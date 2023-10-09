Rewrite this title: Bing وGoogle يقفان معًا من أجل IPv6

ستساعدك المقالة التالية: Bing وGoogle يقفان معًا من أجل IPv6

عندما اخترع الإنترنت آل جور (أو عدد لا يحصى من الباحثين في مواقع مختلفة حول العالم الذين تعاونوا وتقدموا ببطء في مفاهيم الشبكات حتى تم تشكيل مفهوم الإنترنت – اختر ما يناسبك)، كانت هناك حاجة إلى التكنولوجيا المقابلة لتحديد أجهزة الكمبيوتر. وهنا يأتي دور IP، وهو بروتوكول ويب أنشأ حوالي أربعة مليارات عنوان وصول مختلف. في وقت تقديم IPv4 عام 1981، بدا أن أربعة مليارات أكثر من كافية. ومع ذلك، فإن مجموعة المعرفات المحتملة هذه على وشك النفاد الآن.

للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، تم طرح إصدار جديد — IPv6 — والذي سيسمح بأكثر من 340 تريليون عنوان. للمساعدة في دعم IPv6، بالإضافة إلى إجراء التغييرات اللازمة على أطر عمل الويب الخاصة بنا على نطاق واسع، ستجتمع العديد من الشركات الكبرى معًا في يوم IPv6 في الثامن من يونيو. وهذا يشمل قادة الصناعة Bing وGoogle، الذين أوقفوا نوبات الغضب لفترة كافية للوقوف معًا بشأن هذه القضية.

ال بيان جوجل أعلنوا أنهم “كانوا يعملون لسنوات لتطبيق تنسيق IPv6 الأكبر”، ويذكرون المستخدمين بمدى أهمية IPv6 لمستقبل الويب. وفي الوقت نفسه، ذكر إدخال Bing أن كل خطوة للأمام (بما في ذلك التعديلات الأخيرة على IPv6 لمنتجات Bing) هي “خطوة أخرى في عملية تستغرق عدة سنوات لرعاية عصر الإنترنت الجديد، مع مليارات ومليارات من العناوين التي تمثل مليارات الأجهزة والمستخدمين. “

تناقش الشركتان هذه القضية الآن لأن ICANN، المجموعة التي توزع عناوين IP على مختلف سجلات خدمات الإنترنت الإقليمية لتخصيص العملاء، قد خصصت الدفعة الأخيرة من عناوين IPv4. قد يتم توزيع هذه العناوين في عام 2012، لذا فإن الحاجة إلى IPv6 واضحة. باعتبارك مستخدمًا نهائيًا، ليس هناك ما يدعو للقلق – فلن تضطر الغالبية العظمى من المستخدمين إلى إجراء أي تغييرات لجلب عصر IP الجديد.