Rewrite this title: AOL تعين Google Exec Armstrong في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة

ستساعدك المقالة التالية: AOL تعين Google Exec Armstrong في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة
هل يستطيع نائب الرئيس الأول ورئيس قسم مبيعات الإعلانات في Google تحويل AOL إلى القوة الضخمة التي طالما حلمت Time Warner بأن تصبح شبكة المحتوى عليها؟ إذا كان أي شخص يستطيع ذلك، فإن التغييرات هي أن تيم أرمسترونج، الذي تم اختياره من Google اليوم لرئاسة AOL كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد، لديه أفضل فرصة.
يعمل أرمسترونج مع Google منذ عام 2000، وأشرف على تطوير قسم مبيعات AdWords أثناء عمله في تطوير الأعمال والشراكات. جوجل، كونها مالكًا جزئيًا لـ AOL وشريكًا إعلانيًا، ووالد AOL’s Time Warner، كانتا على شروط هشة مؤخرًا، مع شائعات عن اهتمام Yahoo بـ AOL وشبكة إعلانات Platform-A الخاصة بها (والتي تدعي AOL أنها الأكبر في الولايات المتحدة) . لذلك أصبح أرمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة AOL في وقت مثير للاهتمام للغاية.
وبغض النظر عن مسلسلات Google-Yahoo-AOL-Microsoft، فإن AOL لديها مجموعة رائعة خاصة بها من التقنيات والشبكات البينية؛
أنا شخصياً أحب أن أرى أرمستونج يخرج AOL من ظل Google ويضع الشركة كمصدر بحث ومحتوى خاص بها، قوي في الوسائط المتعددة وأهميتها الخاصة.
بالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها AOL بتعيين مسؤول تنفيذي في Google لإدارة العمليات. في العام الماضي، عينت AOL المديرة الإدارية السابقة لشركة Google في المملكة المتحدة كيت بيرنز لرئاسة شركة Bebo Europe.
المزيد عن AOL وArmstrong من بيان صحفي لشركة Time Warner :
- تم تعيين تيم أرمسترونج، النائب الأول لرئيس Google، رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AOL, LLC، التي أعلن عنها اليوم جيف بيوكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Time Warner Inc. (NYSE:TWX). يخطط رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي لشركة AOL راندي فالكو والرئيس والمدير التنفيذي للعمليات رون جرانت لمغادرة الشركة بعد فترة انتقالية.
عند إصدار هذا الإعلان، قال السيد بيوكس: “تيم هو المسؤول التنفيذي المناسب لنقل AOL إلى المرحلة التالية من تطورها. في Google، ساعد أرمسترونج في بناء أحد أنجح الفرق الإعلامية في تاريخ الإنترنت – مما ساعد في جعل Google منصة الإعلان على شبكة البحث الأكثر شهرة على الإنترنت في العالم للمسوقين المباشرين والمسوقين للعلامات التجارية. إنه رائد إعلان يتمتع بسمعة ممتازة وسجل حافل. يشرفنا أن يترأس AOL حيث يستمر جمهورها وأعمال البرمجة في النمو وتتوسع منصتها الإعلانية عالميًا. كما أنه سيكون مفيدًا في مساعدة Time Warner في تحديد الهيكل الأمثل لـ AOL.”
قال تيم أرمسترونج: “أنا متحمس جدًا للفرص المتاحة في قيادة AOL. تمتلك AOL مجموعة واسعة النطاق من الأصول والجمهور. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من تعزيز تلك الأصول إلى حصة أكبر من جمهور الإنترنت ومجتمعات المعلنين. لقد كانت AOL وGoogle شريكين لسنوات وأنا أتطلع إلى التعاون مع Jeff Bewkes وفريقه بينما نستكشف الهيكل المناسب والمستقبل لـ AOL.
وأضاف السيد بيوكس: “قاد راندي AOL في تحولها من أعمال الاشتراكات إلى أعمال الجمهور. تحت قيادة راندي ورون، أظهرت مواقع برمجة AOL نموًا سنويًا في عدد الزوار الفريدين لمدة 23 شهرًا متتاليًا مع وجود العديد من مواقعها الآن في المراكز الخمسة الأولى في فئاتها. كما قاموا بتجميع Platform-A، وهي شبكة الإعلانات المصورة الأولى في الولايات المتحدة والتي تصل نسبة وصولها إلى أكثر من 90%. كما قاموا أيضًا بتخفيض التكاليف بقوة حيث قاموا بإعادة هيكلة جزء أعمال الجمهور في الشركة إلى ثلاث وحدات تشغيل متميزة: People Networks وMediaGlow وPlatform-A. ومع انتقال راندي ورون إلى أبعد من ذلك، يغادران AOL مع امتناننا وتقديرنا لإعادة تشكيل الشركة والارتقاء بها إلى مستوى جديد وواعد.
كان تيم أرمسترونج عضوًا في لجنة التشغيل في Google وشغل منصب رئيس عمليات الأمريكتين. في إطار عمليات الأمريكتين، قام فريق أرمسترونج بإدارة علاقات ومنصات الناشرين والمعلنين مع بعض العلامات التجارية للوسائط والوكالات الأكثر شهرة في العالم. بدأ أرمسترونج عمله في Google في عام 2000 وافتتح أول مكتب خارج المقر الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.
انضم السيد أرمسترونج إلى Google قادمًا من موقع Snowball.com، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المبيعات والشراكات الإستراتيجية. قبل عمله في Snowball.com، شغل منصب مدير المبيعات والتسويق المتكامل في Starwave’s وDisney’s ABC/ESPN Internet Ventures، حيث عمل عبر خصائص الإنترنت والتلفزيون والراديو والطباعة الخاصة بالشركتين. بدأ حياته المهنية من خلال المشاركة في تأسيس وإدارة صحيفة مقرها في بوسطن، ماساتشوستس، قبل الانضمام إلى IDG لإطلاق أول مجلة إنترنت للمستهلكين، I-Way.
السيد أرمسترونج عضو في مجلس إدارة Interactive Advertising Bureau (IAB)، ومجلس الإعلان، ومؤسسة أبحاث الإعلان، وهو أحد أمناء كلية كونيتيكت وأكاديمية لورانس. وهو عضو في لجنة MediaNYC 2020 التابعة لمايور بلومبرج. وهو خريج كلية كونيتيكت، مع تخصص مزدوج في الاقتصاد وعلم الاجتماع.