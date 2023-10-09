Rewrite this title: Bing يتعاون مع KAYAK Travel Search

ستساعدك المقالة التالية: Bing يتعاون مع KAYAK Travel Search

تمكنت Bing من الاحتفاظ بحصتها في سوق البحث بينما كانت تتقدم ببطء في السلم بفضل “الاستهداف المتخصص”. وبدلاً من محاولة تقديم أفضل النتائج الممكنة في كل قطاع، فقد ركزوا على قطاعات مثل التسوق والرياضة والصور والخرائط والسفر. وللمساعدة في تعزيز هذا النهج، عقد Bing مؤخرًا شراكة مع شركة KAYAK – وهي شركة بحث عن الرحلات الجوية والفنادق والعطلات والتي ستعمل الآن على تشغيل النتائج في بحث سفر Bing.

يذكر Bing أن هذه الخطوة مصممة للسماح لفريق Bing الأساسي “بتركيز موارد التطوير لدينا على تقديم المزيد من الميزات الفريدة والقيمة للعملاء.” هناك طريقة أخرى لتوضيح ذلك وهي أن Bing يعترف بأنهم لا يستطيعون إجراء البحث مثل KAYAK، لكنهم واثقون من قدرتهم على إعادة تخصيص هذه الموارد لمشاريع أخرى أكثر قيمة.

وقدم جاي بهاتي، الموظف السابق في مايكروسوفت، تعليقاته على الصفقة. ومن بين العناصر الأخرى الجديرة بالملاحظة، ذكّر بهاتي الصناعة بأن هذه هي المرة الثانية التي يذهب فيها Bing إلى مجموعة سفر خارجية. يبدو أن استحواذهم على شركة Farecast بقيمة 100 مليون دولار منذ عدة سنوات لم يكن أكثر من مجرد أموال مهدرة. يعلق بهاتي أيضًا على الكيفية التي من المحتمل أن تؤدي بها الصفقة إلى إحباط معنويات أعضاء فريق Bing.

لقد كانت KAYAK شركة ذات صوت عالٍ داخل الصناعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقتها بمحركات البحث الرئيسية. عندما تم إصدار Bing لأول مرة، اشتكى ممثلو KAYAK من أن Bing بدا وكأنه يحاكي هيكلهم وخدماتهم. وفي الآونة الأخيرة، كانت KAYAK تضغط من أجل إيقاف صفقة Google-ITA. ستعمل شراكة Bing على الأقل على حل اتهامات النسخ.

بينما دخل Bing ساحة البحث كمبتكر، حريصًا على إنشاء مشاريعه الداخلية الخاصة التي من شأنها أن تبهر سكان شبكة الويب العالمية، فقد تحول تركيزهم بشكل واضح في الأشهر الأخيرة. تعد الشراكة مع KAYAK لتشغيل بحث السفر مجرد واحدة من العديد من عمليات الاستحواذ الحديثة، حيث تتضمن القائمة أيضًا الشراكة الحديثة جدًا مع The Dealmap. وبعيدًا عن محاولة تقديم تخصصاتها المتخصصة، تقوم Bing بشراء أو الشراكة مع خبراء في هذا المجال، وتشكيل مجموعة من تقنيات البحث المختلفة في محاولتها لتحقيق مكاسب على Google. أما بالنسبة إلى ما إذا كان هذا التكتيك سينجح أم لا، فالوقت وحده هو الذي سيحدد ذلك.

[via the Bing Blog and Business Insider]

تحديث: تلقيت رسالة من ممثل العلاقات العامة في Microsoft يوضح أنه لم يتم شراء KAYAK، ولكنه كان مجرد شراكة مع Bing. أوضحت رسالتها الطبيعة الدقيقة للصفقة:

أعلنت Bing Travel وKAYAK عن شراكة لدمج خدمات بحث السفر KAYAK ضمن Bing Travel في الولايات المتحدة، بدءًا من البحث عن رحلات الطيران. ستتيح أدوات Bing Travel، بالإضافة إلى نتائج بحث السفر الشاملة من KAYAK، للمسافرين العثور بسهولة وسرعة على أفضل تذكرة طيران على الويب. ما يعنيه هذا بالنسبة لعملاء Bing Travel هو أنه في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى مجموعة أكثر شمولاً من مسارات الطيران بما في ذلك المزيد من شركات الطيران والمطارات والمدن؛ بالإضافة إلى أدوات السفر الفريدة التي يوفرها Bing Travel مثل توقع الأسعار والبحث المرن وإجابات رحلات الطيران والمزيد.