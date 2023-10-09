Rewrite this title: Android يصل إلى 200000 تطبيق

ستساعدك المقالة التالية: Android يصل إلى 200000 تطبيق

حقق كل من iPhone و iPad نجاحًا هائلاً جزئيًا بسبب ذلك Apple كان يقود سباق التطبيقات. مع ما يزيد عن 300000 طلب، فإنهم يتفوقون على أي شخص آخر في هذا المجال – أو على الأقل كانوا كذلك. الآن، مع تقدم Google للأمام وسد الفجوة، Apple سيتعين عليها أن تراقب ظهرها إذا أرادت الحفاظ على هذه الميزة الحاسمة.

وفقا ل تقرير من ماشابل، لقد انتقلت Google من حوالي 100000 تطبيق في أسواقها إلى أكثر من 200000 تطبيق. تقريبا كم من الوقت استغرق هذا الجهد؟ ثلاثة وستون يوما بالضبط.

ثلاثة وستون يومًا لـ 100000 تطبيق – وهو المعيار الذي استغرقت Google في الأصل ما يقرب من عامين للوصول إليه، وهو المعيار الذي لا يزال سوق Microsoft يكافح بعيدًا عنه – يُظهر لنا معدل نمو هائل. في الواقع، هذا يعني أن جوجل قد تكون على بعد بضعة أشهر فقط من التفوق Apple كزعيم للتطبيقات المتاحة.

يرجع سبب النمو الهائل جزئيًا إلى التوسع الدولي لنظام Android. يتوفر الآن Android Market في أكثر من عشرين دولة، مما يوفر لـ Google الكثير من الإمكانيات التي يمكن الاعتماد عليها. وتسعى Google أيضًا إلى تحقيق المزيد من التطوير على نظامها الأساسي، حيث أصدرت عددًا من الأدوات الجديدة الرائعة لمنشئي المتصفحات والتطبيقات المستندة إلى الهاتف المحمول.

وبطبيعة الحال، فهم ليسوا المنافس الوحيد هناك. بدون شك، Apple ستواصل شركة Microsoft توسيع سوقها، وتبذل Microsoft قصارى جهدها للعب دور اللحاق بالركب (لقد وصلوا رسميًا إلى علامة 5000 تطبيق – وقد فعلوا ذلك بسرعة أكبر مما فعل Android). ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يشك في أن سوق Google ناجح بشكل يبعث على السخرية. منذ إطلاقه في عام 2008، شهد Android Marketplace 2.5 مليار عملية تنزيل للتطبيقات؛ لقد ضاعفوا إجمالي تطبيقاتهم المتاحة خلال شهرين فقط؛ وإصدارات هواتفهم الجديدة تضع إجمالي مبيعات الهواتف على قدم المساواة مع iPhone.