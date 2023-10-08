Rewrite this title: Apple يأخذ إلى السحابة، وتنافس جوجل

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Apple يأخذ إلى السحابة، وتنافس جوجل

مرة أخرى قبل أن تطلق Google نظام Android الأساسي للهواتف المحمولة، كان Google و Apple كانوا أصدقاء جدا. ولكن إذا لم يكن نظام التشغيل Android قد قضى بالفعل على فرص الصداقة، فقد يكون أحدها Appleمن المؤكد أن إعلانات ’s الأخيرة فعلت ذلك: إنهم يدخلون السحابة. Appleستأتي الخدمات السحابية لـ’s في شكل “iCloud”، الذي يقوم بمزامنة التطبيق والموسيقى والتقويم والمحتوى المحدد والمعلومات الشخصية الأخرى عبر جميع Apple الأجهزة.

تعكس هذه الخدمات في بعض النواحي الخيارات الحالية التي تقدمها Google و Amazon، مجموعتان بالفعل في منافسة شرسة مع Apple. تقدم Google مجموعة متنوعة من خيارات الإنتاجية المستندة إلى السحابة من خلال تقويم Google وGmail ومحرّر مستندات Google ومساحة تخزين الملفات المجانية البالغة 1 غيغابايت في محرّر مستندات Google. وأيضًا، كما هو الحال مع Google، سيتم توفير خدمات iCloud للمستخدمين غير التجاريين مجانًا.

ومع ذلك، هناك العديد من المجالات التي يتفوق فيها iCloud على Google. يتضمن ذلك مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت، والأهم من ذلك، الصفقات التي تسمح بذلك مع شركات الموسيقى Apple لمزامنة الموسيقى بين الأجهزة. كما قال ستيف جوبز، مع iCloud والقادم Apple iOS 5، “عندما أشتري أغنية على أحد أجهزتي، يتم تنزيلها تلقائيًا على جميع أجهزتي دون الحاجة إلى المزامنة أو القيام بأي شيء على الإطلاق.” تأتي مزامنة الموسيقى برسوم قدرها 24.99 دولارًا سنويًا.

تم إعداد iCloud للإصدار الفوري بتنسيق تجريبي، ويمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول الخدمة وكيفية التسجيل على الموقع موقع iCloud. iCloud هي مجرد واحدة من العديد من الخدمات القائمة على الهوية التي أعلن عنها Apple في مؤتمر المطورين العالمي. تشمل النقاط الرئيسية الأخرى إطلاق إصدار جديد لنظام التشغيل يمكن تنزيله وتثبيته على جميع الأجهزة المسجلة والمتوافقة مقابل رسوم ترقية ثابتة قدرها 29.99 دولارًا والإعلان عن نظام التشغيل iOS 5 لأجهزة iPhone وiPad.

[via Total Telecom]