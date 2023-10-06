Rewrite this title: Amazon حرب الأجور على Apple: أجهزة Kindle عالية الدقة الجديدة تستهدف iPad

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Amazon حرب الأجور على Apple: أجهزة Kindle عالية الدقة الجديدة تستهدف iPad

في حدث أقيم يوم الخميس في حظيرة طائرات سانتا مونيكا، Amazonكشفت شركة .com Inc. عن خطها الجديد من Kindle أقراص النار HD. على الرغم من أنها ستقدم ميزات غير متوفرة في السابق Kindle تهدف أجهزة HD Kindles الجديدة إلى جذب المستهلكين على أساس الأسعار التنافسية. Amazonتركز إستراتيجية التسعير الخاصة بـ s على التنافس مع الأجهزة اللوحية الشائعة الأخرى في المقام الأول Appleآيباد.

وفي فعالية الخميس Amazon وأشار الرئيس التنفيذي جيف بيزوس إلى أن شركته سوف تتعادل أو تخسر المال عند بيع كل منها Kindle. وقال السيد بيزوس: “نريد كسب المال عندما يستخدم الناس أجهزتنا، وليس عندما يشترون أجهزتنا”. Amazonعضوية Prime السنوية البالغة 79 دولارًا، والتي توفر شحنًا سريعًا ومجانيًا للسلع المادية بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب الإلكترونية المجانية للجمهور. Kindle، هي إحدى الطرق الأساسية التي يأمل بائع التجزئة في استرداد خسائره.

بالإضافة إلى عضويات Prime ومصادر إيرادات الإعلانات المتنوعة، Amazon تبيع التطبيقات وخيارات الترفيه لها Kindle المستخدمين. ويعتقد بيزوس، الذي صرح يوم الخميس أن “الناس لا يريدون الأجهزة، بل يريدون الخدمات”، أن Kindleإن الجمع بين الأجهزة التنافسية والخدمات المرغوبة سوف يجذب متسوقي الأجهزة اللوحية.

تأتي الطرازات الجديدة بأحجام وأسعار متنوعة وتتميز بكاميرا أمامية وخطة تخزين وتخزين بيانات سنوية اختيارية بقيمة 49 دولارًا. مستوى الدخول Kindle سيكلف طراز Fire HD، الذي يتميز بشاشة مقاس 7 بوصات، 199 دولارًا وسيتم شحنه في 14 سبتمبر. Kindle تبلغ تكلفة Fire HD 299 دولارًا، وتتضمن سعة تخزينية تبلغ 16 جيجابايت، وستكون متاحة للشحن في 20 نوفمبر. Kindle سيتم أيضًا شحن الكمبيوتر اللوحي اللاسلكي Fire HD 4G LTE، الذي يتميز بسعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت، في 20 نوفمبر.

في أثناء، Amazonالأصلي Kindle سيحتوي Fire على ذاكرة وصول عشوائي أكبر ومعالج أسرع وسيشهد انخفاضًا في السعر من 199 دولارًا إلى 159 دولارًا. بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة المتوفرة في عائلة Kindles الجديدة، تحتوي هذه الأجهزة اللوحية عالية الدقة أيضًا على منافذ HDMI تسمح بالاتصال بأجهزة التلفزيون عالية الدقة والتكامل مع Microsoft Exchange.

التنافس مع Apple من خلال تقديم أسعار منخفضة للغاية واسترداد التطبيقات والخدمات، يعد ذلك بمثابة استراتيجية عدوانية ولكنها محفوفة بالمخاطر Amazon للحصول على حصة أكبر من سوق الأجهزة اللوحية. مع Apple ترددت شائعات عن إطلاق جهاز iPad أصغر وأرخص قبل إصدار iPhone التالي، ومن المؤكد أن المنافسة من أجل البقاء في سوق الأجهزة اللوحية ستظل شرسة على الإطلاق. Amazon وجميع الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية.

تشمل المصادر: واشنطن بوست, وول ستريت جورنال، & عالم الكمبيوتر

مصدر الصورة: Amazon