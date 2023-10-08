Rewrite this title: AdWords إلى الغروب استهداف الشكل المخصص

ستساعدك المقالة التالية: AdWords إلى الغروب استهداف الشكل المخصص

وفي إعلان هادئ صدر الشهر الماضي، أشارت جوجل إلى أنه سيتم إجراء بعض التغييرات على الاستهداف الجغرافي الخاص بها. أبرز التغييرات هو فقدان الشكل المخصص أو استهداف المضلع. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بخيار الاستهداف المخصص، فهو يسمح للمعلنين برسم شكل حول أي منطقة جغرافية لعرض الإعلانات داخل هذا الشكل فقط.

يتيح الاستهداف المخصص التحكم الكامل ويفتح إمكانيات استراتيجية الحملة غير المتوفرة في أي مكان آخر. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام هذا الاستهداف في الماضي:

لنفترض أن أفضل عملاء موفري خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هم في المناطق الريفية، حيث يسمح لهم الاستهداف المخصص برسم خطوط حول المدن الكبرى لقطع مرات الظهور غير المرغوب فيها والإنفاق الإعلاني لعرض الإعلانات فقط للأشخاص الذين يحتاجون إلى منتجاتهم.

قد ترغب الفنادق الفاخرة في استهداف مناطق معينة من البلد حيث الدخل الشخصي أعلى من المناطق الأخرى. يعد الاستهداف المخصص موردًا رائعًا لهذه الإستراتيجية.

تحتوي أنظمة الامتياز على مئات إلى الآلاف من المواقع المادية الفردية التي لها حدود تسويقية محددة للغاية يجب مراعاتها حتى لا يتداخل اثنان من أصحاب الامتياز. يتيح الاستهداف المخصص لأنظمة الامتياز المرونة اللازمة لتنظيم وتشغيل حملة الدفع لكل نقرة (PPC) بشكل فعال على هذا المستوى المحلي الفائق.

فيما يلي مراجعة سريعة للتغييرات ومتى تدخل حيز التنفيذ.

التغييرات على المواقع المتاحة الحالية

نظرًا للتغيرات في جغرافيا العالم الحقيقي أو وجود مواقع مستهدفة مكررة أو متداخلة، تقوم Google بإزالة مواقع مستهدفة معينة في بلدان مثل اليابان والدنمارك وإسبانيا وهولندا وغيرها. على سبيل المثال، في عام 2010، تم إلغاء ست مقاطعات في فنلندا، وبينما لن يتمكن مستخدمو AdWords من استهداف هذه المقاطعات، يمكنهم الاستمرار في استهداف المدن في فنلندا. إذا كنت تستهدف حاليًا أيًا من هذه المواقع في حملاتك الحالية، فيجب عليك ترحيلها إلى الأهداف الموصى بها في القائمة. وبخلاف ذلك، ستقوم Google بترحيلها تلقائيًا. يرجى مراجعة القائمة بعناية لأن بعض هذه التغييرات ستؤدي إلى الانتقال إلى مواقع أكبر.

غروب الأشكال المخصصة (أهداف متعددة النقاط أو مضلعة)

لن يتمكن مستخدمو AdWords بعد الآن من إضافة أهداف متعددة النقاط. سيظل بإمكانك عرض الأشكال الحالية وحذفها في حملاتك الحالية، وستستمر Google في استخدامها حتى نهاية عام 2011. وبعد ذلك، سيتم ترحيل جميع أهداف المضلعات التي لا تزال موجودة في حملات AdWords إلى المواقع المتاحة مثل مدينة قريبة أو نقطة خريطة ذات نصف قطر. تشجع Google المستخدمين على استبدال أهدافهم المضلعة بهذه البدائل وإلا فسيقومون بترحيلها تلقائيًا في نهاية عام 2011.

إزالة الميزة

في بعض البلدان، يتوفر حاليًا لمستخدمي AdWords خيار عرض عنوان مع إعلاناتهم عن طريق تحديد خيار “السماح للعنوان بالظهور في إعلاني” للحملات التي تستهدف منطقة حول نقطة خريطة. لن يكون هذا الخيار متاحًا بعد الآن. لعرض عنوان العمل أو رقم الهاتف، سيحتاج المستخدمون إلى استخدامه إضافات مواقع AdWords.

في الصورة الكبيرة، يعد الاستهداف المخصص أسلوبًا متقدمًا لاستهداف الحملة وليس مخصصًا للأعمال أو المعلنين العاديين. من خلال الاستهداف بهذه الطريقة، من المحتمل أن تحد من مرات الظهور والنقرات، ولكن نتيجة لذلك تصبح هذه النقرات مؤهلة للغاية. مع دفع Google للأماكن المحلية (الأماكن، العروض، Hotpot، Boost) بشدة، كانت مفاجأة حقيقية أن يتم حذف هذا الخيار من على الطاولة، ولكن ربما لديهم شيء آخر في سواعدهم؟ هل يرى أي شخص آخر أن هذا بمثابة خسارة أم أن هذا شيء لم تستخدمه إلا مجموعة صغيرة من المعلنين؟