Rewrite this title: AOL تعين Google Exec Armstrong في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة

ستساعدك المقالة التالية: AOL تعين Google Exec Armstrong في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة

هل يستطيع نائب الرئيس الأول ورئيس قسم مبيعات الإعلانات في Google تحويل AOL إلى القوة الضخمة التي طالما حلمت Time Warner بأن تصبح شبكة المحتوى عليها؟ إذا كان أي شخص يستطيع ذلك، فإن التغييرات هي أن تيم أرمسترونج، الذي تم اختياره من Google اليوم لرئاسة AOL كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد، لديه أفضل فرصة.

يعمل أرمسترونج مع Google منذ عام 2000، وأشرف على تطوير قسم مبيعات AdWords أثناء عمله في تطوير الأعمال والشراكات. جوجل، كونها مالكًا جزئيًا لـ AOL وشريكًا إعلانيًا، ووالد AOL’s Time Warner، كانتا على شروط هشة مؤخرًا، مع شائعات عن اهتمام Yahoo بـ AOL وشبكة إعلانات Platform-A الخاصة بها (والتي تدعي AOL أنها الأكبر في الولايات المتحدة) . لذلك أصبح أرمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة AOL في وقت مثير للاهتمام للغاية.

وبغض النظر عن مسلسلات Google-Yahoo-AOL-Microsoft، فإن AOL لديها مجموعة رائعة خاصة بها من التقنيات والشبكات البينية؛

أنا شخصياً أحب أن أرى أرمستونج يخرج AOL من ظل Google ويضع الشركة كمصدر بحث ومحتوى خاص بها، قوي في الوسائط المتعددة وأهميتها الخاصة.

بالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها AOL بتعيين مسؤول تنفيذي في Google لإدارة العمليات. في العام الماضي، عينت AOL المديرة الإدارية السابقة لشركة Google في المملكة المتحدة كيت بيرنز لرئاسة شركة Bebo Europe.

المزيد عن AOL وArmstrong من بيان صحفي لشركة Time Warner :