Rewrite this title: Adobe تطلق برنامج تحسين جديد – Adobe Target

ستساعدك المقالة التالية: Adobe تطلق برنامج تحسين جديد – Adobe Target

تشتهر شركة Adobe بالكثير من الأشياء — مثل Photoshop وFlash وPremiere وما إلى ذلك — ولكن ما لا تعرفه على الأرجح هو أن الشركة أنشأت برنامج تحسين جديدًا تمامًا، يسمى Adobe Target، وهو مصمم لمساعدة المسوقين عبر الإنترنت و تقوم العلامات التجارية بتتبع حركة المرور الخاصة بها واستهداف جمهورها المتخصص بنجاح أكبر.

في مقابلة فيديو أجريت مؤخرًا، حصل موراي نيولاندز من Search Engine Journal على السبق الصحفي الداخلي حول أحدث منتجات Adobe من كيفن ليندسي، مدير تسويق المنتجات في Adobe. في محادثتهم، أخبرنا Kevin أن Adobe Target يهدف إلى مساعدة الشركات على التغلب على عقبات التسويق الرقمي الطويلة الأمد، وتحسين تجربة كل من المعلن والمستخدم النهائي، وفي النهاية مساعدة كلا الطرفين على تحقيق النتيجة النهائية التي يبحثون عنها .

لاحقًا في المحادثة، يتحدث Kevin أيضًا عن كيفية إعداد Adobe Target لجعل التحليلات تجربة أكثر سهولة في الاستخدام، وتمكين الأشخاص ذوي المعرفة المحدودة جدًا بتكنولوجيا التحليلات من فهم المعلومات واستهداف جمهورهم بشكل أكثر فعالية.

“تقليديًا، الأشخاص الذين يشاركون في التحليلات واختبار A/B وأنشطة الاستهداف هم الأشخاص الذين لديهم الكثير من الخبرة وكان لديهم مفاتيح السيارة طوال هذا الوقت ولم يشاركوا هذا النشاط حقًا، وذلك لسبب وجيه – قال كيفن: “لم تكن هذه الأشياء سهلة الاستخدام دائمًا، وقد تطلب الأمر من الأشخاص الذين لديهم فهم جيد جدًا للتحليلات ومنهجية الاختبار استخدام هذه الأشياء”.

“لكن ما نشهده الآن بين تجار التجزئة الذين نعمل معهم، وأنواع شركات السفر/الضيافة التي نعمل معها – لدينا أشخاص مختلفون يعملون الآن في مجال الأعمال ويتحملون بالفعل مسؤولية الإيرادات ويريدون الدخول في السوق”. فعل. إنهم يريدون بالفعل إجراء بعض الاختبارات بأنفسهم، وهم يعرفون الجماهير الأكثر أهمية بالنسبة لهم، ويريدون حقًا معرفة كيف يمكنهم بأنفسهم التحكم في بعض أنشطة الاستهداف هذه.

مع وضع كل هذا في الاعتبار، اختتم كيفن بإخبارنا أن Adobe قد صممت Target لهؤلاء المستخدمين على وجه الخصوص.

“إنها تقريبًا عملية ديمقراطية تحدث في مجال التسويق الرقمي، ولذلك أخذنا المنتج، وجعلناه سهل الاستخدام حقًا، وقمنا بتبسيط العملية، وقمنا بإدخال بعض أفضل الممارسات فيه، وعرضنا عملية خطوة بخطوة للسماح حتى للأشخاص عديمي الخبرة، مسوق العلامة التجارية على سبيل المثال، باتباع هذه الخطوات، وإعداد مهمة، وتوجيه بعض المحتوى إلى جمهورهم المفضل.

لمعرفة المزيد حول Adobe Target، تابع المقابلة الكاملة مع Kevin وقم بزيارة موقعه على الويب www.adobe.com/Target.