Rewrite this title: Bing يسجل مشاركة البحث القياسية، ويظل Google مستقرًا

ستساعدك المقالة التالية: Bing يسجل مشاركة البحث القياسية، ويظل Google مستقرًا

وبينما تختلف الصورة حول العالم، فإن الواقع هو أن Google هي المهيمنة في كل الأسواق تقريبًا. في الواقع، بالنسبة لأولئك الذين نسوا، فإن Google هو محرك البحث الرئيسي في جميع البلدان التي تتصل بالإنترنت بانتظام باستثناء خمس دول. ومع ذلك، على الرغم من الحجم المتجانس لجوجل، إلا أن بينج وشريكتها ياهو تحققان مكاسب. وصل محرك Bing إلى مستوى قياسي في شهر يونيو، في حين ظل موقع Google مستقرًا.

هذا الرقم القياسي المرتفع لـ Bing هو 14.4 بالمائة من حصة السوق – وهو أمر مثير للإعجاب إلى حد ما عندما تفكر في مدى حداثة Bing بشكل عام وأنها تجاوزت علامة 10 بالمائة فقط خلال العام الماضي. تتحد هذه الحصة السوقية البالغة 14.4 في المائة مع حصة ياهو البالغة 15.9 في المائة (تقريبًا نفس حصة ياهو التاريخية على مدار العامين الماضيين) لتصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي السوق – ارتفاعًا من حوالي 20 في المائة العام الماضي و 25 في المائة في نهاية عام 2010. .

ومع ذلك، وعلى الرغم من المكاسب المبهرة، فإن جوجل لا تعاني. في الواقع، ظل Google مستقرًا أو محسنًا في كل سوق من أسواق البحث الخاصة به. تمتلك Google حاليًا 65.5% من حصة البحث، وشهدت ارتفاعًا في البحث الأساسي من 63.3% الشهر الماضي إلى 64.5%؛ يتضمن “البحث الأساسي” جميع عمليات البحث المستندة إلى السياق (والتي لا تشير إلى أي نية فعلية للتفاعل مع نتائج البحث) بالإضافة إلى عمليات البحث القياسية.

إذن من أين يأتي نمو Bing؟ ويبدو أنه بدلاً من اختراق القلعة التي تسيطر عليها جوجل، يقوم Bing بقتل المنافسين المتبقين: يظل كل من Ask وAOL قويين في موقع البحث الأساسي الخاص بهما، لكن مواقع البحث المرتبطة بهذه الشركات شهدت انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وفي الوقت نفسه، زاد نشاط البحث بشكل عام بنحو 8 بالمائة خلال العام الماضي.

[Sources include: comScore]