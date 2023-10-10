Rewrite this title: Apple يتحدى منصة إعلانات الجوال من Google باستخدام iAd

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Apple يتحدى منصة إعلانات الجوال من Google باستخدام iAd

Apple تدخل ساحة إعلانات الهاتف المحمول رسميًا، وربما تنتقم من Google بسبب انتزاع خطتها للاستحواذ على AdMob. Appleخطة المعركة؟ ال منصة إعلانات الجوال iAd.

Appleإن iAd عبارة عن منصة إعلانية مباشرة جدًا على الأجهزة المحمولة تستخدم بالطبع Appleمنتجات الشركة الرئيسية – iPhone و iPod Touch و iPad. تستضيف هذه الأجهزة الثلاثة آلاف تطبيقات الأجهزة المحمولة Apple هو توفير منصة إعلانية.

ونظام تقاسم الإيرادات بسيط أيضًا. Apple باستضافة الإعلانات وبيعها، يحصل المطورون على 60% من الإيرادات ويعود كلاهما إلى المنزل مبتسمًا بما كسباه. فضلاً عن ذلك، Apple سيسهل أيضًا على المطورين إضافة الإعلانات على تطبيقاتهم. وفق Apple، سوف يستغرق الأمر عملاً بعد الظهر فقط.

بالإضافة إلى ذلك، سيبقي iAd المستخدمين في نفس التطبيق بدلاً من طردهم. Apple سيتم استخدام HTML5 لتنفيذ ذلك. ستكون إعلانات iAd تفاعلية، بفضل HTML5 وستبدو مثل تطبيقات iPhone/iPod/iPad الأصلية.

الآن للفاصلة – Apple وقال إنه لا يمكن للمطورين فقط إنشاء الإعلانات، بل حتى الوكالات الإعلانية. هذه هي مدى سهولة تنفيذ iAd.

السؤال الآن هو – كيف سيؤثر ذلك على الأنظمة الأساسية الأخرى لإعلانات الأجهزة المحمولة. أو لكي نكون أكثر تحديدًا، هل يمكن لـ iAd أن يمنح منصة إعلانات الجوال من Google فرصة للفوز بأمواله؟