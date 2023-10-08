Rewrite this title: Bing يجلب الشركاء الرئيسيين لأدوات التمويل

ستساعدك المقالة التالية: Bing يجلب الشركاء الرئيسيين لأدوات التمويل

لم يصنف Bing نفسه كمحرك بحث فحسب، بل كأداة قوية يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لعدد لا يحصى من الأغراض. فمن التسوق إلى الاطلاع على تقارير الطقس (المزيد من ذلك في وقت لاحق اليوم) إلى وضع خطط السفر، يضع محرك البحث بينج نفسه كأداة مفيدة ـ وبالتالي يجذب الجماهير بعيداً عن إمبراطورية جوجل. يشير الارتفاع المستمر لـ Bing في حصة البحث (يمتلك Bing وYahoo معًا ربع حصة البحث في الولايات المتحدة) إلى أن هذا التكتيك ناجح، لذا فليس من المفاجئ أن يقوم Bing الآن بتوسيع أداة Bing Finances الخاصة به.

Bing Finances هي خدمة تُستخدم لتتبع قيم الأسهم واتخاذ قرارات المعاملات واستخدام الشبكات الاجتماعية لمشاركة قراراتك والمزيد. ولجعل الأداة أكثر قوة، عقد Bing شراكة مع أسماء كبيرة في مجال الشؤون المالية: Seeking Alpha، وStock Twits، وThe Fly on the Wall، وTrefis.com. علاوة على ذلك، لاستيعاب الميزات الجديدة، قام Bing بتحديث تخطيطها.

فيما يلي ملخص للميزات الجديدة التي تم تمكينها بواسطة أحدث شراكات Bing:

توفر مدونة Seeking Alpha، وهي مدونة لسوق الأوراق المالية، وموقع The Fly on the Wall، وهو موقع معلومات للمستثمرين، أخبارًا وتحديثات عن الشركة المتداولة علنًا. يعرض Bing Finances الآن مقتطفات من هذه القصص الإخبارية في واجهته.

بفضل المعلومات المقدمة من Stock Twits، يعرض Bing Finances “معلومات مالية في الوقت الفعلي” ويتيح لك تتبع المحادثات الاجتماعية حول أي سهم تقوم بفحصه.

يوفر موقع Trefis.com تفاصيل الأسهم المتقدمة لـ Bing، بما في ذلك تحليل تفصيلي للمنتجات التي تساهم بشكل أكبر في قيمة أسهم الشركة، وما هي التحركات أو الصفقات التي أثرت مؤخرًا على قيمة الشركة، والمزيد.

تم استخدام أداة مقارنة جديدة في الواجهة، مما يسمح للمستخدمين بمقارنة المكونات الرئيسية لسهمين جنبًا إلى جنب.

يمكنك العثور على أداة Bing Finances على Bing.com/finance أو انتقل إليها من خلال علامة التبويب Finances، التي تظهر عند البحث عن مصطلحات بحث متعلقة بالأسهم (مثل رمز السهم).

[Sources include: the Bing Blog]