Rewrite this title: Apple الأخبار: آي باد، ماك بوك، آي ماك

ستساعدك المقالة التالية:
Apple الأخبار: آي باد، ماك بوك، آي ماك
كما اخبرتك الاسبوع الماضي Apple بدأ ما سيكون أسبوعًا كاملاً من الإعلانات التقنية وإطلاق المنتجات، وقد فعل عملاق التكنولوجيا ذلك بطريقة كبيرة. توقع معظمهم الكشف عن جهاز iPad Mini مع ربما إعلان عن جهاز Retina MacBook Pro جديد أو جهاز MacMini جديد. لقد طرح فريق كوبرتينو كل هذه الأشياء وأكثر من ذلك بكثير.
آيباد ميني
سمات:
- 7.2 ملم
- أخف بنسبة 53 بالمئة من جهاز iPad
- 0.68 جنيه
- حواف أرق
- حواف مستديرة للغاية
- تحديث الأغطية الذكية
- نماذج باللونين الأبيض والأسود
- شاشة ال سي دي 7.9 بوصة
- دقة 1024 × 768 بكسل
- ثنائي النواة A5
- رصيف البرق
- 10 ساعات من عمر البطارية
- دعم واي فاي
- الجيل الثالث 3G اللاسلكية
- 4G LTE لاسلكي
- كاميرا بدقة 5 ميجابكسل
- كاميرا أمامية FaceTime HD
http://youtu.be/qL0UlqpfuQc
ماك بوك برو ريتينا 13 بوصة
سمات:
- 0.79 بوصة رفيعة
- يزن 3.57 إلى 1 رطل أخف من الإصدار السابق
- عرض شبكية العين
- 2x دقة شاشة 1080 بكسل
- 2560 × 1600، وهو ضعف حجم MBP الحالي مقاس 13 بوصة
- نسبة تباين أعلى بنسبة 29 بالمائة مقارنة بجهاز Pro السابق
- سطوع 300 شمعة في المتر المربع
- تقليل الوهج بنسبة 75%
- كاميرا FaceTime HD مع تسجيل 720p
- ميكروفونات ومكبرات صوت ستيريو
- لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية
- لوحة تتبع زجاجية متعددة اللمس حاصلة على براءة اختراع
- إنتل كور i5 أو i7
- 768 جيجابايت من مساحة تخزين SSD
- 7 ساعات من عمر البطارية
سيكلف جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة المزود بتقنية Retina 1699 دولارًا وهو متاح للشراء اعتبارًا من الأمس.
آيباد الجيل الرابع
سمات:
- موصل البرق
- نظام A6X على شريحة لتحسين الأداء الرسومي
- 10 ساعات من عمر البطارية
- كاميرا أمامية عالية الدقة
- اتصال LTE
- تحسين أداء WiFi (بسرعة تصل إلى 2x)
آي ماك الجيل الثامن الجديد
سمات:
- ملف تعريف أرق بنسبة 80 بالمائة من الإصدار الأخير
- 8 جنيه أخف من النموذج السابق
- سعة تخزينية تصل إلى 3 تيرابايت
- معالجات Core i5 أو i7 Ivy Bridge
- أربعة منافذ USB 3
- Fusion Drive، وهو مزيج جديد من محركات أقراص SSD المستندة إلى الفلاش والقرص الصلب التقليدي
- iMac مقاس 21.5 بوصة هو معالج i5 رباعي النواة بتردد 2.7 جيجا هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجا بايت، وبطاقة GeForce GT 640M، وقرص HDD سعة 1 تيرابايت (يبلغ سعره 1,299 دولارًا ويتم الشحن في نوفمبر)
- يتميز iMac مقاس 27 بوصة بمعالج i5 رباعي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز بشكل افتراضي، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجا بايت، وبطاقة GeForce GTX 660M، ومحرك أقراص ثابتة (HDD) سعة 1 تيرابايت (يبلغ سعره 1799 دولارًا ويتم الشحن في ديسمبر)
ترقية ماك ميني
سمات:
- معالج Intel Core i5 أو i7 مع Ivy Bridge
- ما يصل إلى تيرابايت من مساحة القرص الصلب
- ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
- يدعم البلوتوث
- معالج رسوميات إنتل عالي الدقة 4000
- يبدأ سعر Mac Mini من 599 دولارًا ويمكن شحنه منذ الأمس
الفيديوهات عبر Apple و سي نت YouTube القنوات