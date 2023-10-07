Rewrite this title: AdWords يصوت للمال: ميزة جديدة لاستهداف منطقة الكونجرس

ستساعدك المقالة التالية: AdWords يصوت للمال: ميزة جديدة لاستهداف منطقة الكونجرس

أعلنت Google يوم الجمعة عن ميزة استهداف منطقة الكونجرس الجديدة في AdWords. تتيح الميزة الجديدة، التي تم تفعيلها بالفعل، لمرشحي الكونجرس إطلاق حملات إعلانية على شبكة البحث والشبكة الإعلانية والجوال والفيديو بسهولة والتي تحدد جمهورهم المستهدف بدقة. على الرغم من أن Google AdWords سمح بالفعل بالاستهداف عن طريق الرموز البريدية، إلا أن مناطق الكونجرس غالبًا ما تحتوي على رموز بريدية متعددة لا تتوافق مع خطوط المقاطعة أو المدينة، ومن المرجح أن يتم الترحيب بالميزة الجديدة من قبل مديري الحملة على مستوى البلاد.

لقد أدت عملية إعادة تقسيم الدوائر الأخيرة، والتي تحدث مرة كل عشر سنوات، إلى تغيير المشهد في جميع مناطق الكونجرس البالغ عددها 435 مقاطعة، مما يجعل الاستهداف السياسي أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وبما أن الإعلانات التلفزيونية والإذاعية تتطلب من المرشحين السياسيين إيصال رسالة إلى جماهير وسائل الإعلام الكبيرة، فمن المحتم أن ينتهي الأمر بالمرشح إلى الدفع مقابل توصيل الإعلانات خارج حدود المنطقة. يوفر Google AdWords للمرشحين الفرصة لقصر منطقة التسليم على منطقتهم، وقد أدت ميزة الاستهداف الجديدة إلى تبسيط العملية بشكل أكبر.

نشر تشارلز سكريس، رئيس قسم الانتخابات والمنظمات غير الربحية في Google، ما يلي على مدونة Adwords:

“الآن، بفضل استهداف مناطق الكونجرس في AdWords، يمكن للحملات استهداف إعلانات البحث والشبكة الإعلانية والجوال والفيديو بسرعة وسهولة *فقط* داخل حدود تلك المنطقة المعينة. يمكنك البدء بالتوجه إلى AdWords واختيار رقم منطقتك من قائمة الموقع المليئة بمعلومات المنطقة بتنسيق خرائط Google البسيط، الذي أعدته Azavea.

أكد جيريت لانسينج، المدير الرقمي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونجرس، على قيمة ميزة منطقة الكونجرس الجديدة خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع صحيفة وول ستريت جورنال:

“في أي وقت يمكنك أن تكون أكثر تحديدا في إعلاناتك، فإن ذلك يعد فائدة كبيرة لحملة سياسية. إن القدرة على رسم دائرة دقيقة حول هذه المناطق الملتفة هي أمر كبير، وسوف نستفيد منها بالكامل.»

ومع إنفاق مليارات الدولارات على الحملات الإعلانية في كل دورة سياسية، يتوقع خبراء الصناعة أن تستمر Google في جعل نظام الإعلانات السياسية الخاص بها أكثر فعالية وجاذبية. أشار محرك البحث، الذي يستخدم حملة Four Screens to Victory للتأكيد على قيمة الإعلانات السياسية على الإنترنت، مؤخرًا إلى أن آلاف الحملات السياسية تستخدم الأدوات السياسية وبرنامج AdWords.

تشمل المصادر: مدونة جوجل أدوردس & وول ستريت جورنال