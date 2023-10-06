Rewrite this title: aHrefs مقابل MajesticSEO: الاختبار الحقيقي

ستساعدك المقالة التالية: aHrefs مقابل MajesticSEO: الاختبار الحقيقي

إن مراجعة الأدوات ليست سهلة: يمكنك اختبار سهولة الاستخدام (بناءً على تفضيلاتك الخاصة) ومقارنة مجموعة الميزات بما رأيته حتى الآن. ومع ذلك، إذا كنت تريد التعمق أكثر ومقارنة البيانات المعقدة والتوصل إلى استنتاجات مبنية على أسس جيدة، فيجب عليك توخي الحذر.

لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تسجيلات دخول مجانية باستخدام الأدوات المتقدمة، واختيار ثلاثة نطاقات والانتقال إلى استنتاجات سريعة بناءً على ذلك.

هل أنت حقا بحاجة للمقارنة؟

عندما يسأل الناس ما هي أفضل أداة للزحف إلى الملفات الشخصية للروابط الخلفية، فإن إجابتي المفضلة هي “جرب الكثير منها”. أنا أؤمن تمامًا بالمنظور الشخصي والكثير من اللعب:

إذا قمت بدمج عدد قليل من الأدوات، فإنك تجمع مؤشراتها، وستحصل دائمًا على فهم أعمق بكثير للبيانات؛

توفر الأدوات المختلفة طرقًا مختلفة لإعادة تنظيم البيانات التي يمكن أن تمنحك رؤية إضافية؛

يولد بعض الأشخاص لبعض الأدوات المحددة: أنت تعرف هذا الشعور عند تسجيل الدخول وتعرف فقط مكانه. كلما قمت بتجربة أداة أخرى، فإن الأمر لا يبدو صحيحًا بغض النظر عن مدى روعته. ولهذا السبب أؤمن كثيرًا بالتجربة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي معظم الأدوات على تجارب مجانية: لذا اقرأ المراجعات للتخمينات المدروسة ولكن تأكد دائمًا من اللعب بها جميعًا بنفسك.

ماذا لو كان عليك حقا المقارنة

الآن، إذا كان لدينا عدد قليل من الأدوات ذات الأغراض المماثلة، فلا يمكننا الاستغناء عن المقارنة، وبما أنه كانت هناك بعض المقارنات الغامضة مؤخرًا، فإليك التجربة المتعمقة: aHrefs و ماجيتيكسيو

وصف التجربة: تم تحديد 100 نطاق واستيرادها إلى Excel باستخدام هذه الأداة (القائمة هي هنا إذا كنت تريد إجراء الاختبار الخاص بك بنفس النطاقات).

تم استرداد معلومات الارتباط الخلفي باستخدام الأدوات الثلاث:

aHrefs

التاريخية المهيبة

ماجستيك فريش

فيما يلي بعض لقطات الشاشة التي تصور النتيجة (لم أتمكن من عرض جميع الصفوف المائة (مرحبًا بك لإعادة تشغيل الاختبار) ولكنك ستحصل على فكرة):

الأخضر = يفوز

اللون الرمادي = نفس النتيجة

لا يوجد لون = مفقود

aHrefs مقابل MajesticSEO Fresh

في عدد مجالات الإحالة، فاز Majestic بـ 72 مرة من أصل 100

على الرابط، فاز Majestic 53 مرة من أصل 100.

aHrefs مقابل MajesticSEO التاريخية

لقد فكرت فقط في الخير @MajesticSEO سطر العلامة – “أفضل، وأعمق، وفي كثير من الأحيان” – لا تتردد في استخدام ذلك @ ديكسون_جونز 😉

– سكوت هندسون (@ شنديسون) 2 فبراير 2013

والآن، هل هذه مجرد لعبة أرقام؟

لا، كما قلت، أنا لا أؤمن بالمقارنة القائمة على الأرقام. تتمتع كلتا الخدمتين بميزات فريدة وخوارزمية فريدة لقياس قيمة كل رابط. أود أن أقول أن الأرقام هي الأقل أهمية بالنسبة لي هنا، وكان هذا الاختبار مجرد رد على المناقشات السابقة حول هذا الموضوع.

سوف يعتمد على المفضل لديك لماذا تستخدم الأدوات فعليًا (وهو نادرًا ما يكون العدد الأولي للروابط الخلفية الخارجية). إذا كنت تريد حقًا الحصول على نظرة ثاقبة حول الأداة التي تفعل ماذا، فاطلع على ذلك هذه المقالة في SEObook، ثم جرب الأدوات ثم اكتب المقارنة الخاصة بك!