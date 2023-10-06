Rewrite this title: #Amazon تقدم “صفحات” صديقة للمجتمع للعلامات التجارية

ستساعدك المقالة التالية: #Amazon تقدم “صفحات” صديقة للمجتمع للعلامات التجارية

لقد بدأ موسم التسوق في العطلات بشكل جدي، و Amazon يبدأ الأمر بفرص جديدة للعلامة التجارية لموردي الطرف الثالث. مقدمة Amazon الصفحات بواسطة Amazon خدمات التسويق. تسمح هذه الصفحات للعلامات التجارية ببناء تجربة مخصصة عليها Amazon كاملة مع Amazon عنوان URL وتكامل الوسائط الاجتماعية والتحليلات.

وفق إنغريد لوندن، تكتب لـ TechCrunch:

تقتصر التحليلات حاليًا على مدى جودة العلامات التجارية Amazonتحقق الجهود التي تقودها نتائج جيدة، ولكن لا يوجد حقًا ما يمنع الشركة من تقديم نفس النوع من القياسات للعلامات التجارية لتحديد موقعها عبر الإنترنت على نطاق أوسع – مما يضع Amazon في أماكن أقرب ضد أمثال Salesforce وOracle في هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهد الأكبر حول الصفحات يعطي نتائج جيدة Amazon خطوة مهمة في تحديد موقع العلامات التجارية والشركات الصغيرة التي من المحتمل أن تتطلع إليها Amazon كوسيلة لتشغيل عملياتهم الكاملة عبر الإنترنت، بدلاً من مواقع الويب المستقلة الخاصة بهم. إن حقيقة وجود عناوين URL المعنية هنا تعطي أيضًا تطورًا مثيرًا آخر للأخبار منذ عدة أشهر مضت Amazon تقديم طلبات للحصول على العشرات من أسماء TLD العامة الجديدة مثل “.buy” و”.group” و”.room” و”.shop”.

فيما يلي أساسيات الميزات التي يقدمها Amazon خدمات التسويق:

Amazon الصفحات

تسجيل العلامة التجارية مجاني وسيمكن الممثل المعتمد من إنشاء علامة تجارية مخصصة Amazon عنوان URL (www.amazon.com/YourBrand). تم إعداد الصفحات باستخدام محرر سهل الاستخدام وقوالب محددة مسبقًا. تتضمن القوالب خيارات للرأس و”البطل” والصور والتخطيطات للترويج والنشر الاجتماعي.

Amazon دعامات

Amazon تواصل التزامها بجعل التجارة الإلكترونية اجتماعية. ستكون العلامات التجارية قادرة على مواءمة جهود التسويق الاجتماعي مع أهداف التجارة الإلكترونية وإضفاء عنصر اجتماعي عليها Amazonوجود .com. تتيح الميزة حاليًا النشر على Amazon الصفحة و Facebook في وقت واحد ويقدم جدولة للمشاركات المميزة.

Amazon التحليلات

Amazon يوفر Analytics مقاييس مثل مدى الوصول وعدد المشاهدات والاعتبارات وتحسين الشراء. سيساعد ذلك العلامات التجارية على فهم المزيد من العلاقات بين التفاعلات الاجتماعية وقرارات الشراء.

مع القوة التسويقية والتعرف على الاسم Amazonهل هذا شيء قد تفكر في إضافته إلى مزيج التجارة الإلكترونية الخاص بك؟