجابي على موقعك.

7. حدد أي عناوين URL مخصصة تم إنشاؤها لأغراض التتبع

كيف تفحص

هذا فحص سهل باستخدام Screaming Frog.

يمكنك ببساطة تدقيق جميع عناوين URL الرئيسية التي تم الزحف إليها بواسطة Screaming Frog. استخدم خاصية البحث في البرنامج للبحث عن أي عناوين URL تحتوي على “utm”.

إذا كانت مرتبطة بموقعك على الويب، فيجب أن تظهر في زحف Screaming Frog.

معلمات UTM هي معرفات فريدة. باستخدام معلمات UTM، يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) إنشاء عناوين URL فريدة لأي مكون تحويل للحملة قد يرغب مالك الموقع في تتبعه.

يمكنك أيضًا البحث في Google Analytics عن صفحات UTM، لأنه سيتم إلقاؤها في حركة مرور GA الرئيسية لعناوين URL للصفحات المقصودة.

فقط اضغط على

يجب أن تظهر هنا جميع عناوين URL الخاصة بـ UTM التي قمت بإنشائها.

قد ترغب في قراءة هذا الدليل على SEJ، الذي كتبته أميليا ويلسون، للحصول على نصائح حول كيفية استخدام رموز UTM لتتبع التحويل.

إذا كنت تقرأ هذا ولا تعرف كيفية إنشاء عناوين URL لنظام UTM، فإن منشئ عنوان URL لحملة Google قد يكون فقط ما أمر به الطبيب.

8. تحقق من معدل الارتداد المرتفع بشكل غير طبيعي في Google Analytics

إذا كان معدل الارتداد مرتفعًا بشكل غير طبيعي (في نطاق 65% وما فوق)، فقد يشير ذلك إلى شيء آخر (سرعة الصفحة بطيئة)، أو تصميم منخفض الجودة، أو محتوى منخفض الجودة، أو مشكلات أخرى تسبب انخفاض التفاعل.

قد يعني ذلك أيضًا أن موضوعاتك لا تؤدي إلى تفاعل المستخدم.

كتبت مادي عثمان قسمًا رائعًا في فصل كتابها عن مجلة محرك البحث حول كيفية تتبع مقاييس تفاعل المستخدم في Google Analytics. هناك العديد من المقاييس للتحقق منها في دليلها.

9. تحقق من مراجعات المستخدم

تعد مراجعات المستخدم مقياسًا آخر لتفاعل المستخدم يمكنك استخدامه للتحقق من فعالية استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

إذا كان موقعك يحقق تفاعلًا رائعًا من قبل المستخدمين، فمن المحتمل أن يقوموا بشراء منتجاتك وخدماتك.

إذا امتد تفاعل المستخدمين الرائع عبر عملك، فمن المرجح أن يتركوا تعليقات إيجابية.

كيف تفحص

ما عليك سوى التحقق من مواقع المراجعة الخاصة بك مثل Yelp وBBB ومواقع المراجعة الأخرى.

احتفظ بسجل مستمر للمقاييس الموجودة على هذه المواقع كل شهر.

وسوف تساعدك على تقييم ما إذا كان تفاعل المستخدم في موقعك يعمل كما ينبغي أم لا.

نعم، انها غير مباشر عامل.

ولكن يمكن أن يكون عاملاً مؤثرًا فيما يتعلق بكيفية أداء موقع الويب الخاص بك.

يترك الأشخاص أيضًا تعليقاتهم على موقع الويب في المراجعات، ويمكن أن تكون مؤشرًا رائعًا لمدى جودة أداء موقعك (أو عدمه).

من المهم أن نلاحظ أنه ليس بالضبط عاملا مباشرا ومحددا.

هناك دائما استثناءات.

لقد شاركت في موقع تم فيه تعيين شخص ما باعتباره “قاتلًا محترفًا ذو سمعة طيبة” لملاحقة الشركة ونشر تعليقات سلبية.

نعم، هؤلاء الناس موجودون.

في حين أن العملاء الساخطين والموظفين السابقين قد يكونون في بعض الأحيان الجاني، إلا أن هناك حالات يلاحق فيها رجال السمعة الشركات وهذا هو كل ما يفعلونه طوال اليوم.

ضع في اعتبارك المراجعات وتأكد من أنك لا تشتري شيئًا كهذا.

ولهذا السبب تعد عمليات التدقيق في هذا الجزء من عملك مهمة لأن المراجعات يمكن أن تمنحك أيضًا رؤية رائعة حول كيفية أداء موقعك من خلال ما إذا كان المستخدمون متفاعلين أم لا.