Rewrite this title: #Bing أعلى عمليات البحث لعام 2012

ستساعدك المقالة التالية: #Bing أعلى عمليات البحث لعام 2012

قام Bing هذا الأسبوع بتحليل الأرقام وتجميع المليارات من استعلامات البحث لتزويدنا بالأشخاص والأحداث الأكثر بحثًا في عام 2012. وفي تقرير صدر يوم الاثنين، سلط Bing الضوء على أهم عمليات البحث الأمريكية عبر عادات المستخدم حول موضوعات مثل؛ نجوم الرياضة، والموسيقيون، والأزواج المشاهير، والأخبار، والأفلام، والأزياء، والوجهات، وأكثر من ذلك بكثير.

بالنسبة لأكثر 10 أشخاص بحثًا هذا العام، جاءت كيم كارداشيان في مقدمة جاستن بيبر، تليها مايلي سايروس وريهانا. المشاهير مثل جينيفر لوبيز، وبريتني سبيرز، وليدي غاغا لم يعودوا إلى المراكز العشرة الأولى هذا العام. وعلى الرغم من هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة وتغطية جيدة، فإن باراك أوباما وميت رومني بالكاد وصلا إلى قائمة الخمسين الأوائل، وفقًا لتقرير Bing.

عندما يتعلق الأمر بالرياضيين المحترفين، فإن Payton Manning يتصدر عمليات البحث في Bing. يحتل كل من تايجر وودز، وتيم تيبو، وماريا شارابوفا، وكوبي براينت النصف العلوي من أكثر 10 شخصيات رياضية بحثًا.

على الرغم من أن بيبر لم يحتل المركز الأول في إجمالي عمليات البحث عن الأشخاص، إلا أنه هو الأكثر نجاحًا عندما يتعلق الأمر بالموسيقيين الأكثر بحثًا. وظهرت الراحلة ويتني هيوستن بشكل بارز في قائمة الموسيقيين أيضًا.

كانت سيرينا ويليامز هي اللاعبة الأولمبية الأكثر بحثًا. الأخوات الثلاث كارداشيان تصدرن قائمة نجوم تلفزيون الواقع. وتصدرت ولادة طفلة بيونسيه قائمة أحداث المشاهير.

عندما يتعلق الأمر بالأحداث الإخبارية، كان إطلاق iPhone 5 هو الموضوع الأكثر إثارة للتساؤل على محرك البحث Bing، يليه انتخابات 2012، والألعاب الأولمبية 2012، وإعصار ساندي.

في حين أن القراءة ممتعة ومسلية، فإن التقرير الكامل هو بمثابة تحية للميل الأمريكي إلى إضاعة الساعات والساعات في البحث في الإنترنت عن الترفيه الطائش. على الرغم من أن الأمر كله ممتع، إلا أنني أشك في أن العديد من المحترفين سيجدونه مفيدًا، إلا إذا تمكنت من إيجاد طريقة لتطبيق نموذج تسويق كارداشيان على أعمال البناء الخاصة بك.

بالنسبة لأموالي، أود أن أعرف ما هي أهم 10 طلبات بحث لهذا العام. ما الذي كان يبحث عنه الأشخاص والذي جعلهم ينقرون على العدسة المكبرة الصغيرة أكثر من غيرهم هذا العام؟ أو الأفضل من ذلك، ما هي المنتجات والخدمات العامة التي تم البحث عنها أكثر هذا العام؟ ألن يكون من المفيد للسباكين أن يعرفوا أنه في كثير من الأحيان يذهب الناس إلى الإنترنت للعثور على الرجل المناسب لهذا المرحاض الاحتياطي بدلاً من تعقب الكهربائيين أو مصلحي مكيفات الهواء؟

عندما تكون بيتزا هت هي الوجبات السريعة الأكثر بحثًا، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون برنامج Weight Watchers هو النظام الغذائي الأكثر بحثًا في فئة الصحة والعافية. لكن هذه المعلومات ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للمطاعم ومستشاري النظام الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

بدلاً من نقاش الثقافة الشعبية، ما هي أنواع عمليات البحث التي قد ترغب في معرفتها؟