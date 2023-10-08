Rewrite this title: Amazon المحتوى الرقمي: مكتبة في متناول يدك

ستساعدك المقالة التالية:

Amazon المحتوى الرقمي: مكتبة في متناول يدك

وول ستريت جورنال الإبلاغ عن ذلك Amazon، الذي يصنع الشعبية Kindle جهاز القراءة، تجري حاليًا مفاوضات مبكرة مع ناشري الكتب فيما يتعلق بتقديم خدمة المكتبة الرقمية. إذا تم التوصل إلى اتفاق مع ناشري المحتوى، فسيتم تمكين خدمة المكتبة “الشبيهة بـ Netflix”. Amazon على المشتركين دفع رسوم سنوية للوصول إلى مكتبة الكتب الرقمية.

مفهوم المكتبة الرقمية ليس مفهوما جديدا Amazon. منذ عدة أشهر فقط، Amazon أطلقت أ خدمة تأجير الكتب المدرسية. توفر الخدمة، التي تقدم عشرات الآلاف من الكتب المدرسية للتأجير، للطلاب ما يصل إلى 80٪ من قائمة الأسعار وتسمح لهم “بسحب” الكتب المدرسية لفترات تتراوح من 30 إلى 360 يومًا. فضلاً عن ذلك، Amazon قامت بترخيص أكثر من 100000 فيلم وبرنامج تلفزيوني متاح للمشاهدة من خلاله Amazon فيديو فوري.

سوف تقترن المكتبة الرقمية الشاملة بشكل مثالي مع نظام التشغيل Android الجديد Kindle الجهاز اللوحي، والذي من المقرر حاليًا إطلاقه للمنتج في أواخر هذا الخريف. لو Amazon يمكن أن تقدم الصحف والمجلات ومجموعة شاملة من الكتب على هذا الجهاز مقابل رسوم اشتراك متواضعة، وسوف تطير هذه الأجهزة اللوحية من الرفوف.

على الرغم من أن Amazon ولم يكن المتحدث الرسمي متاحًا على الفور للتعليق، وتشير مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن المديرين التنفيذيين للنشر يتوخون الحذر فيما يتعلق بترخيص المحتوى الرقمي لعملاق التجارة الإلكترونية. يشعر الناشرون بالقلق من أن اتفاقية تأجير الاشتراك “الشبيهة بـ Netflix” يمكن أن تزيد من الضغط على العلاقات الهشة بالفعل مع المكتبات التقليدية. في الشهر الماضي فقط، أعلنت سلسلة Borders Bookstores، وهي سلسلة عمرها 40 عامًا، عن إغلاق الغالبية العظمى من متاجرها.

وبما أن المفاوضات مع الناشرين مستمرة، Amazon ولم ينشر موعد إطلاق لهذه الخدمة الجديدة.

[Sources Include: Amazon, Reuters, & WSJ]