Rewrite this title: Bing وGoogle: سرقة مفاهيم البحث الاجتماعي بشكل متبادل

ستساعدك المقالة التالية: Bing وGoogle: سرقة مفاهيم البحث الاجتماعي بشكل متبادل

في المشاركات السابقة، ركزت كثيرًا على Vivek Wadhwa، الذي – على الرغم من أنه واسع المعرفة بشكل واضح – أطلق أيضًا الكثير من الأفكار العادلة… دعنا نقول الأفكار “المتطرفة” حول المكان الذي يجب أن يتجه إليه البحث من هنا. كانت إحدى أفكاره الكبيرة هي دمج النتائج الاجتماعية التي تمت تصفيتها بدرجة عالية في صفحة نتائج محرك البحث. وبغض النظر عن دوامة قضايا الخصوصية والطابع الفني غير العملي لأفكاره، فلنتوصل إلى استنتاج واحد واضح للغاية: إن وادوا على حق في أن البحث أصبح أكثر اجتماعية، ويجب أن يصبح كذلك.

يتنافس كل من Bing وGoogle حاليًا للحصول على ميزات البحث الاجتماعي الأكثر فعالية. إحدى المزايا الرائعة التي يتمتع بها Bing على Google حتى الآن هي شراكته مع كليهما Twitter و Facebook، أكبر منصتين للتواصل الاجتماعي. كان Bing أول من قدم مفاهيم البحث الاجتماعي، حيث “رفع” نتائج البحث التي “أعجبها” الأصدقاء Facebook. جوجل، التي رأت أن المنافسة بدأت هذه القفزة، قامت بفرض قدراتها الإبداعية الخاصة من أجل Twitter التكامل الذي كان أكثر تحديدًا وغنيًا بصريًا.

المشكلة هي أن Google لا تتمتع بإمكانية الوصول الاجتماعي لـ Bing؛ وهذا يعني، جوجل و Facebook ليسوا أصدقاء. كان وقوف Google وجهاً لوجه مع Bing أمرًا ممكنًا جدًا مؤقتًا بفضل إضافة أفكارهم الذكية إلى مفاهيم Bing الاجتماعية، لكنه لم يستمر سوى أسبوعين. لقد أصدر Bing بالفعل تغييرًا في الخوارزمية يستخدم عنصرًا مرئيًا مشابهًا لإخبار المستخدمين بمن أبدى إعجابه بصفحة الويب التي يتم الترويج لها على وجه التحديد.

ويصف بينج هذا “التطور الجديد المثير” بأنه شيء يأملون أن يكون “تجربة مبهجة” عندما يتم تفعيله. من المؤكد أن Bing وموظفيها يجب أن يكونوا سعداء بقدرتهم على التفوق بوضوح على Google في مجال التواصل الاجتماعي. حتى تتمكن Google من الدخول في شراكة فعالة معها Facebook، فسوف يتخلفون كثيرًا في سباق البحث الاجتماعي.

[via the Bing Blog]