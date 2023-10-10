Rewrite this title: Bing ستطرح ثلاث ميزات جديدة هذا الربيع

ستساعدك المقالة التالية: Bing ستطرح ثلاث ميزات جديدة هذا الربيع

في حدث SES الجاري في نيويورك، يقوم Bing بالإبلاغ عنه ميزات جديدة والتي يجري الإعداد لها لإطلاقها في الربيع المقبل. ترتبط هذه الميزات الثلاث الجديدة بتصميم الواجهة الجديد وتحسين بيانات البحث في الوقت الفعلي وتصور المعلومات المحلية.

لتعزيز رؤيتها المتمثلة في جعل Bing مساعدًا حيويًا لاتخاذ القرار عبر الإنترنت، ستقوم Microsoft بطرح عرض تقديمي أخف وأكثر وضوحًا لنتائج البحث من شأنه تسليط الضوء على الإجراءات الرئيسية. وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم نقل ميزة علامات التبويب السريعة إلى أعلى الصفحة لتوفير الوصول بنقرة واحدة إلى صفحات نتائج البحث.

التالي، كمتابعة لتكاملها مع Twitter، سيختبر Bing تجارب جديدة للحصول على نتائج في الوقت الفعلي. لن يقوم Bing بتوفير روابط للمعلومات المحددة فحسب، بل سيوفر أيضًا روابط مشتركة من تلك المعلومات.

وبالطبع، للرد على نداء العصر، يقوم Bing أيضًا بطرح ميزة التصور لنتائج البحث من خلال تطبيقات خرائط Bing. ولجعل هذه الميزة أكثر إثارة، يقوم Bing بتجربة ميزة البيانات في الوقت الفعلي المرتبطة بـ Foursquare. سيستخدم Bing البيانات المشروحة بواسطة أعضاء Foursquare. سيكون هذا مفيدًا لاكتشاف أفضل الأماكن التي يختبرها مستخدمو Foursquare.