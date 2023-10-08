Rewrite this title: Amazon نصيحة: كيفية الإزالة Kindle إعلانات

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Amazon نصيحة: كيفية الإزالة Kindle إعلانات

الأسبوع الماضي، Amazon أعلن Kindle النار وقدم الخط الجديد من كيندل. يختار العديد من العملاء السماح بذلك Amazon لعرض “العروض الخاصة” مقابل خصم قدره 30 دولارًا. مع تمكين العروض الخاصة، يكون سعر الدخول أ Kindle الآن 79 دولارًا فقط.

إذا قام المستخدم بشراء أ Kindle “مدعومة” بالعروض الخاصة، سيتم عرض صف من العروض الخاصة على طول الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية وتكون شاشة التوقف عبارة عن إعلان على صفحة كاملة. Amazon يسمح للمستخدمين بالتصويت على الإعلانات المحتملة وتحديد أسلوبهم الفني المفضل وعرض الإعلانات بطريقة تتداخل مع تجربة المستخدم إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، على الرغم من Amazon اتخذت هذه الخطوات، ويشكو بعض المستخدمين من أن الإعلانات تطفلية. اليوم، Amazon أطلقت ميزة جديدة تمكن Kindle على المستخدمين دفع رسوم لإيقاف الإعلانات.

اذا كان Kindle إذا قرر المالك أن العروض الخاصة متطفلة، فلديه الآن خيار إيقاف الإعلانات عن طريق الدفع Amazon الفرق في السعر (حاليًا 30 دولارًا) بين إصدار العروض الخاصة والإصدار الخالي من الإعلانات. لتعطيل الإعلانات، ما عليك سوى زيارة Amazon صفحة الحساب، انقر فوق “إدارة حسابك”. Kindle”، واتبع الخطوات لإلغاء الاشتراك في العروض الخاصة. عندما يختار المستخدم إلغاء الاشتراك في العروض الخاصة، Amazon يتقاضى المستخدم Amazon حساب رسوم لمرة واحدة قدرها 30 دولارًا وإزالة الإعلانات نهائيًا. للأسف أصحاب Kindle 3 لا يمكن إلغاء الاشتراك في العروض الخاصة.

Amazonيعد قرار السماح للعملاء بإزالة الإعلانات بعد الشراء قرارًا رائعًا. من وجهة نظر المستهلك، يؤدي هذا إلى إزالة المخاطر المرتبطة بشراء الوحدة ذات السعر الأقل بشكل فعال. العروض الخاصة بأسعار منخفضة Kindle من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي للوحدات المباعة وفي نفس الوقت تحقيق إيرادات إعلانية لها Amazon. إذا قرر المستخدم إزالة الإعلانات في المستقبل، Amazon سيكون قد حقق بالفعل أموالاً من الإعلانات المعروضة وسيستمر في استرداد الفرق في السعر.

[Sources Include: Amazon, The Digital Reader, & TechCrunch]