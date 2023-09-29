Rewrite this title: Bing لمشاركة التحديثات المستقبلية عبر New Twitter مقبض

ستساعدك المقالة التالية: Bing لمشاركة التحديثات المستقبلية عبر New Twitter مقبض

يمتلك فريق Bing الهندسي موقعًا جديدًا على الويب لمشاركة الأخبار الرسمية والإجابة على أسئلة مالكي المواقع.

على Twitter، @MSBing_Dev سيكون بمثابة مساحة موجهة نحو المجتمع حيث يمكن لمُحسني محركات البحث ومالكي المواقع التحدث مع مهندسي Bing.

يفتح فريق Bing هذه القناة للمستخدمين لطرح الأسئلة والتعلم والمشاركة والتفاعل بشكل مباشر مع الأشخاص الذين يقومون بتطوير محرك البحث.

مرحبًا، Twitter! نحن متحمسون للانضمام إلى Twitter-الآية كوسيلة ل #بينج المطورين للتحدث مباشرة مع مستخدميها. اطرح علينا الأسئلة، واترك تعليقاتك، وتأكد من متابعتك للحصول على آخر التحديثات حول كل شيء من عالم Bing. https://t.co/AWCmbtxHtm pic.twitter.com/aHDE8gHg5t

— مايكروسوفت بينج ديف (@MSBing_Dev) 17 أغسطس 2020

“طريقتك الجديدة لتعلم كل ما يتعلق بـ Bing،” هذا ما جاء في الإعلان الرسمي عن الشركة الجديدة Twitter مقبض.

“هل تريد معرفة المزيد حول ما هو جديد في Bing؟ يمكنك الآن الحصول على الأخبار والتحديثات الرسمية من @MSBing_Dev الذي تم إطلاقه مؤخرًا Twitter مقبض. هذا الحساب هو طريقتنا لمشاركة المزيد من التكنولوجيا التي نبنيها ونتحدث عن كل ما يتعلق بـ Bing، مباشرة من مهندسينا إلى الأشخاص الذين يستخدمونه.

يقول بنج Twitter سيكون المتابعون أول من يعرف عن آخر التطورات، وسيتعلمون أيضًا النصائح والحيل الجديدة من خلال عروض الفيديو التوضيحية.

“سواء كنت مشرف موقع، أو متحمسًا للتكنولوجيا، أو مجرد محب لـ Bing، فلدينا Twitter سيكون المقبض مكانًا رائعًا بالنسبة لك لتتعلم معلومات مفيدة لتحسين حياتك البحثية.”

الحساب الجديد مفتوح أيضًا للرسائل المباشرة، حيث يقبل Bing اقتراحات حول ما يرغب الأشخاص في رؤيته من @MSBing_Dev.

ماذا ينشر @MSBing_Dev؟ Twitter؟

كما Twitter الحساب لا يزال في بداياته، ولم يتم نشر سوى 5 تغريدات حتى الآن.

ومن المثير للاهتمام أن التغريدة الأولى للفريق الهندسي تتعلق بميزة تم إطلاقها منذ عدة أشهر. لكنها ليست أقل أهمية اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت.

يأخذ برنامج Covid-19 Tracker التفاعلي من Bing مجموعات بيانات معقدة ويجعل الوصول إليها سهلاً وقابلاً للتنفيذ. https://t.co/YpX2yezbRu

— مايكروسوفت بينج ديف (@MSBing_Dev) 10 أغسطس 2020

كما وعدناكم، تسلط التغريدة الثانية لـ @MSBing_Dev الضوء على نصيحة مفيدة حول ميزة بحث أقل شهرة.

هل تعلم أنه إذا كنت تبحث عن مطبخ معين، فسيقوم قسم الوصفات في Bing تلقائيًا بإظهار بعض الخيارات الأكثر شيوعًا؟ يمكنك الفرز حسب السعرات الحرارية والبروتين ومستويات الصوديوم والشعبية والمزيد. pic.twitter.com/xPgY0oPe1Q

— مايكروسوفت بينج ديف (@MSBing_Dev) 12 أغسطس 2020

تتضمن التغريدات الأخرى أخبارًا حول شراكة Xbox، وإعادة تغريد لعضو آخر في فريق Microsoft، والإعلان عن هذا الحساب الجديد.

من الجيد أن Bing نشر إعلانًا رسميًا على مدونته، لأن حساب @MSBing_Dev لم يتم التحقق منه بعد.

Twitter يظهر أن الحساب تم تسجيله في يوليو 2020، لذلك لا يبدو أنه لم يكن هناك وقت للحصول على علامة الاختيار الزرقاء هذه.

أفترض أنه قيد العمل، لأنه من الصعب التمييز بينه وبين الحساب الرسمي في الوقت الحالي.

وجود ما يزيد قليلاً عن مائة متابع لا يساعد في الأمور أيضًا.

امنحها بعض الوقت، وربما يكون هذا هو رد Bing على @searchliaison من Google Twitter الحساب الذي يديره داني سوليفان.

تم إنشاء حسابsearchliaison منذ بضع سنوات كخط اتصال مباشر بين Google وكبار المسئولين الاقتصاديين/مالكي المواقع.

منذ ذلك الحين، أصبح مصدرًا ثابتًا للأخبار العاجلة حول تحديثات الخوارزمية، وميزات البحث الجديدة، وأي أخطاء معروفة تؤثر على نتائج البحث، وغير ذلك الكثير.

قد ينتهي الأمر بحساب Bing’sMSBing_Dev بالسير في طريق مماثل، باستثناء أننا لا نعرف من يقف وراء التغريدات.

إن وجود سوليفان بصفته جهة الاتصال الرسمية لبحث Google يضفي طابعًا إنسانيًا على الحساب. خاصة بالمقارنة مع حساب يديره مهندسون مجهولون.

هذه منطقة جديدة لـ Bing وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور الحساب عندما يبدأ في نشر المزيد من المحتوى.

مصدر: مدونات بنج