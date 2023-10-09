Rewrite this title: AlltheWeb Search يغلق أبوابه

ستساعدك المقالة التالية: AlltheWeb Search يغلق أبوابه

في شهر ديسمبر الماضي، حذرتنا صورة من عرض شرائح داخل شركة Yahoo من أن العديد من المواقع الرئيسية ستنتهي، بما في ذلك مواقع المجتمع الشهيرة مثل المواقع اللذيذة ومواقع البحث مثل AlltheWeb وAlta Vista. بالنسبة إلى AlltheWeb، أصبحت الأخبار رسمية في شهر مارس، عندما ظهرت رسالة على الموقع تشير إلى أن اليوم الأخير للموقع سيكون يوم 4 أبريل. لقد انتهى هذا التاريخ الآن، وسيتم الآن إعادة توجيه أي شخص يحاول الوصول إلى alltheweb.com إلى بحث Yahoo بدلاً من ذلك.

فتحت AlltheWeb أبوابها في عام 1999 ووصلت إلى ذروتها من حيث الشعبية والحجم في عام 2003، عندما تنافس إجمالي عدد الصفحات المفهرسة مع Google، الرائد في ذلك الوقت في هذه الفئة. كانت AlltheWeb أيضًا أول مجموعة تعمل على تطوير نتائج بحث يتم نشرها بشكل فوري، وهي تقنية أصبحت المعيار الجديد، مع الإصدار الرسمي لـ Google Instant والإصدارات التجريبية من كل من Bing وYahoo باستخدام تقنية مماثلة.

من المؤكد أن إغلاق AlltheWeb كان مزعجًا لبعض زواره الفريدين البالغ عددهم 115000 زائرًا شهريًا. ومع ذلك، وبالنظر إلى 78 مليون زائر فريد لموقع Yahoo كل شهر، يجب أن يكون واضحًا أن Yahoo لا تخسر الكثير كشركة. يتحرك القرار التجاري لشركة Yahoo وفقًا لخطة اللعبة المنقحة، والتي تركز على سحب واجهة البحث الخاصة بها (في الواقع، يتم تشغيل نتائج البحث بواسطة منافس سابق Bing) والمنتجات الأقل ربحية حتى تتمكن من التركيز على المجتمع، الترفيه، وغيرها من الميزات المتخصصة.

[via Search Engine Watch]