Rewrite this title: Bing يدخل صناعة الصفقات اليومية – من الناحية الفنية

ستساعدك المقالة التالية: Bing يدخل صناعة الصفقات اليومية – من الناحية الفنية

لقد كان جميع عمالقة الويب حريصين على الانخراط في عالم “الصفقات اليومية”. ومع ذلك، فإن صناعة الصفقات ليس لديها رغبة في تسليم زمام الأمور، حتى أنها ذهبت إلى حد رفض صفقة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار من جوجل. تعمل Google تدريجيًا على إضافة خدمات الصفقات الخاصة بها، وتكثر الشائعات حول عمليات الاستحواذ المحتملة والميزات القادمة. لكن بنج ليس متهربًا. لقد أطلقوا بالفعل “حل الصفقة” الخاص بهم.

لم يقم Bing بإنشاء منتج أو خدمة خاصة به. بدلاً من ذلك، فإنهم يعقدون شراكة مع ما يقرب من ستة من أفضل الشركات المعروفة في الصناعة. يتضمن ذلك Groupon وLiving Social وThe Dealmap. إذًا، ما هي زاوية بينج؟ بدلاً من محاولة جمع المزيد من الصفقات، تقوم بتجميع المعلومات من جميع المواقع الرئيسية، لتصبح آلية توزيع جديدة وقوية. ستتيح عمليات البحث عن صفقات Bing الآن للمستخدمين العثور على أفضل القسائم في منطقتهم.

وقد سمحت الشراكة لـ Bing بالوصول إلى أكثر من 14000 منطقة مترو مختلفة، وتؤكد شركة البحث أن معظم الصفقات ستكون في منطقة “خصم 30% إلى 50%”. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه الصفقات على منصات البحث على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

الميزات الاجتماعية الحالية – مثل القدرة على “الإعجاب” بسرعة بالصفحات من خلال محرك Bing Facebook الشراكة – جنبًا إلى جنب مع الجمهور الرئيسي الذي يصل إليه Bing بالفعل، تجعل التعاون مع محرك بحث Microsoft أمرًا بديهيًا بالنسبة لشركات الصفقات هذه. يعد هذا استمرارًا لاتجاه عدم المنافسة العملي لـ Bing؛ لقد رأينا أساليب تجميع مماثلة في صفقة Yahoo، وصفحات البحث الخاصة بالسفر، ومعلومات الترفيه الخاصة بهم، والمزيد. لقد أصبح محرك بحث بينج على نحو متزايد بمثابة واجهة أمامية جيدة التنظيم ومتكاملة بشكل جيد للخدمات الأخرى ــ مما يسمح له بالبقاء “غير مهدد” بالقدر الكافي لجذب الشركاء، ومفيد بالقدر الكافي لسحب الباحثين في جوجل.

[via the Bing Blog]