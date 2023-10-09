Rewrite this title: Android يتفوق على iPhone في إجمالي المشتركين

ستساعدك المقالة التالية: Android يتفوق على iPhone في إجمالي المشتركين

عندما دخل Android السوق لأول مرة مقابل أجهزة iPhone وRIM الموجودة بالفعل، بدا وجودها مثيرًا للضحك. جلب اسم Google بعض الجاذبية وكانت تشكيلة الهواتف الذكية تحتوي على بعض الميزات الذكية، لكن ذلك لم يحدث الكثير من التأثير في البداية. حسنًا، لقد تغير الزمن بالتأكيد. مع العشرات من الأجهزة الحالية والمزيد التي يتم تقديمها بوتيرة هائلة، تمكن Android من اللحاق بالركب – ومن ثم التدافع في الماضي – Apple من حيث إجمالي المشتركين.

بحسب تقرير عن أزمة التكنولوجيا، الذي يستشهد بالحقائق والأرقام من تقرير comScore، اكتشف Android لأول مرة Apple في نوفمبر من عام 2010. أظهرت أرقام الاشتراكات الأمريكية أن حوالي 61.5 مليون شخص لديهم خطة للهواتف الذكية، وأن حوالي ربع هؤلاء هم من مستخدمي iPhone. تفوقت شركة Google على iPhone بنسبة واحد بالمائة فقط في نوفمبر، ولكن ما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية هو معدل النمو.

قبل ثلاثة أشهر فقط، متى Apple كان لدى جوجل حوالي 24% من حصة السوق، وكان لدى جوجل أقل من 20%. إن معدلات النمو المقارنة المذهلة تعطي توقعات مشؤومة لـ Apple. لكن التقرير الأكثر خطورة هو ما يتعلق بالهاتف الذكي الأصلي RIM. بينما لا تزال أجهزة RIM في المقدمة من الناحية الفنية بسبب مكانتها القديمة، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 4% في حصتها في السوق في نفس فترة الثلاثة أشهر (مما أدى إلى انخفاضها إلى حوالي 30% من حصة السوق). بالمقارنة مع الدراسة التي أجريت في بداية عام 2010، عندما كانت نسبة RIM 43%، Apple لا يزال لدى Google حوالي الربع، وكان لدى Google 7٪ فقط من حصة السوق، ويخلق التقرير الأحدث صورة أكثر وضوحًا.

عندما Appleوبدأت معارك أندرويد، وكانت هواتف أندرويد هي المستضعف الواضح، وكان المستهلكون والمحللون على حد سواء متشككين في فرص جوجل. يبدو الأمر أشبه بقصة سندريلا تقريبًا حيث أن نظام التشغيل شبه المفتوح قد وصل حتى الآن وبسرعة كبيرة. ولكن مرة أخرى، هم جوجل.